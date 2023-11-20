Глава РФС Дюков: «Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, мы ее обсудим в декабре на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию»

Александр Дюков высказался о возможном переходе России в АФК.

«Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию.

знает нашу позицию.

Работа по матчам на следующий год ведется, с рядом федераций обсуждаем матчи в марте и июле. УЕФА и Международная федерация футбола следят за нашими матчами. Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы.

Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве», – отметил президент .

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