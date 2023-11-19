Фернандеш об интересе из Саудовской Аравии: «Не обращаю внимания на слухи, пока нет предложений»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о слухах, связывающих его с Саудовской Аравией.

«Интерес – это всегда хорошо, вне зависимости от того, от какого клуба и из какой лиги он исходит. Но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где нахожусь.

У сборной сейчас очень хороший отрезок. В «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах.

Я не обращаю внимания на трансферные слухи. Этого я никогда не хотел. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

Статистику Фернандеша можно найти здесь.

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8 комментариев

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Тиджани Бабангида
После прочтения саудиты начали увеличивать предполагаемый контракт
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Bill Zapulil
Саудиты: «Выезжаем - ждите!»
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romaroman26
Ответ QWertY
Там помимо контракта нужно будет и цену для МЮ увеличивать. Меньше чем за 150 его не отдадут
а смысл МЮ продавать Бруно? в деньгах, как боруссия, мю не нуждается
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QWertY
Ответ romaroman26
а смысл МЮ продавать Бруно? в деньгах, как боруссия, мю не нуждается
Есть смысл в том, чтобы продать возрастных игроков за оверпрайс в СА(Бруно, Каземиро, Варана) и усилить многие позиции
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Богдан Агафонов
Ответ QWertY
Есть смысл в том, чтобы продать возрастных игроков за оверпрайс в СА(Бруно, Каземиро, Варана) и усилить многие позиции
Насчет «усилить» - не уверен из-за работы руководства клуба. Купить кого-то на позицию - да, но чтоб усилить - сомнительно.

Посмотрим, что изменится с INEOS
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Алексей Толстюк
Ответ romaroman26
а смысл МЮ продавать Бруно? в деньгах, как боруссия, мю не нуждается
Там ща когда Рэтклиф придет я не удивлюсь что Бруно вместе с Казе и Вараном уедут в арабию
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