Мбаппе обошел Гризманна по голам за Францию и идет 3-м, до лидирующего Жиру – 10 мячей. У Килиана 3+2 в матче с Гибралтаром
Килиан Мбаппе вышел на третье место по голам за сборную Франции.
Нападающий, представляющий «ПСЖ», оформил хет-трик в матче с Гибралтаром (14:0) в квалификации Евро-2024, а также отдал два голевых паса.
Теперь на счету Килиана 46 голов за национальную команду. Он опередил Антуана Гризманна (44) и приблизился к Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру, у которого 56 мячей с учетом дубля в сегодняшнем матче.
Мбаппе сыграл за Францию в 74-й раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Уверен, что он побьёт рекорд Клозе уже в 2026 году.
Я в данном случае говорил только о том, что есть вариант, при котором чемпионаты с 48 командами будут не менее интересными, чем нынешние.
Там хотят сделать хитрую систему, чтобы "слабаки" играли всего два матча за турнир, а сильные команды - как можно больше друг с другом.
Так что посмотрим, возможно уровень турнира сильно не упадёт)) Очень надеюсь, по крайней мере.
В любом случае, он уже Чемпион мира :)
Три отдал голевых паса