7 голов Гибралтару за тайм – рекорд сборной Франции. Больше 5 ранее не забивали

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рекорды квалификация Евро-2024 Кингсли Коман сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Жонатан Клосс Юссуф Фофана Итан Сантос Уоррен Заир-Эмери Футбол

Сборная Франции установила рекорд результативности в матче с Гибралтаром.

Команда Дидье Дешама забила 7 голов за первый тайм игры в квалификации Евро-2024.

Отличились Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе, Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана, а еще один мяч в свои ворота отправил Итан Сантос.

7 голов за половину игры – рекорд сборной Франции. Предыдущее достижение, 5 голов, было установлено в 1957 году в матче против Исландии.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иксджии это смешно
Ответ Арыч Фаворитик
Отбор на евро епт... В южной Америке нужно матчей 5 и 3 вырванные ноги чтобы забить столько
Правда с ЮА только 3 команды из 10 теряют шансы на ЧМ после квалы
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Можно Жиру на ворота ставить, а Меньяна в нападении пробовать
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Арыч Фаворитик
Отбор на евро епт... В южной Америке нужно матчей 5 и 3 вырванные ноги чтобы забить столько
В ЮА сколько команд? И сколько в Европе. было бы 40 с лишним команд в ЮА, там еще не такие бы счета были бы.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Иксджии это смешно
Правда с ЮА только 3 команды из 10 теряют шансы на ЧМ после квалы
На Юа нет ,таких любителей, а 7 Гибралтару накидают дети в любом дворе , там все бьются за кажды метр поля ! И три лучших футболиста в истории из ЮА Пеле , Марадона , Месси поэтому не стоит принижать ЮА
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арыч Фаворитик
Отбор на евро епт...
В южной Америке нужно матчей 5 и 3 вырванные ноги чтобы забить столько
+17
-14
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
idemidov
Забивали и 7.
06.09.1995
Отбор ЧЕ 96
Франция - Азербайджан 10:0 (3:0 за 1 тайм, 7:0 за 2 тайм).
8 разных футболистов забили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Вот что Заир животворящий делает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unona
Безобразие ! Опять Гибралтар не забил... Не дали ....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Арыч Фаворитик
Отбор на евро епт... В южной Америке нужно матчей 5 и 3 вырванные ноги чтобы забить столько
Но при этом на Копу в ЮА вообще нет отбора, на на ЧМ 60-70% сборных выходит, а в Европе только 29%
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avdeev Vladislav
Ответ Игорь Климов
Там уже Франция 12:0 Гибралтар, а играть ещё 6 минут, вот как такой результат можно себе представить в отборочном цикле на КА или ЧМ в Южной Америке?! Никогда там такого счёта не будет!
8:0 Бразилия великую Боливию обыгрывала. Не 12, но вроде и не с натяжкой победа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ idemidov
Забивали и 7. 06.09.1995 Отбор ЧЕ 96 Франция - Азербайджан 10:0 (3:0 за 1 тайм, 7:0 за 2 тайм). 8 разных футболистов забили.
За первый тайм не забивали, но автор счел данное уточнение несущественным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtemEgs
Ответ idemidov
Забивали и 7. 06.09.1995 Отбор ЧЕ 96 Франция - Азербайджан 10:0 (3:0 за 1 тайм, 7:0 за 2 тайм). 8 разных футболистов забили.
Кстати, это самая крупная победа французов была до сегодняшнего матча
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
benjamin92
Где-то в песке грустит Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярый член
когда уже карликов отцепят от полноценного отбора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ответ Unona
Безобразие ! Опять Гибралтар не забил... Не дали ....
Забил два, но есть нюанс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Дурачок
Криштиану Роналду сегодня приснится сон, в котором сборная Португалии играет с Гибралтаром и он забьёт восемь банок. Утром проснётся и заплачет от разочарования.
Что он тебе покоя то не дает? Кришу 38 лет! Он все всем уже доказал и держит себя в прекрасной форме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ che kaif
Мбаппе на лилипутах стату не набивает. Тот же Роналду бы уже покер сделал рвал и метал ради статы. А Килиан 3 голевые))
И всего три гола. Да и пенальти бил через силу, под дулом пистолета гнали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Avdeev Vladislav
8:0 Бразилия великую Боливию обыгрывала. Не 12, но вроде и не с натяжкой победа)
Это было один раз, а в Европе крупный счёт не редкость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avdeev Vladislav
Ответ Игорь Климов
Там уже Франция 12:0 Гибралтар, а играть ещё 6 минут, вот как такой результат можно себе представить в отборочном цикле на КА или ЧМ в Южной Америке?! Никогда там такого счёта не будет!
А, 12:0 Аргентина Эквадор обыгрывала. Не в отборе вроде даже ))

И 11:0 Венесуэлу

Как такой результат можно себе представить в отборочном цикле в Южной Америке?! Никогда там такого счёта не будет!

А в финальной части было))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avdeev Vladislav
Ответ Игорь Климов
Это было один раз, а в Европе крупный счёт не редкость.
жду твой ответ на другой коммент :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий