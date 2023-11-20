Роналду забивает или ассистирует в 9 матчах подряд за клуб и сборную – у него 10+5. Криштиану отдал голевую в игре с Исландией
Криштиану Роналду совершил результативное действие в 9-м матче подряд.
Капитан сборной Португалии отдал голевую передачу на Рикарду Орту в матче отбора на Евро-2024 против Исландии.
В каждом из 9 последних матчей за «Аль-Наср» и Португалию Роналду забивал или отдавал голевую передачу – на этом отрезке на счету форварда 10 голов и 5 голевых передач.
Подробная статистика Криштиану доступна здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А на деле, когда такое было вообще, чтобы в таком ключе писали?
но Месси здесь в отрыве бешеном.
И РФ тогда осталась дома вместо поездки на Чемпионат Европы
Роналду - 10 голов набил на гибралтарах, а Лукаку целых 14. Вот он и есть лучший бомбардир.
А если говорить про финальные стадии, то лучший из лучших в истории Чемпионатов Европы Мишель Платини.