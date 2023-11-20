Мартинес о Роналду: «Игрок, которому 38 лет, испытывает голод 18-летнего – это трудно объяснить. Этим Криштиану заражает остальных в раздевалке, он является примером»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес высказался об игре Криштиану Роналду за сборную Португалии.

Португальская команда выиграла все 10 матчей в отборе Евро-2024. Роналду забил 10 мячей. 

«Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке.

Игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для остальных в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом», – сказал главный тренер сборной Португалии после матча с Исландией (2:0). 

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24 комментария

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Мальчик Весёлый
Страсть к футболу + страсть к труду = Роналлу
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Team_Coach
Ответ VERBLYUD
Это говорит о том, что Криштик остановился в развитии в 18 лет)))
А ты видимо еще не родился)))
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Экспертное мнение
Ответ Dimash Balatayev
На удивление Люксембург хороший отборочный турнир провел. Не считая разгромов от португальцев разница мячей была бы 13-4.
Люксембург не проиграл бы так разгромно, сыграй против них тогда Кришти. Не повезло просто им, Рона не было(
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mars
Ответ Антон Бывалов
Чем он там своих партнёров заражает 😂
марокканская болезнь)
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Антон Бывалов
Чем он там своих партнёров заражает 😂
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Мохнатый55
Если футболист заражает партнеров, то его лучше поместить в карантин.
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Dexter Morgan
Роналду уникален. На его месте многие бы просто доигрывали, а он держит марку. Потому что любит футбол, настоящий профессионал. И никакие деньги, соблазны этого не изменят. Если все будут так любить своё дело, то мир станет лучше.
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Игорь Климов
Набивать свою статистику в такой самой слабой группе в отборе на Евро, он конечно будет неудержим)
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