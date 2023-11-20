Глава РФС Дюков: «Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, мы ее обсудим в декабре на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию»
Александр Дюков высказался о возможном переходе России в АФК.
«Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию.
УЕФА знает нашу позицию.
Работа по матчам на следующий год ведется, с рядом федераций обсуждаем матчи в марте и июле. УЕФА и Международная федерация футбола следят за нашими матчами. Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы.
Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве», – отметил президент РФС.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Вот только поймал себя на мысли, а оно им надо? Шоу, эффект присутствия, фантомная деятельность на все 100, а если вернут - там же результаты будут требовать.
при действующем бане ФИФА, ага
Пока он будет так вертеться, нас и в Азию перестанут звать, и в Европе окончательно решат забанить)