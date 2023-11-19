Карпин о товарищеских матчах: «Что значит важен результат? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Такого нет и не будет»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин не считает, что результат нужен любой ценой в товарищеских играх.

В понедельник в Волгограде пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы.

– Какие эмоции у вас возникают, когда часть экспертов и болельщиков говорят, что результат обязателен?

– Вот я сейчас плечами пожимаю, так и рефлексирую.

– Но результат важен?

– Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю – нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идет борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно, – сказал главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Тогда зачем вы нужны и получаете деньги, если не за результат? Дискредитатор зашкаливает.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Георгий Большаков
Спортс как всегда, Карпин сказал, что не надо убиваться в товарищеских матчах, а в заголовке - что результат не важен вообще
А зачем тогда вот эти товарищеские матчи?
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Георгий Большаков
Спортс как всегда, Карпин сказал, что не надо убиваться в товарищеских матчах, а в заголовке - что результат не важен вообще
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Xm.md
ЗП на карту вовремя и в полной сумме? Не важно, можно половину, да и через месяц, сойдет
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Marat_NJL
Нарывается на воспаление свищева, не иначе)
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