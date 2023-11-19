Божович раскритиковал позицию МОК по Играм дружбы: «Это давление Запада. У них другой взгляд на спорт, правда их не интересует»

Теги премьер-лига Россия МОК Миодраг Божович Томас Бах Политика Игры дружбы Футбол

Миодраг Божович раскритиковал позицию МОК по проведению в России Игр дружбы.

Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Томас Бах высказался против организации Игр дружбы? Все очень просто – глава МОК не может запрещать. Томас Бах не принимает решения! Он просто фигура, которая вроде бы представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал.

Это давление со стороны Запада. Они все немного странные: у них другой взгляд на спорт, и говорят, что угодно им, а правда их совершенно не интересует», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Томас Бах: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу»

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8 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Перевод: возьмите меня уже хоть кто-нибудь на работу! Готов хоть в Тулу, хоть в кресло депутатское!
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Rumov
Убогий человечек живет на подачки и поет за эти подачки.
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Marat_NJL
Ответ Фан Рубина
Если запад продолжит беспричинно уклоняться от соревнований и препятствовать проведению альтернативных - вопрос о разделении мирового спорта и создании новых организаций станет неизбежным. Ибо начав с России, будут давить и другие страны поменьше под надуманными предлогами.
Ага, а потом вылезет какой-нибудь Си и скажет, что Китай с США вообще братишки и нужно развивать совместный бизнес и сотрудничество между государствами))
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Фан Рубина
Ответ Marat_NJL
Ага, а потом вылезет какой-нибудь Си и скажет, что Китай с США вообще братишки и нужно развивать совместный бизнес и сотрудничество между государствами))
Возможно, в будущем. История знает моменты, когда альянсы переворачивались. Но сейчас у Си с США противоречия даже больше, чем у нас.
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Евгений Громов 33
Ответ Фан Рубина
Возможно, в будущем. История знает моменты, когда альянсы переворачивались. Но сейчас у Си с США противоречия даже больше, чем у нас.
Возможно моя точка зрения предвзята но я не думаю что у Китая жёстче разногласия с Америкой.
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