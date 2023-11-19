Валерий Карпин: «Не обыграем Кубу – опять будут критиковать, как и с Кенией. Судьба такая»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кубы сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин рассказал, что будет, если Россия не победит Кубу.

«Если не обыграем Кубу – нас опять будут критиковать. Как и с Кенией.

Окей. После Камеруна не критиковали. После Кении начали. Судьба такая», – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч российской команды с кубинской пройдет 20 ноября в Волгограде.

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17 комментариев

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Arti22
Тебя не критиковать, тебя уже давно убирать пора
+12
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Никита Алексеев
Ответ luu
Физручелло уже соломку стелит перед Кубой, лол
О чем вы? Соломка уже как года полтора постеленная лежит)
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
По такой логике- зачем тогда зп платить тренерскому штабу,если результат не важен или за ничью с Кенией на руках должны носить были?
+6
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+5
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10ztv
Тебя и вызвали в сборную, чтобы побеждать соперников, тем более таких, а не для отмазок школьных
+2
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Виктор Победов
Так подай в отставку и не мучайся себя.
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luu
Физручелло уже соломку стелит перед Кубой, лол
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stason79
смысл в этих играх сакральный.
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Phoebe
Судьбу "такую", что играем лишь с Кубой да Кенией - известно кто настрогал.
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Бронислав Каминский
Долго еще это говно кудрявое будет позорить сборную?
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KMR
По факту обыграет Кубу и будет петушком ходить
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Ковид 07.10.52
Ничего...Валере немного еще потерпеть осталось. скоро на родину вернется и будет вспоминать. как страшный сон критиков никому не нужных игр.
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lovec23
Хочется увидеть нормальную игру , результат не давит , соперник слабый . Почему не попробовать сыграть в весылый атакующий в футбол , высоко встречать соперника и пресинговать . Пусть будут ошибки ,но хочется увидеть желание наших футболистов и самоотдачу
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Фан Рубина
Ответ luu
Физручелло уже соломку стелит перед Кубой, лол
Он всегда так отвечает. Помню его эталонное: "Кто будет играть? Кто-то будет."
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uok
Ответ Arti22
Тебя не критиковать, тебя уже давно убирать пора
Так он того и ждет.
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