Эндрик: «Роналду – мой кумир. Я с детства мечтал играть за «Реал», горжусь, что буду носить ту же форму, что и Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Эндрик Футбол

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

Форвард, принадлежащий «Реалу» и играющий за «Палмейрас», дебютировал за сборную Бразилии в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, сделали это в более юном возрасте – в 1950-60-х годах.

«Я с детства мечтал играть за «Реал Мадрид».

Роналду – один из моих самых главных кумиров. Это большая гордость для меня – знать, что я буду носить ту же форму, что и он», – сказал Эндрик.

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30 комментариев

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А. Мостовой
Странно почему не месси? Не ужели не впечатлили его пенки на ЧМ?
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Aibek Mak
Очередной молодой супер талант которого вдохновляет Криштиану. Недавно пересмотрел его голы за Реал . У людей очень короткая память что он творил в те годы и сколько забивал. Великий игрок
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Тюменский медвежонок
Ответ gPk
Знаем мы этих любителей Роналду которые восхищаются при этом Месси, а потом магическим образом удаляют твитты переходя в Реал)
я после промаха Смолова паненкой в серии пенальти, тоже в соц сетях писал "Смолов безумен, что это было?" получается что я восхищаюсь Смоловым и являюсь его фанатом? в целом не поспоришь, логика железная
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Как же велик Криштиану
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angry horse
Ответ Антон Бывалов
Вот и будешь, как твой кумир, бить пенки и забивать в пустые
а бчкшники будут страдать всегда 😁
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Leon Petov
Очередной молодой фанат Криштиану, а не 👽🍔
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OneMind
Ответ А. Мостовой
Странно почему не месси? Не ужели не впечатлили его пенки на ЧМ?
Игрок, подписавший контракт с Реалом восхваляет легенду Реала, а не Барселоны. Действительно, очень странно!!!
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Tristan...
Ух, как сказал то! Во имя Франко! Hala Madrid!
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Иван Филиппенков
Ту же форму не придётся, он же не в пфл едет!
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dalmolchun
Заманивает аудиторию Криша к себе. Ну и правильно. У малого всё впереди, за кого еще кришодросам болеть после ухода португальца? Вряд ли футфанам будет интересно следить за обычной жизнью Роналду
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Игорь Климов
Ну, этот Кринж7 по итогу точно не попадает даже в топ-10 лучших футболистов в истории, а по всем человеческим качествам он вообще полный ноль.
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Killiannnn
Парня взяли за немалые деньги - 37,5 млн
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MustangGT
Молодец, парень! Дерзай, удачи тебе!... Кажется, снова придется болеть за "Реал".
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Антон Бывалов
Ответ angry horse
а бчкшники будут страдать всегда 😁
У них есть великая история, которой можно гордиться долгие годы
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angry horse
Ответ Антон Бывалов
У них есть великая история, которой можно гордиться долгие годы
Эвребе и Айтекин😎
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Tomas Nepotrebko
Ответ ML26
Есть пруф? Без подкола, просто интересно
https://twitter.com/ChaaliiyKay/status/1602788564915437568?t=UnvrW1q7eJQv8eDkDq1ldA&s=19
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Ilya Petrov
Ответ b_arfa
14 декабря 2022: Будущий новичок «Реала» Эндрик удалил твит, где восхищался игрой Лионеля Месси Произошло это после того, как ему посыпались гневные сообщения от фанатов мадридского клуба. «Месси — безумен. Что это было?» — написал Эндрик после игры Аргентина — Хорватия. Мадридские фантики (большинство) наверное самые безумные из всех, что я видел
лови минусы за правду ☺️
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MustangGT
Ответ gPk
«Месси — безумен. Что это было?» — написал Эндрик после игры Аргентина — Хорватия. Жаль, что потом пришлось твитт удалить, ибо в Реале правду не любят особо)
Он ведь восхитился только одной игрой? А почему бы и нет? Молодому игроку есть чему поучиться у многих других мастеров.
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