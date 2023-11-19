Мбаппе обошел Гризманна по голам за Францию и идет 3-м, до лидирующего Жиру – 10 мячей. У Килиана 3+2 в матче с Гибралтаром

Теги ПСЖ Милан Тьерри Анри Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия рейтинги квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Антуан Гризманн сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вышел на третье место по голам за сборную Франции.

Нападающий, представляющий «ПСЖ», оформил хет-трик в матче с Гибралтаром (14:0) в квалификации Евро-2024, а также отдал два голевых паса.

Теперь на счету Килиана 46 голов за национальную команду. Он опередил Антуана Гризманна (44) и приблизился к Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру, у которого 56 мячей с учетом дубля в сегодняшнем матче.

Мбаппе сыграл за Францию в 74-й раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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BARCA_10
с увеличением количества участником ЧМ до 48 рекорд Клозе скоро тоже падет
+34
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BARCA_10
Ответ bel01
Я тоже так думал, но, на самом деле, не факт. Там хотят сделать хитрую систему, чтобы "слабаки" играли всего два матча за турнир, а сильные команды - как можно больше друг с другом. Так что посмотрим, возможно уровень турнира сильно не упадёт)) Очень надеюсь, по крайней мере.
Килиан всего лишь в 4 голах от Клозе) ему может этих двух игр хватить сполна)
+13
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+13
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Dexter Morgan
Браво. Мбаппе феноменален.
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che kaif
Ответ Zidan GOAT
Все топ-сборные играют против карликов основными составами, но только одного Роналду упрекают в том, что он забивает этим самым карликам Л-лицемерие )
Тот же Мбаппе играет на расслабоне как и другие топ игроки против такого уровня команд. А Роналду рвет жилы))и даже симулирует пенали просит
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danik 258808
Ответ BARCA_10
с увеличением количества участником ЧМ до 48 рекорд Клозе скоро тоже падет
Мбаппе его в любом случае уже в 2026 побил бы, не важно сколько там было бы команд
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bel01
Ответ BARCA_10
Килиан всего лишь в 4 голах от Клозе) ему может этих двух игр хватить сполна)
Ну, команда, за которую играет Килиан - точно не слабая, так что у него будет на это 6-7 матчей.
Уверен, что он побьёт рекорд Клозе уже в 2026 году.
Я в данном случае говорил только о том, что есть вариант, при котором чемпионаты с 48 командами будут не менее интересными, чем нынешние.
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bel01
Ответ BARCA_10
с увеличением количества участником ЧМ до 48 рекорд Клозе скоро тоже падет
Я тоже так думал, но, на самом деле, не факт.
Там хотят сделать хитрую систему, чтобы "слабаки" играли всего два матча за турнир, а сильные команды - как можно больше друг с другом.
Так что посмотрим, возможно уровень турнира сильно не упадёт)) Очень надеюсь, по крайней мере.
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atomio
Ответ Игорь Климов
Вот так многие и набивают в Европе статистику на таких же очень слабых командах, а потом фанаты одного португальского Кринжа7 бравируют его мусорной статистикой) Ха-ха-ха)
так тут и Лукаку наколотил 79 голов за сборную уже, еще пару отборов и войдет в клуб за 100. но глоры кринжа радуются каждому голу - что в арабских песках таджикам и прочим бедуинам, то рыбакам из мальты и т.д. и т.п.
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QWertY
Ответ Rainn
Ну пока его цель выглядит как деньги) пора бы уже менять вектор карьеры В любом случае, он уже Чемпион мира :)
Какой вектор менять? Играет в топ клубе, уже чемпион мира, скоро может стать чемпионом Европы. Ничего менять ему не надо
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Rainn
Ответ bel01
Мбаппе как нападающий сильнее Рональду. И всё же надеюсь, что погоня за статистикой не станет для него главной целью карьеры.
Ну пока его цель выглядит как деньги) пора бы уже менять вектор карьеры
В любом случае, он уже Чемпион мира :)
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BARCA_10
Ответ bel01
Ну, команда, за которую играет Килиан - точно не слабая, так что у него будет на это 6-7 матчей. Уверен, что он побьёт рекорд Клозе уже в 2026 году. Я в данном случае говорил только о том, что есть вариант, при котором чемпионаты с 48 командами будут не менее интересными, чем нынешние.
так я об этом, что состав сборной молод и сыгран, и учитывая, что одна явно слабая сборная из 4 корзины попадет французам Мбаппе хватит пары игр чтобы как минимум догнать Мирослава.
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Rainn
С такой сборной и его талантом можно и на рекорд Роналду замахнуться
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QWertY
А еще вся карьера впереди)
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trick00
легенда.
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Игорь Климов
Ответ Rainn
Ну на 100% в спорте нельзя быть уверенным) случайная травма не одну карьеру под откос пускала
Ну, это понятно, но если Мбаппе в таком примерно ритме будет играть, то все эти рекорды падут.
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Rainn
Ответ Игорь Климов
Мбаппе 100% в конце своей карьеры перебьёт рекорд Лиги Чемпионов, и рекорд по общим забитым голам.
Ну на 100% в спорте нельзя быть уверенным) случайная травма не одну карьеру под откос пускала
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Игорь Климов
Вот так многие и набивают в Европе статистику на таких же очень слабых командах, а потом фанаты одного португальского Кринжа7 бравируют его мусорной статистикой) Ха-ха-ха)
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хавбек+
хейтеры Мбаппе забавляют, Лихтенштейн 2-1 Катар, а это между прочим участник последней приличной КОПы и ЧМ))
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Игорь Климов
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che kaif
отдал два голевых паса.

Три отдал голевых паса
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Ruscello
Что там Клозе, есть шанс побить рекорд Саленко. на следующем чемпионате мира. Символично, опять пройдет в США.
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Александр Аствацатуров
А прикиньте что делал бы Месси с соперниками уровня Гибралтара, Эстонии, Лихтенштейа?)
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Rainn
Ответ QWertY
Какой вектор менять? Играет в топ клубе, уже чемпион мира, скоро может стать чемпионом Европы. Ничего менять ему не надо
Ну это уже решать ему, надо или нет, мне же как стороннему наблюдателю хочется видеть его в реальном топ-клубе, а не проекте, который за 10 лет ничего не добился, кроме ковидного финала
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Zidan GOAT
Ответ che kaif
Тот же Мбаппе играет на расслабоне как и другие топ игроки против такого уровня команд. А Роналду рвет жилы))и даже симулирует пенали просит
Ну да, куда Роналду до Жиру и Мбаппе, которые празднуют 13 и 14 гол в ворота Гибралтара ))
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BARCA_10
Ответ Александр Аствацатуров
А прикиньте что делал бы Месси с соперниками уровня Гибралтара, Эстонии, Лихтенштейа?)
против Эстонии уже видели))
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Wild91688
Ответ Игорь Климов
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Игорь Климов
Ответ Wild91688
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Если ты не знал, то в Южной Америке нет по количеству столько карликовых слабых сборных как в Европе, и им приходится играть номинально товарищеские игры.
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