Мбаппе обошел Гризманна по голам за Францию и идет 3-м, до лидирующего Жиру – 10 мячей. У Килиана 3+2 в матче с Гибралтаром

Килиан Мбаппе вышел на третье место по голам за сборную Франции.

Нападающий, представляющий « », оформил хет-трик в матче с Гибралтаром (14:0) в квалификации Евро-2024, а также отдал два голевых паса.

Теперь на счету 46 голов за национальную команду. Он опередил (44) и приблизился к (51) и , у которого 56 мячей с учетом дубля в сегодняшнем матче.

Мбаппе сыграл за Францию в 74-й раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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