Валерий Карпин: «Не обыграем Кубу – опять будут критиковать, как и с Кенией. Судьба такая»
Валерий Карпин рассказал, что будет, если Россия не победит Кубу.
«Если не обыграем Кубу – нас опять будут критиковать. Как и с Кенией.
Окей. После Камеруна не критиковали. После Кении начали. Судьба такая», – сказал главный тренер сборной России.
Товарищеский матч российской команды с кубинской пройдет 20 ноября в Волгограде.
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