Депутат Ревенко: «WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА. Нам надо подавать иск против WADA, и пусть покрутятся или съедят яду»

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что России нужно подать иск против WADA.

«Как же взволновали этих негодяев наши планы провести Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге в сентябре следующего года!

То МОК предупреждения во все концы света рассылает, чтобы к нам не дай Бог не ехали, то теперь WADA, которое под надуманным предлогом не восстанавливает в правах РУСАДА, говорит о том что мы чего-то там не имеем права...

Имеем! И я уверен, что проведем лучшие Игры в истории. У России есть опыт проведения масштабных и лучших по своей организации международных соревнований (Зимние Олимпийские игры в Сочи, ЧМ-2018 по футболу).

Как раз WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА, поскольку мы выполнили решение международного арбитража CAS полностью от «а» до «я». Теперь нам надо подавать иск против WADA и пусть покрутятся или съедят яду.

Мы видим, как неприкрыто пытаются использовать против нас весь возможный инструментарий. Как шантажируют, пугают, пытаются запретить.

Уверен, ничего у них не получится. К нам обязательно приедут. Все флаги в гости к нам!

Особенно в связи с очень большими вопросами к Парижу не столько по части клопов, сколько по части обеспечения безопасности на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и той античеловечной позиции, которую поначалу занял западный мир.

Мы проведем. Спокойно, уверенно и объединяюще. И будем лучшими», – написал Ревенко.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?