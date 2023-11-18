Мостовой о матче Россия – Куба: «Гляну, если будет нечего делать. А так даже желания нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой рассказал, будет ли он смотреть матч сборных России и Кубы.

«Я не знаю, буду ли смотреть эту игру. Если будет нечего делать, то, конечно, гляну. А так даже пока желания нет.

Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Сборная России встретится с командой Кубы 20 ноября. Игра пройдет в Волгограде. 

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4 комментария

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Олег Олег
Смешной трижды предатель, сначала тренера письмом 14 ти , потом зачинщиков , потом Ярцева на Чемпионате Европы. за что был изгнан из команды!
А, сейчас продался за заказ против Абаскаля, смотреть не хочет, потому что никто не платит за это.
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