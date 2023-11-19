Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года – быстрее Месси и Роналду
Килиан Мбаппе забил 300 голов в течение карьеры.
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции трижды забил Гибралтару (14:0) в квалификации Евро-2024.
Теперь на счету нападающего 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».
Opta Sports отмечает, что ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду, ни Неймару не удавалось добиться такого результата до 25 лет – столько Мбаппе исполнится 20 декабря.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» и третьего в списке бомбардиров сборной Франции можно ознакомиться здесь.
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Талант здесь виден невооруженным глазом, перейдет в тот же Реал, продолжит феерить за сборную и ЗМ никуда от него не денется.
Которая и без него взяла бы этот кубок. А вот арги без Месси - очень вряд ли
Доминировала до 80 минуты над Францией.
Так что пусть бьёт их, если сможет.
А вот играть в футбол, как Месси, он никогда не сможет.
А вот Кришти "рекорды гоняются за мной" Роналду есть о чём волноваться ).
Где-то его может перебить Мбаппе, где-то Холанд.
Поэтому в данном контексте надо беспокоиться роналду, его пиар основан на стате.
Месси в другой категории, там где абсолютное величие, там где Чемпионы Мира.
Жаль в свое время не оказался в Ливерпуле
Удачи.
Потому что ничего на клубном уровне Мбаппе толком и не выиграл, а на индивидуальном просто ничего.
Если так и продолжит, то запомнится как великий игрок великой сборной. Типа зубастика Роналдо, с поправкой на то, что Роналдо был именем нарицательным, Мбаппе не особо.
Мбаппе топчется на месте. Допустим чемпионат Европы возьмет Франция, и что? Это кого-то удивит? Они и так фавориты каждого турнира.