Карпина «расстраивает», что из «Зенита» в сборной лишь два игрока: «Что делать – надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян»

Валерий Карпин объяснил, почему из «Зенита» в сборную приглашены только двое.

– Сейчас в сборную вызваны два футболиста « » (Иван Сергеев и Андрей Мостовой – прим. Sports.ru). Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?

– Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне.

– Все ли футболисты готовы к игре?

– Все готовы.

– Что можете сказать о погоде?

– Если будет такой ветер, как за стадионом, будет трудно. Мяч будет менять направление. Но надеюсь, что ветер ослабится, – сказал главный тренер сборной России накануне матча с Кубой.

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