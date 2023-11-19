Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года – быстрее Месси и Роналду

Килиан Мбаппе забил 300 голов в течение карьеры.

Форвард « » и сборной Франции трижды забил Гибралтару (14:0) в квалификации Евро-2024.

Теперь на счету нападающего 46 голов за национальную команду и 254 за « » и «ПСЖ».

Opta Sports отмечает, что ни Лионелю Месси, ни , ни не удавалось добиться такого результата до 25 лет – столько исполнится 20 декабря.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» и третьего в списке бомбардиров сборной Франции можно ознакомиться здесь.

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