7 голов Гибралтару за тайм – рекорд сборной Франции. Больше 5 ранее не забивали

Сборная Франции установила рекорд результативности в матче с Гибралтаром.

Команда Дидье Дешама забила 7 голов за первый тайм игры в квалификации Евро-2024.

Отличились Маркус , , , Жонатан Клосс, и , а еще один мяч в свои ворота отправил Итан Сантос.

7 голов за половину игры – рекорд сборной Франции. Предыдущее достижение, 5 голов, было установлено в 1957 году в матче против Исландии.

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