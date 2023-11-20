Роналду о квалификации Евро-2024: «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию»
Криштиану Роналду оценил результат сборной Португалии в отборе Евро-2024.
В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе.
«Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию», – написал Роналду.
Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов
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1. Бельгия - 30 очков ( 10 матчей, 10 побед, 40 забитых и 3 пропущенных голов)
2. Россия - 24
3. Шотландия - 15
4. Кипр - 10
5. Казахстан - 10
6. Сан Марино - 0
А результат на Евро 20: 1/4 и вылет от Италии...
Заранее отвечу: нет, не был, у него были ассисты хотя бы :)
всё время равные матчи.
Забивать на стату почтальонам и рыбакам, и даже не обогнать Лукаку — сильно