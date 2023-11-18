7 голов Гибралтару за тайм – рекорд сборной Франции. Больше 5 ранее не забивали
Сборная Франции установила рекорд результативности в матче с Гибралтаром.
Команда Дидье Дешама забила 7 голов за первый тайм игры в квалификации Евро-2024.
Отличились Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе, Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана, а еще один мяч в свои ворота отправил Итан Сантос.
7 голов за половину игры – рекорд сборной Франции. Предыдущее достижение, 5 голов, было установлено в 1957 году в матче против Исландии.
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В южной Америке нужно матчей 5 и 3 вырванные ноги чтобы забить столько
06.09.1995
Отбор ЧЕ 96
Франция - Азербайджан 10:0 (3:0 за 1 тайм, 7:0 за 2 тайм).
8 разных футболистов забили.
И 11:0 Венесуэлу
Как такой результат можно себе представить в отборочном цикле в Южной Америке?! Никогда там такого счёта не будет!
А в финальной части было))