Роналду о квалификации Евро-2024: «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию»

Криштиану Роналду оценил результат сборной Португалии в отборе Евро-2024.

В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе.

«Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию», – написал Роналду.

Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

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