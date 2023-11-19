Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года – быстрее Месси и Роналду

Теги ПСЖ Монако Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Неймар сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 300 голов в течение карьеры.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции трижды забил Гибралтару (14:0) в квалификации Евро-2024.

Теперь на счету нападающего 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

Opta Sports отмечает, что ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду, ни Неймару не удавалось добиться такого результата до 25 лет – столько Мбаппе исполнится 20 декабря.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» и третьего в списке бомбардиров сборной Франции можно ознакомиться здесь.

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44 комментария

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werowolf-gears
Ответ А. Мостовой
Половина гибралтарам и анжерам
А другая половина барсам и аргентинам
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Kemal Gul
Мбаппе конечно лютый игрок, но слишком многое в его игре зависит от скорости, а это первое, что уходит с возрастом. Месси и Роналду ещё долгое время после 30 были лучшими в мире, интересно, как в 30+ будет выглядеть Мбаппе
+36
-4
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Dexter Morgan
Надеюсь, что он станет таким же, как они. Я только рад буду. Но уже сейчас заметно, что будущее и настоящее за великими футболистами. Мбаппе, Холанд, Беллингем и т.д. Много действительно талантливых игроков. Дай Бог, чтобы здоровья было побольше, без травм.
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Сергей Перевалов
Ответ А. Мостовой
Половина гибралтарам и анжерам
Другая половина - аргам
+17
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maximus388
Ответ Waiway
Криш раззабивался после 27 по-настоящему. Месси тоже после 25 начал реально бомбить. К 25 они уже обладали ЗМ не за статку бесполезную, а за реальный вклад в игру
С пробуждением. К 25 он уже ЧМ и мог бы стать двукратным, если бы партнеры соответствовали его высокому уровню. Привет Коло-Муани.
Талант здесь виден невооруженным глазом, перейдет в тот же Реал, продолжит феерить за сборную и ЗМ никуда от него не денется.
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Waiway
Ответ che kaif
Мбаппе чм имел уже в 18 Меське и не снилось такое лишь подарили под конец карьеры кубок
не Мбаппе, а сборная Франции.
Которая и без него взяла бы этот кубок. А вот арги без Месси - очень вряд ли
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Lifar Skladchikov
Ответ Kemal Gul
Мбаппе конечно лютый игрок, но слишком многое в его игре зависит от скорости, а это первое, что уходит с возрастом. Месси и Роналду ещё долгое время после 30 были лучшими в мире, интересно, как в 30+ будет выглядеть Мбаппе
Что? А ранний Роналду не оббегал всех на дриблинге?) Даже посмотри его первый матч за Реал (ему там 24 вроде) - он там просто ракета скоростная! А Лёня? До такого как стал гением передач и предопорником разве не на фланге на скоростном дриблинге обыгрывал и Рамоса и Пепе и Година в их лучшие годы?
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Domian
Ответ Cash_flow
Барселона и Аргентина теперь до смерти боятся снова встретиться с Мбаппе
Да недавно Аргентина встречалась, стала Чемпионом Мира, не смотря на две пенки в свои ворота.
Доминировала до 80 минуты над Францией.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Silent2006
И верх стал низом, добро стало злом, белое - черным, а фаны Криша и Месси объединились против этого французского выскочки, который посмел замахнуться на рекорды их кумиров.
Месси любят не за рекорды, а за футбол.
Так что пусть бьёт их, если сможет.
А вот играть в футбол, как Месси, он никогда не сможет.
А вот Кришти "рекорды гоняются за мной" Роналду есть о чём волноваться ).
Где-то его может перебить Мбаппе, где-то Холанд.
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h4ww7xkqkz
Ответ Waiway
Криш раззабивался после 27 по-настоящему. Месси тоже после 25 начал реально бомбить. К 25 они уже обладали ЗМ не за статку бесполезную, а за реальный вклад в игру
А Мбаппе в 19 стал чемпионом мира и забивал в финале ЧМ
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А. Мостовой
Половина гибралтарам и анжерам
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Silent2006
И верх стал низом, добро стало злом, белое - черным, а фаны Криша и Месси объединились против этого французского выскочки, который посмел замахнуться на рекорды их кумиров.
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Domian
Ответ Silent2006
И верх стал низом, добро стало злом, белое - черным, а фаны Криша и Месси объединились против этого французского выскочки, который посмел замахнуться на рекорды их кумиров.
Статистические рекорды падут ибо сейчас у молодняка игр больше, а значит и голов.
Поэтому в данном контексте надо беспокоиться роналду, его пиар основан на стате.
Месси в другой категории, там где абсолютное величие, там где Чемпионы Мира.
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che kaif
Ответ А. Мостовой
Половина гибралтарам и анжерам
Мбаппе в 17 лет набивал уже стату на юве и ситях а дальше на аргентинах))
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Thomas Thomas
Топ игрок
Жаль в свое время не оказался в Ливерпуле
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Domian
Ответ Дмитрий Алейников
Мбаппе так-то тоже чемпион мира, лол.
Теперь ему всего то осталось выиграть 4 ЛЧ, 12 чемпионств лиг, 6 ЗБ, 8 ЗМ и Континент.
Удачи.
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Упасть бы ниц и ницше
гибралтар... лабрадор... по трубе крадется он - мбаппеглор!!!
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Waiway
Криш раззабивался после 27 по-настоящему. Месси тоже после 25 начал реально бомбить. К 25 они уже обладали ЗМ не за статку бесполезную, а за реальный вклад в игру
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ShadyL
Ответ Waiway
Криш раззабивался после 27 по-настоящему. Месси тоже после 25 начал реально бомбить. К 25 они уже обладали ЗМ не за статку бесполезную, а за реальный вклад в игру
может хватит уже измерять успех в вакууме этой неоднозначной премии, смешно просто
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Дмитрий Алейников
Ответ Domian
Статистические рекорды падут ибо сейчас у молодняка игр больше, а значит и голов. Поэтому в данном контексте надо беспокоиться роналду, его пиар основан на стате. Месси в другой категории, там где абсолютное величие, там где Чемпионы Мира.
Мбаппе так-то тоже чемпион мира, лол.
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Дмитрий Алейников
Ответ Domian
Теперь ему всего то осталось выиграть 4 ЛЧ, 12 чемпионств лиг, 6 ЗБ, 8 ЗМ и Континент. Удачи.
Так ему всего 24 еще, всё впереди.
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Domian
Ответ Дмитрий Алейников
Так ему всего 24 еще, всё впереди.
Уже 24.
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ShadyL
Ответ VERBLYUD
Полагаю, у него 0 голов со штрафных. Все Величайшие игроки(Месси, Пеле, Марадона) были мастерами штрафных ударов, Мбаппе тоже нужно научится забивать со штрафных.
неудобный факт, у Криша примерно столько же забитых штрафных, сколько у Месси
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che kaif
Ответ Kemal Gul
Мбаппе конечно лютый игрок, но слишком многое в его игре зависит от скорости, а это первое, что уходит с возрастом. Месси и Роналду ещё долгое время после 30 были лучшими в мире, интересно, как в 30+ будет выглядеть Мбаппе
Мбаппе и щас раздает передачи в стиле Нея скорость его доп.фишка
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Cash_flow
Ответ А. Мостовой
Половина гибралтарам и анжерам
Барселона и Аргентина теперь до смерти боятся снова встретиться с Мбаппе
+3
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principiante
ненадолго, там у Холанда в 23 уже 235)
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Crestbook
Мбаппе слабак! В Реал за 3 из 14 не зовут!
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Dooomer
Его правильнее сравнивать с зубастиком
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VERBLYUD
Полагаю, у него 0 голов со штрафных. Все Величайшие игроки(Месси, Пеле, Марадона) были мастерами штрафных ударов, Мбаппе тоже нужно научится забивать со штрафных.
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Proper Chels
Ни о чем стата, если сравнивать с Месси и Роналду в том же возрасте.
Потому что ничего на клубном уровне Мбаппе толком и не выиграл, а на индивидуальном просто ничего.

Если так и продолжит, то запомнится как великий игрок великой сборной. Типа зубастика Роналдо, с поправкой на то, что Роналдо был именем нарицательным, Мбаппе не особо.

Мбаппе топчется на месте. Допустим чемпионат Европы возьмет Франция, и что? Это кого-то удивит? Они и так фавориты каждого турнира.
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Красная стрела
Да, он топ конечно. Ему мешает то, что выступления ПСЖ В ЛЧ очень серы. И что он не в Испании или Англии. Пока это не поменяется - на вершину не подняться. А годы уходят.
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leon01
желаю ему почаще Гиблалтаров и Сан-маринов...как и ещё одному *рекордсмену* .позорище что такие сборные учавствуют в отборе
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Джавид Гасанов
Посмотрим, сможет ли Килиан забивать столько же, сколько эти двое в 30+ лет?
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bel01
К концу карьеры вполне может 1,000 положить.
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