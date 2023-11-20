Мартинес о Роналду: «Игрок, которому 38 лет, испытывает голод 18-летнего – это трудно объяснить. Этим Криштиану заражает остальных в раздевалке, он является примером»
Роберто Мартинес высказался об игре Криштиану Роналду за сборную Португалии.
Португальская команда выиграла все 10 матчей в отборе Евро-2024. Роналду забил 10 мячей.
«Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке.
Игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для остальных в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом», – сказал главный тренер сборной Португалии после матча с Исландией (2:0).
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