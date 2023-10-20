Роберто Мартинес: «Роналду готов на все ради сборной. Удивлен его скромностью и желанием служить команде»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес признался, что Криштиану Роналду удивил его своим поведением.

После назначения Мартинеса на пост главного тренера сборная Португалия выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов в этих матчах.

«Мне никогда не нравилось делать выбор или вызывать кого-то, не узнав человека, стоящего за футболистом. Итак, я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.

Когда я встретил Криштиану, то увидел игрока, который готов отдать все ради сборной. Я увидел, как он привержен сборной. Он хотел каким-то образом быть на службе у команды.

Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой», – сказал Мартинес.

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39 комментариев

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Мохнатый55
Готов даже взять на себя гол партнёра по команде.
+18
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Кашшай Чакырович
Да на ЧМ все видели эту скромность и профессионализм в Мю, тоже все видели !когда Португалия на евро вылетит от первого же более менее крепкого соперника ,мы эту скромность опять увидим
+21
-11
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Master Slova
Вы только вдумайтесь хейтеры, он удивлен скромностью Роналду!! Так что бы я больше вас не видел здесь, говорящих про его эгоцентризм не существующий
+12
-5
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Кашшай Чакырович
Ответ Гамарджоба Генацвале
Хорошо, что МЮ его выкинул. Дела поперли, МЮ в топе, всех разрывает.
Ну 3 место это не 6 с худшими показателями в 21 веке и с какой то дикой зарплатой для пенсионера ,которому нужно ещё жопку подтирать ,сопли, слюни и слезы вытирать
+14
-7
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Lindeman
Ответ Master Slova
Вы только вдумайтесь хейтеры, он удивлен скромностью Роналду!! Так что бы я больше вас не видел здесь, говорящих про его эгоцентризм не существующий
А что по твоему должен сказать главный тренер? Что нарцисс, эгоистичный и т.д.?
+8
-3
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Станислав Л
готов на все ради личной статы
+10
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Кашшай Чакырович
Ответ Leganessi
Мю сейчас на 10 месте и скоро игры с топами, там и до 15 недалеко. Реви.
Мю точно займет 6 место ,но без баласта ,которому нужно платить самую большую личку и подтирать его жопку
+4
-2
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Temp LC
Ответ Алексей Власов
Аргентинский кринж уже 8 лет подряд вылетает из ЛЧ и ничего
это другое)
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artem21
Ради бесполезных рекордов кринжик готов на все, ему по боку на своих коллег по сборной
+3
-1
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Хорошо, что МЮ его выкинул. Дела поперли, МЮ в топе, всех разрывает.
Если МЮ спустя 50 лет, после нескольких побед в ЛЧ, и нескольких побед в АПЛ. Вдруг случайно проиграет Борнмуту, глоры Кришти напишут - ну что, как вам без Криша?

вся суть)

МЮ до Криша 2 место.
С Кришем 6 место.
После него 3 место.

но вы всё не уйметесь
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Экспертное мнение
Если МЮ спустя 50 лет, после нескольких побед в ЛЧ, и нескольких побед в АПЛ. Вдруг случайно проиграет Борнмуту, глоры Кришти напишут - ну что, как вам без Криша? вся суть) МЮ до Криша 2 место. С Кришем 6 место. После него 3 место. но вы всё не уйметесь
Посмотрим, какое место МЮ займет в этом сезоне.
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Алексей Власов
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Фаны аргентиского кринжа сюда поперли. Хотя что им делать, их кумир вылетел даже из кубка бигмака
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Максим Столбов
Он про того же Роналду говорит, который в Катаре себя вёл как маленькая обиженная девочка? Или это его клон?
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Мохнатый55
Ответ Алексей Власов
Месси за 4 матча против баварии и реала готов выдать 0 голов, 0 голевых, незабитую пенку и при этом все равно получать золотые мячи
Нужно дать Роналду за провал на ЧМ-2022 и голы в Верблюдшипе?
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aidos_1979
Служить стате он готов своей набивающий на всяких карликах состоящих из сантехников и слесарей)
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Кашшай Чакырович
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Leganessi
Ответ Станислав Л
Ювентус без роналду - финал ЛЧ, с роналду - 1/8 Порту, Лион, Аякс
Там был другой ювентус и еще не старики Боннучи с Кьеллини. Роналду в плей-офф ЛЧ за Юве - 7 голов. Весь остальной Юве - 2 гола.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Кашшай Чакырович
Ну 3 место это не 6 с худшими показателями в 21 веке и с какой то дикой зарплатой для пенсионера ,которому нужно ещё жопку подтирать ,сопли, слюни и слезы вытирать
Только че-то токсичный Рон ушёл, а в МЮ скандал за скандалом. Рэшфорд все никак стабильно играть не научится, Санчо вообще походу уйдет. Может дело было не только в игроке?
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Кашшай Чакырович
Ответ Leganessi
МЮ с Роналду - 3 АПЛ подряд+2 финала ЛЧ с кубком ЛЧ - лучший результат за всю историю МЮ. МЮ после Роналду - 0 трофеев за 15 лет))))))))))))).
Что в Роналду который клялся детьми из за мусорной статистикам голп которого не забивал ,что в его фанатиках потологическое враньё заложено с детства Мю без баласта финал 2011 лиги чемпинов ,Мю без баласта чемпионы 2010/11 ,Мю без баласта чемпины 2012 /13 Мю с баластом 6 место , это баласт никто без Фергюсона и его старого состава ,в которым были тащеры ! Когда Мю играл в финале Роналду вылетал в 1/8 от Лионов
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Кашшай Чакырович
Ответ Гамарджоба Генацвале
Только че-то токсичный Рон ушёл, а в МЮ скандал за скандалом. Рэшфорд все никак стабильно играть не научится, Санчо вообще походу уйдет. Может дело было не только в игроке?
Кринж ушел и Рэшфорд забил больше кринжа с игры ))) место 6 заняли 3 место ))) и это все факты ))
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Yury Sin
Ответ Lindeman
А что по твоему должен сказать главный тренер? Что нарцисс, эгоистичный и т.д.?
Будь так, он бы говорил то же самое, только Роналду бы в команде не было.
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JURAVLI
Ответ Алексей Власов
Аргентинский кринж уже 8 лет подряд вылетает из ЛЧ и ничего
Если вы про Месси, то он выиграл все значимые трофеи с клубами и со сборной, включая несколько ЛЧ. Играл ли Роналду хотя бы в финале ЧМ хоть раз? Был ли лучшим игроком турнира? Может он был лучшим игроком Евро 2016, которое выиграла Португалия? Тоже нет?

Тогда зачем приплетать Месси? Это не поможет Криштиану, сравнения всегда будут не в его пользу.
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Алексей Власов
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Ответ Мохнатый55
Готов даже взять на себя гол партнёра по команде.
Месси за 4 матча против баварии и реала готов выдать 0 голов, 0 голевых, незабитую пенку и при этом все равно получать золотые мячи
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