Роберто Мартинес: «Роналду готов на все ради сборной. Удивлен его скромностью и желанием служить команде»
Роберто Мартинес признался, что Криштиану Роналду удивил его своим поведением.
После назначения Мартинеса на пост главного тренера сборная Португалия выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов в этих матчах.
«Мне никогда не нравилось делать выбор или вызывать кого-то, не узнав человека, стоящего за футболистом. Итак, я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.
Когда я встретил Криштиану, то увидел игрока, который готов отдать все ради сборной. Я увидел, как он привержен сборной. Он хотел каким-то образом быть на службе у команды.
Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой», – сказал Мартинес.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
вся суть)
МЮ до Криша 2 место.
С Кришем 6 место.
После него 3 место.
но вы всё не уйметесь
Тогда зачем приплетать Месси? Это не поможет Криштиану, сравнения всегда будут не в его пользу.