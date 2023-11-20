Роналду забивает или ассистирует в 9 матчах подряд за клуб и сборную – у него 10+5. Криштиану отдал голевую в игре с Исландией

Криштиану Роналду совершил результативное действие в 9-м матче подряд.

Капитан сборной отдал голевую передачу на Рикарду Орту в матче отбора на Евро-2024 против .

В каждом из 9 последних матчей за « » и Португалию Роналду забивал или отдавал голевую передачу – на этом отрезке на счету форварда 10 голов и 5 голевых передач.

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