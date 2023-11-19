Карпин – Радимову: «Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? Себя вспомни, сейчас все кричат, орут»
Валерий Карпин высказался о мотивации в товарищеских матчах.
Главный тренер сборной России прокомментировал слова Владислава Радимова, который ранее выразил мнение, что игрокам национальной команды трудно искать мотивацию в товарищеских играх.
– Радимов в одном из интервью сказал, что у вас было неформальное общение. Вы заметили, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определенное влияние.
– Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах.
Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе».
Как мы все выходили на товарищеские матчи? При том, что мы готовились к конкретному соревнованию – чемпионату мира, чемпионату Европы или отборочным матчам.
Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? И все наши специалисты, почему‑то это забывают, – сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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