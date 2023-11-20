Анри о Мбаппе: «У него уже 300 голов, а ему всего 16 лет. Это просто невероятно. Некоторые даже на тренировках столько не забивают»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Сборная Франции по футболу сборная Франции U-21 лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри высказался о результатах Килиана Мбаппе.

24-летний футболист достиг отметки в 300 голов за карьеру – у него 46 голов за сборную Франции и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

«То, что он делает, не укладывается в голове. Но он так заставил нас привыкнуть к этим выступлениям, что это просто невероятно. К тому же, на самом деле он играет не в центре атаки, на самом деле он играет везде. Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но он забивает голы, отдает пасы, он умеет делать почти все.

Проблема, когда ты очень, очень силен, заключается в том, что люди часто обращают внимание на то, чего ты не сделал, где ты потерпел неудачу или был плох. Это правда, что у нас немного завышены требования к нему.

Я часто это говорю, но повторю еще раз: давайте будем счастливы, что он француз. он дважды выходил в финал чемпионата мира, оформил хет-трик в одном из них. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет (смеется).

Что вы хотите от меня услышать? Это просто невероятно. Давайте продолжим наблюдать. Конечно, он все еще может что-то усовершенствовать, потому что всегда можно продолжать развиваться. Но 300 голов... Некоторые люди даже на тренировках столько не забивают», – сказал бывший нападающий сборной Франции и главный тренер Франции U21. 

Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. 300 – это просто смешно»

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29 комментариев

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Cruel Snake
Понятно что про 16 шутка
Но
Мощно бы было увидеть такого зверодемона который бы забил 300 голов в 16 лет (в Европе)
+7
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+5
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Cruel Snake
Ответ messi_leo
16??? Аффтор, что ты такое пишешь?
Там же написано, что смеётся когда это говорит, нужно читать текст
+4
0
+4
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Иван Шумков
Ответ Bunyod Turgunov
У Пеле было 319 голов в 16 лет
Ну тогда и Гену Букина надо посчитать
+4
0
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ВРвпопа оапоапо
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Ответ Ramisik
А между тем ему 25 будет через месяц. И за это время он только один большой турнир выиграл - ЧМ 2018. На котором лидером Франции был Гризман. Будут его как Кокорина называть перспективным лет до 30. А потом он резко сдаст в скорости и уедет доигрывать обратно в Монако.
Золото ЧМ, серебро ЧМ, золотая бутса ЧМ, куча лиг 1. Ничего не выиграл. Ок.
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Человек1991
Мбаппе уже 25 лет ) и он приближается к отметке 50 пенальти ) хотя его кумир Роналду приближается к отметке 200 ! пенальти )
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Cruel Snake
Ответ Ramisik
А между тем ему 25 будет через месяц. И за это время он только один большой турнир выиграл - ЧМ 2018. На котором лидером Франции был Гризман. Будут его как Кокорина называть перспективным лет до 30. А потом он резко сдаст в скорости и уедет доигрывать обратно в Монако.
Это как же Кокорину порваться надо, что-бы забить 300 голов. Страшно
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kellhus
Ответ messi_leo
16??? Аффтор, что ты такое пишешь?
СМЕЕТСЯ
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ВРвпопа оапоапо
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ DanielCarvalho
через 5 лет будут говорить, почему же так и не получилось взять ЗМ столь одарённому Мбаппе
Готов ставить что-то?
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97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Bunyod Turgunov
У Пеле было 319 голов в 16 лет
Кому? ФК "Мой Двор"?
+1
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rigobersong
Главное, что он Чемпион Мира, а статку на Гибралтарах и Лихтенштейнах любой 🐓 может нашакалить:)) Только Чемпионы Мира остануться Чемпионами Мира!:)
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Случайно заскочил
Сколько таких "шестнадцатилетних" негров бегает в европейских клубах...
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Men77
Так и знал , что Мбаппе переписанный 🤣
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goshforever
"Некоторые люди даже на тренировках столько не забивают"
все российские футболисты
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T622222
Защитники так точно и вратари
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BARCA_10
Ну если из черепашьих конвертировать в человечьи, то наверное так и получается, что 24))
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Антон Фалафель
Ох уж этот чёрный юмор.
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Xell
Анри до 25считать не умеет. Мужики не поняли))
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Кокич
Мостовой: «Я забил за карьеру столько голов, сколько некоторые даже на тренировках не забивают»
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Krauvec Cool
Роналду забил 800 мячей, а ему всего лишь 10 лет.
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DanielCarvalho
через 5 лет будут говорить, почему же так и не получилось взять ЗМ столь одарённому Мбаппе
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Максим Столбов
То есть подделка паспорта значит? Обычно игроков омолаживают как в Африке, а тут наоборот состаривают. Сбой системы какой то
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Aleksey Yashin
Анри: Моя первая шутка о Мбаппе была про 16 лет
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Мукунку хороший
Вечно молодой…
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