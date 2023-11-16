Данил Глебов: «Хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива. Неохота это читать и слышать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кубы сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Футбол

Данилу Глебову хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы.

– У меня в голове так – не важно, с кем играем. Настрой должен быть.

Понимаю, что после Камеруна все были счастливы, после Кении – готовы были сожрать каждого из нас.

Мотивация и в том, что если, не дай бог, не обыграем Кению, будет много негатива на команду, на тренера. Не сильно охота это читать и слышать.

Нужен позитив, для этого нужна победа. Понятно, что товарищеские матчи, но выходя на Кению, нужно думать не об уровне Кении, а о себе и играть в свой футбол.

Надо обыгрывать эти команды, чтобы не слышать о себе плохих вещей. Понятно, что в случае победы сказали бы, что обыграли каких-то булочек, но глобально хочется, чтобы вокруг сборной было меньше негатива.

– Вы следите за тем, что говорят и пишут?

– Бывает – смотрю новости и слышу по телевизору, что говорят, – сказал хавбек «Ростова» и сборной России Глебов.

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4 комментария

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Roaltar
Для начала играть нормально научитесь) ну а если не умеете или не хотите - можно ж и не читать ничего? Тоже выход!
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a2wai
Никакого негатива не будет, если сборная не будет играть ☝
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