Карпина «расстраивает», что из «Зенита» в сборной лишь два игрока: «Что делать – надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему из «Зенита» в сборную приглашены только двое.

– Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита» (Иван Сергеев и Андрей Мостовой – прим. Sports.ru). Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?

– Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне.

– Все ли футболисты готовы к игре?

– Все готовы.

– Что можете сказать о погоде?

– Если будет такой ветер, как за стадионом, будет трудно. Мяч будет менять направление. Но надеюсь, что ветер ослабится, – сказал главный тренер сборной России накануне матча с Кубой.

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50 комментариев

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FNT
Ответ benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
В смысле? Так потому и флагман, что днарей всяких паспортных нет. Те паспортисты, которые есть, стараются на фоне более сильных легов. А остальное проблемы сборной.
+54
-13
+41
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petr0f
да и слава богу, можно и Мостового с Сергеевым не вызывать. от сборной толку ноль, только потенциальные травмы
+29
-12
+17
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Игорь Новиков
Ответ benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
Кого волнует сборная в нынешнем формате и ситуации? Чтобы спорить из-за этого. Сомневаюсь, что Зенит это сильно беспокоит сейчас.
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benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
+52
-40
+12
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Никита Аксанов
Да большинство болельщиков Зенита только рады, что в эту сборную почти никто не ездит.
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Streetbor
Малколм сбежал к арабам за длинным дирхамом, остался только Клаудиньо, надо звать 😎
+12
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FNT
Ответ Demyan Grachev
а какая разница?)
Не люблю невежд.
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Иван Овчинников
Круговой лучший ЛЗ РПЛ после Сантоса и играет больше многих вызывающихся, но Валера вызывает на эту позицию клоуна Хлусевича, Макарчука из тонущего Сочи, посредственного Горшкова.
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Никита Аксанов
Ответ benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
Но при этом Зенит - флагман. Значит, всё делает как надо. Играть должны лучшие, а не "свои". Карпин пусть хоть весь Ростов в сборную берёт.
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ne4sp
Ответ Spartakus1984
Это для тебя он лучший
круговой очевидно лучше макарчука и хлусевича в качестве ЛЗ последние несколько туров, почему его не вызвать – большой вопрос и хотелось бы знать ответ
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Алексей Ненахов
Ответ benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
Есть же Малком и Клаудинью наши соотечественники , возраст у них вообще призывной , так лучше же в сборную
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FNT
Ответ Streetbor
Малколм сбежал к арабам за длинным дирхамом, остался только Клаудиньо, надо звать 😎
В Саудовской Аравии не дирхамы.
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FNT
Ответ benjamin92
Удобно получается - сборная состоит из игроков Зенита - потому что флагман; в сборной нет игроков Зенита - флагман, потому что днарей паспортных нет. Флагман не поэтому, а потому что Газпром
Я где-то сказал, что сборная состоит из игроков Зенита, потому что флагман? Флагман, потому что чемпион 5 раз подряд. Все. Когда был Газпром и 3 года не было побед в чемпионате, флагманом не был, так что ваш вывод - чухня. А чемпионствам сильно помогает отсутствие всяких посредственностей, которым надо платить за факт гражданства, а не футбольные умения.

Очевидные вещи.
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Игорь Новиков
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Зачем платить откровенно некомпетентному человеку?) Чистый популизм же.
Ну это глупость про некомпетентность.
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Игорь Новиков
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Деньги-то все равно платят.
Так любому надо платить. Кто будет работать бесплатно?
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SkSK
Так то в сборной были бы не лишними Мостовой, Сергеев, Ерохин, Круговой. Чистяков и Сутормин тоже не затерялись бы на фоне тех, кого Карпин вызывакт...
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Кирилл
Извините, а как это отменяет тот факт, что в Зените в основе практически не играют русские игроки, о чем Карпина спросили журналисты ? На последний матч с Краснодаром в старте вышло 2 россиянина: Кержаков и Сергеев.
Могут себе позволить. И я что-то не уверен, что в других ФК сильно больше русских играет. И главное их качество - что толку от игры в условном Спартаке, если ты уровня втордива? Ну бабла ты срубишь и родителей обеспечишь, да.
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FNT
Ответ Кирилл
Извините, а как это отменяет тот факт, что в Зените в основе практически не играют русские игроки, о чем Карпина спросили журналисты ? На последний матч с Краснодаром в старте вышло 2 россиянина: Кержаков и Сергеев.
Извините, а кого волнует этот факт в 2023 году? 1, 2, 8. Результат дают, требования лиги соблюдаются, все остальное по барабану.
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Удар Кержакова
Я даже не знаю кто из игроков РПЛ могут усилить Зенит. Леха Миранчук, Головин, Кузяев беспорно, но остальные вряд ли.
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Не уверен!!
Уровень наших русских футболистов. Качественных русских то совсем и нету то у лидеров нашего чемпионата - Краснодара и Зенита.
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justburn
Ответ benjamin92
Сейчас местные адвокаты Газпрома объяснят Валере как он не прав )
Когда была сильнейшая сборная - тогда число зенитовцев там превуалировало, как в Зените ведущие роли заняли иностранцы - сразу начались ехидные нападки, и по-совпадению, стали падать результаты сборной.
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benjamin92
Ответ FNT
В смысле? Так потому и флагман, что днарей всяких паспортных нет. Те паспортисты, которые есть, стараются на фоне более сильных легов. А остальное проблемы сборной.
Удобно получается - сборная состоит из игроков Зенита - потому что флагман;
в сборной нет игроков Зенита - флагман, потому что днарей паспортных нет.
Флагман не поэтому, а потому что Газпром
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ТрактоПоктер
Нормально физрук набросил...
Как ростовские поленья в сборную тащить, так он первый)
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Groznyi2024
И это отлично, а то были бы у нас свои сломанные Винисиусы и Неймары после сборных, в больничке
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ржачный чел этот Карпин, конеш. Какая-то афера на государственном уровне. Когда тренировал Черчесов, который реально че-то врубается в своем ремесле, его чихвостили все как только можно. А здесь - Валера все правильно сказал. Главное лякнуть в нужный момент как с фанатами после Порту)
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Витольд Бубеный
Ответ petr0f
да и слава богу, можно и Мостового с Сергеевым не вызывать. от сборной толку ноль, только потенциальные травмы
Звучит обиженно
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ShaD
Первый тайм ветер будет дуть в сторону наших ворот. Во втором тайме направление ветра поменяется на противоположное.
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Rudenzik
Ответ SkSK
Так то в сборной были бы не лишними Мостовой, Сергеев, Ерохин, Круговой. Чистяков и Сутормин тоже не затерялись бы на фоне тех, кого Карпин вызывакт...
Мостовой и Сергеев итак вызваны,а остальные будут играть - будут вызваны,конечно Круговой и Чистяков не помешали бы,так как их позиции дефицитные в сборной, Ерохин и Сутормин уже всё,у них конкуренты сильнее и главное моложе,их уже не позовут
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