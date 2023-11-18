Артур Далалоян: «Пока не задумывался о завершении карьеры. Наоборот, концентрируюсь на том, что этот сезон должен быть насыщен соревнованиями»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что пока не задумывался о завершении карьеры.

– Пока что не задумывался о завершении карьеры. Наоборот, концентрируюсь на том, что этот сезон должен быть насыщен соревнованиями.

Планируются Игры БРИКС и Игры дружбы, которые достаточно интересные. К тому же немалое количество стран подтвердили свое участие. Будет очень интересно!

– Эти Игры – альтернатива Олимпиаде?

– Как спортсмены решим это на соревнованиях, когда увидим атлетов, представляющих другие страны, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.