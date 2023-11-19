Фернандеш об интересе из Саудовской Аравии: «Не обращаю внимания на слухи, пока нет предложений»

Бруну Фернандеш высказался о слухах, связывающих его с Саудовской Аравией.

«Интерес – это всегда хорошо, вне зависимости от того, от какого клуба и из какой лиги он исходит. Но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где нахожусь.

У сборной сейчас очень хороший отрезок. В «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах.

Я не обращаю внимания на трансферные слухи. Этого я никогда не хотел. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях», – сказал капитан « ».

Статистику Фернандеша можно найти здесь.

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