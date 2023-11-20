Роналду о квалификации Евро-2024: «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Чемпионат.com Футбол

Криштиану Роналду оценил результат сборной Португалии в отборе Евро-2024.

В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе. 

«Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию», – написал Роналду.

Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

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41 комментарий

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ALMANAC
Мартинес хозяин отборок, правда в финальном турнире это как всегда не поможет
+21
-4
+17
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rigobersong
Сделали слабейшую группу, где было на 2 матча больше, и даже тут роналду подливу наложил перед великим Лукаку:))
+49
-36
+13
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Отец Абду
Ответ ALMANAC
Мартинес хозяин отборок, правда в финальном турнире это как всегда не поможет
Мартинес со сборной Бельгии ( квалификация на Евро 20):

1. Бельгия - 30 очков ( 10 матчей, 10 побед, 40 забитых и 3 пропущенных голов)
2. Россия - 24
3. Шотландия - 15
4. Кипр - 10
5. Казахстан - 10
6. Сан Марино - 0

А результат на Евро 20: 1/4 и вылет от Италии...
+16
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+9
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Bazilic
Его посты как будто робот пишет
+13
-5
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Фанат Доры Дуры
Ответ Чукотский политпроект
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Король с 0 г+п в плей-офф чм))
+18
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QWertY
Ответ Папичслав
все его посты, как будто искусственно выглядят
Это для нас, зрителей, он как искусственный, а для близких парней а-ля Бадр всегда настоящий
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2vdhrvmmzf
Ответ Чукотский политпроект
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Куда уж чемпиону мира до короля отборов 💪
+10
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Фанат Доры Дуры
Интересно будет глянуть на них, против топ сборной
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HRYNDEL
Роналду стал очень напоминать одного Рому из СКА!!!!
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Writer 1
10 побед, это 10 побед, но реальность такова, что скромный Лихтенштейн может тайм отстоять. Будет эпично, если Португалия вылетит от Австрии Рагника. Он мне не понравился по работе тренером в МЮ, но как человек зла МЮ он не желал и сам по себе ведёт себя по этике. Нкунку, Гвардиол, Сабослаи по итогу у всех конкурентов и все они универсальны в позициях, а у нас Маунт, который вообще не нужен, если есть Бруно
+6
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Jesc
Ппц он стелет, как политик...Ничего человеческого...Бездушный текст
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Team_Coach
Ответ rigobersong
Сделали слабейшую группу, где было на 2 матча больше, и даже тут роналду подливу наложил перед великим Лукаку:))
Да «специально» для Криша сделали группу такую. Или сборной нужно было самоотвод сделать и не играть в этой группе? Давно наблюдался у врача?)
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Фарид Харисов
Ответ Фанат Доры Дуры
Король с 0 г+п в плей-офф чм))
Скоро тебе ответят, что Месси тоже был с 0+0 до ЧМ 2022

Заранее отвечу: нет, не был, у него были ассисты хотя бы :)
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Роман
Ответ Bazilic
Его посты как будто робот пишет
ChatGPT
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Случайно заскочил
А мне кажется это сам Роналду пишет эти посты. Всё такое пафосное, но в то же время лишённое всякой фантазии, пластмассовое и ненатуральное. Ну ведь это же его почерк.
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Фанат спорта01
Ответ Фарид Харисов
Насколько топ сборной? Франция например их в асфальт укатает, мало чем будет отличаться от игры с Гибралтаром. А если "топ" уровня Сербии или Чехии, то тут будет упорная борьба до последней минуты.
просто посмотри все последние матчи Португалии и Франции и потом вякай.
всё время равные матчи.
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Анвар Масимов
побольше Лихтенштейнов да Люксембургов подавай
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Роман
Исторический был ЧМ 2022
Забивать на стату почтальонам и рыбакам, и даже не обогнать Лукаку — сильно
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cukken
И себя, забыл добавить португальский футболист 😁
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Папичслав
все его посты, как будто искусственно выглядят
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Avdeev Vladislav
Ответ VERBLYUD
Португалия вместе с Криштиком на Евро вылетит от первого же крепкого соперника. Это будет карма за то, что Криштик набивал статистику против Лихтенштейнов и Люксембургов.
карма за голы?))
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Andrey Yaroslavtsev
Да пусть ребята порадуются.
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alekseimetr
Хоть бы написали, были ли ещё подобные случаи.
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Анвар Масимов
Ответ Bazilic
Его посты как будто робот пишет
кто виноват что у Кристинки мозг тинейджера
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Tpy6kaMerlina
Ну, это мощно! 36 забитых, 2 пропущенных. Впечатляет!
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Cruel Snake
Самое главное, что он в свои годы сильно поспособствовал этому
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