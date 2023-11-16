Данил Глебов: «Хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива. Неохота это читать и слышать»

Данилу Глебову хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы.

– У меня в голове так – не важно, с кем играем. Настрой должен быть.

Понимаю, что после все были счастливы, после Кении – готовы были сожрать каждого из нас.

Мотивация и в том, что если, не дай бог, не обыграем Кению, будет много негатива на команду, на тренера. Не сильно охота это читать и слышать.

Нужен позитив, для этого нужна победа. Понятно, что товарищеские матчи, но выходя на Кению, нужно думать не об уровне Кении, а о себе и играть в свой футбол.

Надо обыгрывать эти команды, чтобы не слышать о себе плохих вещей. Понятно, что в случае победы сказали бы, что обыграли каких-то булочек, но глобально хочется, чтобы вокруг сборной было меньше негатива.

– Вы следите за тем, что говорят и пишут?

– Бывает – смотрю новости и слышу по телевизору, что говорят, – сказал хавбек « » и сборной России Глебов.

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