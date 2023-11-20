Анри о Мбаппе: «У него уже 300 голов, а ему всего 16 лет. Это просто невероятно. Некоторые даже на тренировках столько не забивают»

Тьерри Анри высказался о результатах Килиана Мбаппе.

24-летний футболист достиг отметки в 300 голов за карьеру – у него 46 голов за сборную Франции и 254 за «Монако» и « ».

«То, что он делает, не укладывается в голове. Но он так заставил нас привыкнуть к этим выступлениям, что это просто невероятно. К тому же, на самом деле он играет не в центре атаки, на самом деле он играет везде. Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но он забивает голы, отдает пасы, он умеет делать почти все.

Проблема, когда ты очень, очень силен, заключается в том, что люди часто обращают внимание на то, чего ты не сделал, где ты потерпел неудачу или был плох. Это правда, что у нас немного завышены требования к нему.

Я часто это говорю, но повторю еще раз: давайте будем счастливы, что он француз. он дважды выходил в финал чемпионата мира, оформил хет-трик в одном из них. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет (смеется).

Что вы хотите от меня услышать? Это просто невероятно. Давайте продолжим наблюдать. Конечно, он все еще может что-то усовершенствовать, потому что всегда можно продолжать развиваться. Но 300 голов... Некоторые люди даже на тренировках столько не забивают», – сказал бывший нападающий сборной Франции и главный тренер Франции U21.

Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. 300 – это просто смешно»

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