Глава РФС Дюков: «Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, мы ее обсудим в декабре на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ТАСС Футбол

Александр Дюков высказался о возможном переходе России в АФК.

«Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию.

УЕФА знает нашу позицию.

Работа по матчам на следующий год ведется, с рядом федераций обсуждаем матчи в марте и июле. УЕФА и Международная федерация футбола следят за нашими матчами. Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы.

Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве», – отметил президент РФС.

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35 комментариев

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Overkiller
Зачем Азия? Сегодня увидели куда надо - Карибский футбольный союз КОНКАКАФа.
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Петр А. Васин
Кажется, эта сказка про белого бычка будет длиться вечно. И про УЕФА, и про Азию, и про совещание в декабре, на котором примут решение.
+27
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Михаил Савченко
Ответ LechK1nG
Такое ощущение что у них каждый день появляется "опция" и эта "опция" сидеть и ждать изо дня в день.
а что им еще остаётся делать? Все ждут возможного окончания СВО. Дюков и УЕФА знают не больше нашего, думаю
+21
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LechK1nG
Такое ощущение что у них каждый день появляется "опция" и эта "опция" сидеть и ждать изо дня в день.
+14
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Иван Алейников
Ответ Не уверен!!
Только она там сможет играть, если будет сборная ездить вместе с армией и флотом
Операция Анадырь снова?
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Claudio_ Caniggia
Дюков просто на дух берёт, в стиле гаранта. Но только вот на той строне всем по ..., только своих же людей нервирует
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Зоновский петух
Уверен наши власти обо всем договорятся! Опыт предыдущих переговоров говорит о том что нашим чиновникам и дипломатам нет равных в мире! Иначе зачем их столько и почему у них такие зарплаты?
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Михаил Савченко
Ответ a2wai
Наивно думать, что люди, находящиеся на таких должностях, как Дюков (а он помимо РФС еще и президент Газпром Нефти), не будут знать чего-то больше, чем обычный рабочий Иван город Тверь) Даже вспоминать февраль 22 не нужно, Дюков уж явно входит в пул людей, которые знают ситуацию больше любого среднестатистического россиянина))
ну наивно, так наивно, такому опытному политологу как ты явно виднее
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Russ Ivan
Чиновники ездят в европейские командировки за госсчёт, чем длиннее переговоры, тем больше командировок. Что не так?
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Михаил Савченко
Ответ a2wai
Вряд ли Дюков не знает больше нашего, он же топ-менеджер Газпрома, а просто так на такие должности люди не приходят, значит как-то связан с правительством, не иначе)
кто ему чего расскажет? вспомни февраль 22-ого, у нас даже Центробанк ничего не знал, не то что какой-то там РФС
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Andreir888
Никакой Азии!✊
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вовочка6762
Как говорится - контора пишет - баксы капают , а есть в России футбол или нет , это Газпром не волнует.
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Nikich1990
создание впечатления бурной деятельности от РФС
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Максим Столбов
Азия, Евразия, ну что за безобразие. Наше место там где крокодилы, обезьяны, кашалоты и зелёный попугай)
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ledenec
Ответ GibsonFlyingV
Боевые действия возможно в следующем году закончатся,активная фаза, но все равно каких-либо дипломатических встреч,переговоров и т.п. скорее всего не будет, так что футбол в подвешенном состоянии будет долго. Но об этом мы должны заботиться в последнюю очередь
Расскажи ка, как "активная фаза" может закончится без переговоров и встреч? Т.е. наступали, сдержали контрнаступ, пошли вперед и тут такие -да ну... перекур?
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Михаил Савченко
Ответ GibsonFlyingV
Боевые действия возможно в следующем году закончатся,активная фаза, но все равно каких-либо дипломатических встреч,переговоров и т.п. скорее всего не будет, так что футбол в подвешенном состоянии будет долго. Но об этом мы должны заботиться в последнюю очередь
главное, чтобы стала точно понятна тенденция. если пойдет явная тенденция на деэскалацию, то и переговоры кулуарные начнутся. УЕФА любит русское бабло и явно готова ждать его возвращения
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ledenec
Ответ Петр А. Васин
Кажется, эта сказка про белого бычка будет длиться вечно. И про УЕФА, и про Азию, и про совещание в декабре, на котором примут решение.
Так и есть. Их единственная опция - успех в другом "переговоре".
Вот только поймал себя на мысли, а оно им надо? Шоу, эффект присутствия, фантомная деятельность на все 100, а если вернут - там же результаты будут требовать.
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Мукунку хороший
Главное кипучая деятельность.. В Азию мы не перейдём.. да и здесь бан не скоро снимут.. Толочь воду в ступе.. Получать большие деньги..и балдеть..Прелестная жизнь РФС))
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R Kukhov
Да запилить свой чемпионат третьего мира и будет всем счастье
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Иван Миронович
тут клуб рональдо хотят принять в евролигу а эти наоборот
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Любезный Коссутий
эти все куда-то переходят.
при действующем бане ФИФА, ага
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a2wai
На второй круг уже с этими рассказами пошел.

Пока он будет так вертеться, нас и в Азию перестанут звать, и в Европе окончательно решат забанить)
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Павел Зюзин
А смысл ??? Что б в Азии ни сеем не играть ?? Если нас там ждут , ни что не мешает играть товарищеские игры с братьями из Азии . Что не видно очереди ((
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