Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности: «Я всегда смотрел за его движениями в штрафной»

Эрлинг Холанд рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

– Я помню, что всегда смотрел за , за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться.

Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

– Роналду вдохновлял вас на улучшение игры в чужой штрафной площади или был еще кто-то, на кого ты обращал внимание?

– Он – главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в « », а затем в первые годы в « »? В «Реале» он стал нападающим.

Невероятно, что он делал это. А также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников, – сказал норвежский форвард « » Холанд.

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