Божович раскритиковал позицию МОК по Играм дружбы: «Это давление Запада. У них другой взгляд на спорт, правда их не интересует»

Миодраг Божович раскритиковал позицию МОК по проведению в России Игр дружбы.

Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Томас Бах высказался против организации Игр дружбы? Все очень просто – глава МОК не может запрещать. Томас Бах не принимает решения! Он просто фигура, которая вроде бы представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал.

Это давление со стороны Запада. Они все немного странные: у них другой взгляд на спорт, и говорят, что угодно им, а правда их совершенно не интересует», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Томас Бах: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу»

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

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