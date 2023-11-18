Ангелина Мельникова: «Надежда на Олимпиаду умирает последней. Пока я готовлюсь к Играм дружбы, Играм БРИКС»

Ангелина Мельникова заявила, что «надежда на Олимпиаду умирает последней».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих критериев для допуска россиян к соревнованиям.

«Федерация с нами не обсуждала эти критерии. Надежда на Олимпиаду умирает последней. Пока я готовлюсь к Играм дружбы, Играм БРИКС.

Сложновато себя мотивировать, тренируешься не в полную силу. Конечно, если бы сейчас были чемпионаты Европы, мира, то я и все спортсмены совсем по-другому относились бы. Всегда хочется показать свой класс, стать лучшим.

Но все равно находишь для себя какую-то другую мотивацию. Если что, месяца за три можно набрать оптимальную форму», – сказала олимпийская чемпионка.

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт