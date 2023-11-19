Карпин о Мамаевом кургане: «Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне. Когда видишь все эти фамилии, испытываешь чувство глубокого уважения»

Валерий Карпин рассказал о посещении Мамаева кургана .

– Сегодня вы были на Мамаевом кургане, какие эмоции испытали там? Воевал ли кто-то в вашей семье?

– Думаю, что в каждой советской семье были люди, которые воевали, и не все возвращались.

Когда там стоишь и видишь все эти фамилии, которые еще и не все, наверное, вместились, испытываешь чувство глубокого уважения. Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне.

У меня воевали прабабушка, прадедушка, – сказал главный тренер сборной России.

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