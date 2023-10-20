Роберто Мартинес: «Роналду готов на все ради сборной. Удивлен его скромностью и желанием служить команде»

Роберто Мартинес признался, что Криштиану Роналду удивил его своим поведением.

После назначения Мартинеса на пост главного тренера сборная Португалия выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов в этих матчах.

«Мне никогда не нравилось делать выбор или вызывать кого-то, не узнав человека, стоящего за футболистом. Итак, я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.

Когда я встретил Криштиану, то увидел игрока, который готов отдать все ради сборной. Я увидел, как он привержен сборной. Он хотел каким-то образом быть на службе у команды.

Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой», – сказал Мартинес.

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