В АПЛ изменят распределение призовых с сезона-2025/26: победитель будет получать в 1,8 раза больше последней команды, сейчас – в 1,6. Доходы топ-клубов вырастут на десятки миллионов фунтов

Лидеры АПЛ начнут получать еще больше денег, чем аутсайдеры.

Как сообщает The Telegraph, « », выиграв последний чемпионат Англии, получил около 161,3 млн фунтов, в то время как занявший последнюю строчку «Саутгемптон» – 100,3 млн.

С сезона-2025/26 соотношение собираются изменить и от модели «1,6 к 1» перейти к схеме «1,8 к 1». Соответственно, существенно увеличатся доходы и других команд, занявших верхние строчки.

Согласно оценкам газеты, речь идет о десятках миллионов фунтов. Изменение пропорций продиктовано ростом международных доходов лиги, а также корректировкой индекса потребительских цен.

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