Карпин о Мамаевом кургане: «Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне. Когда видишь все эти фамилии, испытываешь чувство глубокого уважения»
Валерий Карпин рассказал о посещении Мамаева кургана .
– Сегодня вы были на Мамаевом кургане, какие эмоции испытали там? Воевал ли кто-то в вашей семье?
– Думаю, что в каждой советской семье были люди, которые воевали, и не все возвращались.
Когда там стоишь и видишь все эти фамилии, которые еще и не все, наверное, вместились, испытываешь чувство глубокого уважения. Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне.
У меня воевали прабабушка, прадедушка, – сказал главный тренер сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
6 комментариев