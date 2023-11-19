Карпина «расстраивает», что из «Зенита» в сборной лишь два игрока: «Что делать – надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян»
Валерий Карпин объяснил, почему из «Зенита» в сборную приглашены только двое.
– Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита» (Иван Сергеев и Андрей Мостовой – прим. Sports.ru). Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?
– Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне.
– Все ли футболисты готовы к игре?
– Все готовы.
– Что можете сказать о погоде?
– Если будет такой ветер, как за стадионом, будет трудно. Мяч будет менять направление. Но надеюсь, что ветер ослабится, – сказал главный тренер сборной России накануне матча с Кубой.
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Очевидные вещи.
в сборной нет игроков Зенита - флагман, потому что днарей паспортных нет.
Флагман не поэтому, а потому что Газпром
Как ростовские поленья в сборную тащить, так он первый)