Артур Далалоян: «Пока не задумывался о завершении карьеры. Наоборот, концентрируюсь на том, что этот сезон должен быть насыщен соревнованиями»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что пока не задумывался о завершении карьеры.

– Пока что не задумывался о завершении карьеры. Наоборот, концентрируюсь на том, что этот сезон должен быть насыщен соревнованиями.

Планируются Игры БРИКС и Игры дружбы, которые достаточно интересные. К тому же немалое количество стран подтвердили свое участие. Будет очень интересно!

– Эти Игры – альтернатива Олимпиаде?

– Как спортсмены решим это на соревнованиях, когда увидим атлетов, представляющих другие страны, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

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