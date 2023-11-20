Роналду забивает или ассистирует в 9 матчах подряд за клуб и сборную – у него 10+5. Криштиану отдал голевую в игре с Исландией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду совершил результативное действие в 9-м матче подряд.

Капитан сборной Португалии отдал голевую передачу на Рикарду Орту в матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

В каждом из 9 последних матчей за «Аль-Наср» и Португалию Роналду забивал или отдавал голевую передачу – на этом отрезке на счету форварда 10 голов и 5 голевых передач.

Подробная статистика Криштиану доступна здесь.

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53 комментария

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Bestman
Ответ GuruFutbola
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Кто тебя победил? Сочувствую
+36
-5
+31
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Yubaba
Первые на ветке преданные фанаты Роналду, конечно же. Не пропускают ни одной игры)
+30
-10
+20
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udiekemen
Ответ Yubaba
Первые на ветке преданные фанаты Роналду, конечно же. Не пропускают ни одной игры)
Как захожу а там Гуруфутбол и Экспертное мнение разговаривают с самим собой))) комплексы..
+22
-5
+17
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JENNINGS
Есть ещё порох у Величайшего🐐🇵🇹!
+17
-11
+6
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ZA.RMA
хейтерам Рона опять не повезло:(
+12
-9
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pit4er
Пока одни ломаются в матчах сборных, отцу всё ни по чём. Человек в последний раз больше 10 дней пропустил из-за коронавируса в 2020-м. Может дело всё-таки в профессионализме самих игроков, а не в количестве матчей 🤔
+12
-9
+3
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ZA.RMA
Ответ Экспертное мнение
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«Если не сделает» - только и остается на это надеяться, да?

А на деле, когда такое было вообще, чтобы в таком ключе писали?
+5
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upuckuH
Ответ Антон Киселёв
Кстати, а чё там по голевым за карьеру? Хави с Иньестой вроде как опережает уже 👌👌👌
у Роналду больше чем у Хави и Иньесты вместе взятых, не говоря уже по отдельности )))
но Месси здесь в отрыве бешеном.
+3
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Александр Северный
аахах..))) спортс хоть что-то высосал из пальца, чтобы своих братьев клубничных не обидеть))
Надо же было что-то придумать в день, когда величайший Лукаку сделал покер в игре с мощнейшим Азербайджаном и оставил Кришти глотать пыль в гонке бомбардиров.
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Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
Голевая конечно так себе, но статистика вещь упрямая: ✔️ Роналду коснулся мяча? Коснулся ✔️ Орта забил после отскока мяча от Роналду? Да .
вратарь последним коснулся, хотя роналду записывали голевую после удара от штанги
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Муканов Арманбек
Гений внутренней мотивации
+10
-8
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Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
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Исландия - Россия 1:0 1998

И РФ тогда осталась дома вместо поездки на Чемпионат Европы
+5
-4
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Crosby84
Ответ Yubaba
Первые на ветке преданные фанаты Роналду, конечно же. Не пропускают ни одной игры)
Как фанату Роналду - тебе виднее
+1
0
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Дороф
Ответ Artem Piatkov
Исландия - Россия 1:0 1998 И РФ тогда осталась дома вместо поездки на Чемпионат Европы
Будем честны, Исландия в последние годы на Евро выступает лучше нашего...
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Вальдано
"Классная" была голевая.. В стиле Роналду..
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Злой Руся
И это в 38 лет. Машина!
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Веселый денек
Ответ Вальдано
Интересно, и кто ж Роналду признал лучшим полузащитником 2000-х?..
442. и да, не делай вид, будто пропустил новость о своем кумире. https://www.sports.ru/football/1115643688-ronaldu-luchshij-poluzashhitnik-2000-x-po-versii-fourfourtwo-zidan-2-j.html?sl=1
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gukmamop
Siiii
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mgarnet13
Ответ udiekemen
Как захожу а там Гуруфутбол и Экспертное мнение разговаривают с самим собой))) комплексы..
Тристана забыл)
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f0rmoceft
Ответ pit4er
Пока одни ломаются в матчах сборных, отцу всё ни по чём. Человек в последний раз больше 10 дней пропустил из-за коронавируса в 2020-м. Может дело всё-таки в профессионализме самих игроков, а не в количестве матчей 🤔
Учитывать надо большое количество факторов
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Любезный Коссутий
Бруну - главный тащер сборной, без него не было бы 10 из 10. лучший португалец в нынешней Португалии.
+6
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Vinnipukh Vinni
Ответ Веселый денек
какая гонка, лол, Роналду - лучший бомбардир в истории Евро
Какой лучший?
Роналду - 10 голов набил на гибралтарах, а Лукаку целых 14. Вот он и есть лучший бомбардир.
А если говорить про финальные стадии, то лучший из лучших в истории Чемпионатов Европы Мишель Платини.
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GuruFutbola
Ответ Сан Хуан
Единственный аргумент фанов Месси, у которого единственный гол с игры в ворота топ сборной за 20 лет
4 лч это нечем?
+2
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