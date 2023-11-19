Карпин – Радимову: «Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? Себя вспомни, сейчас все кричат, орут»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о мотивации в товарищеских матчах.

Главный тренер сборной России прокомментировал слова Владислава Радимова, который ранее выразил мнение, что игрокам национальной команды трудно искать мотивацию в товарищеских играх.

– Радимов в одном из интервью сказал, что у вас было неформальное общение. Вы заметили, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определенное влияние.

– Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах.

Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе».

Как мы все выходили на товарищеские матчи? При том, что мы готовились к конкретному соревнованию – чемпионату мира, чемпионату Европы или отборочным матчам.

Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? И все наши специалисты, почему‑то это забывают, – сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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50 комментариев

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Никита Алексеев
Радимов умирал в ресторанах
+150
-9
+141
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Spaten
У Валеры где сядешь, там и слезешь
+69
0
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Ёшимин Бональдо
Ответ Никита Алексеев
Радимов умирал в ресторанах
под песни Булановой
+68
-3
+65
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Вадим flanec
Ответ Ёшимин Бональдо
под песни Булановой
А потом и на самой Булановой))
+53
-3
+50
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ЧДБ
Валера выдал базу
+45
-4
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Melnikov1968
Все правильно, всех этих бывших, которые ни хрена не выиграли, надо посылать куда подальше. Ряхи наели, теперь рассуждают как надо впахивать. Щи на кухне варите, вместе со своими жёнами.
+14
-6
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Melnikov1968
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Радимов обладатель еврокубка, если что. Двух даже.
Как тренер, полный ноль.
+12
-4
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amurseff03
Ответ 1ce
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Тугой сам. Товарняк всегда товарняк. Раньше в товарняк ах знал, что готовиться к официальным матчам. А сейчас?
+6
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Andreir888
Ответ keylargo
Нет, но в обнимку с Васей Уткиным. Уютный ресторанчик в Сарагосе.. Стеклянные глаза, заблеванные скатерти, я все помню
Последнее предложение - это из автобиографии?))
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GARRRY
Умирать то вас ни кто и не просит. Хотят видеть достойную игру по вашим силам, а не безразличие в глазах.
+7
-3
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Steiner
Валера красавец, как всегда!
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Melnikov1968
Все правильно, всех этих бывших, которые ни хрена не выиграли, надо посылать куда подальше. Ряхи наели, теперь рассуждают как надо впахивать. Щи на кухне варите, вместе со своими жёнами.
Радимов обладатель еврокубка, если что. Двух даже.
+13
-9
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Melnikov1968
Как тренер, полный ноль.
Как и Карпин.
+9
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Виталик Украинский
Ответ Владимир Молявин
Валера прав. Никто в товарищеских матчах умирать не будет.
"Умирать" никто и не требует. Но и "катать вату" также не приемлемо. Наши сборники по сути "никто" и делать вид, что именно ты сделал большое одолжение сборной, посетив ее, позорное поведение. Раз тебя пригласили в сборную - уж будь добр, докажи, что ты в состоянии помочь обыграть не самую рейтинговую африканскую команду. А уж "умрешь" ты при этом или нет, зависит от твоего деревянного уровня.
+3
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AVKU
Ответ interested
В спаррингах профессиональные боксёры в нокаут отправляют. За одного битого двух небитых дают.
Отправляют. Но работают в других перчатках и шлемах, чтобы без травм и сечек. И задачи нанести урон противнику тоже нет. Потому как спаринг это не бой, это подготовка к нему.
+2
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uralets46
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Пудель как всегда ниочем. Радимов сказал, что у них нет мотивации - Карпин повторил, что и у нас не было мотивации, но в форме предъявы. Как итог - люмпены в комментах пишут, что "Валера выдал базу", как всегда прав, мужык, хотя по факту пернул ни о чем и ни про что.
Адепты же
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Бен Гаан
Всё по делу. Валера приложил экспертов
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Onion
Радимову было немало дано как футболисту, но не припомню, чтобы он вот прям умирал и в играх официальных...
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riverman1980
Влад и не в товарищеских никогда не умирал. Но это не оправдание позорной игры 11 друзей Карпина и его жены.
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Egobrain
хороший тренер, который прямо разрешает игрокам выходить на поле спустя рукава
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ɔculpa
Ответ 1ce
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Такой ты, конечно, васёк лютый)🤦‍♂️
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Ola BP
Ответ Доктор Верховцев
Это незаконно?
Для Профессионального футболиста? Скорее не этично.
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Ola BP
Ответ Ёшимин Бональдо
под песни Булановой
Слышал истории от персонала, что Радимова выносили на руках из ресторана Карл и Фридрих, минимум раз в неделю)
Пил он до отключки
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Доктор Верховцев
Ответ Ola BP
Слышал истории от персонала, что Радимова выносили на руках из ресторана Карл и Фридрих, минимум раз в неделю) Пил он до отключки
Это незаконно?
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СержМиранэн
Ответ Вадим flanec
А потом и на самой Булановой))
Дешёвая "шутка"
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разноцветный логотип
Ответ Вадим flanec
А потом и на самой Булановой))
скажи мне правду атаман…
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Костя Кот
Ответ Andreir888
Последнее предложение - это из автобиографии?))
это название его автобиографии
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А я ясные дни оставляю себе
У Валеры как тренера отговорки на все случаи жизни есть.
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Evgeny Mzhelsky
Если пешком в рф играть чемп, то что говорить про товарищеские, понятное дело, что это прям совсем не презентабельно, их все в мире играют на расслабоне, просто у нас это воспринимается еще хуже
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Владимир Молявин
Валера прав. Никто в товарищеских матчах умирать не будет.
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mitos
Надо им поставить всем зеркало)
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Олег_Пенза
Валера молодец, говорит как есть!
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Пугливый Кот
Ответ Melnikov1968
Все правильно, всех этих бывших, которые ни хрена не выиграли, надо посылать куда подальше. Ряхи наели, теперь рассуждают как надо впахивать. Щи на кухне варите, вместе со своими жёнами.
Радимов ничего не выиграл?Проснись,клоун.Пудель от безнаказанности охренел,егоадо подтянуть.
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Michael7.40
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Радимов обладатель еврокубка, если что. Двух даже.
Был такой товарищеский турнир?
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Tigo_Volchara93
Карпин прав!
90% бывших футболистов оставшиеся не у дел, завидуют и пытаются делать так чтобы о них не забывали
+3
-3
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