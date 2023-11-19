Карпин о Мамаевом кургане: «Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне. Когда видишь все эти фамилии, испытываешь чувство глубокого уважения»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин история Футбол

Валерий Карпин рассказал о посещении Мамаева кургана .

– Сегодня вы были на Мамаевом кургане, какие эмоции испытали там? Воевал ли кто-то в вашей семье?

– Думаю, что в каждой советской семье были люди, которые воевали, и не все возвращались.

Когда там стоишь и видишь все эти фамилии, которые еще и не все, наверное, вместились, испытываешь чувство глубокого уважения. Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне.

У меня воевали прабабушка, прадедушка, – сказал главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Сергей48
Я родился и вырос на этой священной земле…хотя сейчас и не живу в Волгограде. Но всегда в моем сердце живет любовь к городу и трепет перед этим священным местом… понимаю трепет и дрожь в душе Карпина, и в этом вопросе выражаю ему благодарность и уважение, что посетили эти трагические и значимые места в истории нашего отечества!
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QWertY
Ответ Benjamin
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Скажи это израилю и сша, которые кромсают арабов десятилетиями)
+6
-4
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Сергей Сурков
Ответ Benjamin
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ты уверен кто начал войну о которой ты всегда пишешь,?
+5
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leon01
А сколько ещё погибнет
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