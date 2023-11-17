Эндрик: «Роналду – мой кумир. Я с детства мечтал играть за «Реал», горжусь, что буду носить ту же форму, что и Криштиану»

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

Форвард, принадлежащий «Реалу» и играющий за « », дебютировал за сборную в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, сделали это в более юном возрасте – в 1950-60-х годах.

«Я с детства мечтал играть за « ».

– один из моих самых главных кумиров. Это большая гордость для меня – знать, что я буду носить ту же форму, что и он», – сказал .

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