Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности: «Я всегда смотрел за его движениями в штрафной»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

– Я помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться.

Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

– Роналду вдохновлял вас на улучшение игры в чужой штрафной площади или был еще кто-то, на кого ты обращал внимание?

– Он – главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в «Манчестер Юнайтед», а затем в первые годы в «Реале»? В «Реале» он стал нападающим.

Невероятно, что он делал это. А также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников, – сказал норвежский форвард «Манчестер Сити» Холанд.

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49 комментариев

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JENNINGS
Приятно, что лучшие нападающие нашего времени (Мбаппе, Холланд) равняются именно на Роналду!🐐💪🇵🇹
Чего греха таить, пиковый Криштиану в «Мадриде» - это машина для уничтожения соперников!
+48
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Иван Есев
Роналду является настоящим эталоном и примером для подражания молодых футболистов!
+43
-14
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УльтраПравый
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Мбаппе и Холланда вырастил Криштиану, получается
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Роман
Роналду настоящий спортсмен и профессионал. Благодаря отчасти ему, мы видим таких звезд как Мбаппе, Холанд, которые были фанатами CR7.
+25
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Pushka Zotova
Норвежец молодец) Аккуратно, но метко плюнул на спину вору, спершему его заслуженный Золотой мяч)
+23
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Пикачу82
Ответ JENNINGS
Приятно, что лучшие нападающие нашего времени (Мбаппе, Холланд) равняются именно на Роналду!🐐💪🇵🇹 Чего греха таить, пиковый Криштиану в «Мадриде» - это машина для уничтожения соперников!
Он и сейчас для своего возраста просто лютый топарь! Посмотри на его ровесника Снейдера сейчас...
+11
-4
+7
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almagrosp
А кого вырастил Месси?🤣 Правильно, никого
+10
-6
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elkipalki
Ответ Вальдано
Троих детей не из пробирки. 😄🤭
От жены, за которой гном бегал с детства. Но дала ему только тогда, когда разбогател. Настоящая крепкая семья)
+11
-8
+3
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Даниял Капланов
Ответ Ivang King
Не удивительно что именно Роналду стал иконой и примером для большинства спортсменов, так как он не обладал даром с небес, а того чего он достиг, лишь благодаря дисциплине и вере в себя, этого вполне достаточно.
До сих пор встречаю людей в комментариях, которые считают, что Месси это 0% усердия и 100% таланта, тогда как Криштиану его полная противоположность. Если вы считаете, что у Роналду нет таланта и дара, то вы как минимум ничего не понимаете в футболе. Рост, скорость, антропометрические данные и так далее это дар, который ему дан с рождения. Не каждый может вырасти, хотя бы в 180 см, тот же Месси в пример. Или не каждому даны крепкие кости и мышцы, Неймар и тд в пример. Свой дар и талант он укрепил на тренировках, помножил и возвёл в абсолют. С Месси ситуация точно такая же, разница лишь в том, что Месси никогда не выставлял свои тренировки напоказ, всегда тихо тренировался и никогда не вёл пиар-компанию вокруг своего тела и тренировок, тогда как пиар-компания Криштиану делала это с момента практически как только он начал выступать за МЮ.
+4
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Иван Есев
Ответ Роман
Роналду настоящий спортсмен и профессионал. Благодаря отчасти ему, мы видим таких звезд как Мбаппе, Холанд, которые были фанатами CR7.
факты
+9
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Ivang King
Не удивительно что именно Роналду стал иконой и примером для большинства спортсменов, так как он не обладал даром с небес, а того чего он достиг, лишь благодаря дисциплине и вере в себя, этого вполне достаточно.
+3
-2
+1
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Роман
Ответ elkipalki
От жены, за которой гном бегал с детства. Но дала ему только тогда, когда разбогател. Настоящая крепкая семья)
При этом два года ее оприходовал другой. А потом она вернулась в объятья Лео)))
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Веселый денек
Ответ Universal1000
Исключительно для желающих стать унылыми, деревянными, примитивными, неинтересными, скучными, еще раз унылыми, очень унылыми замыкателями. Ну еще для фанатов симулиций. Для стукачей. Для нытиков. Аве! Сиууу!
аргентинскую бездарность опять не оценили, плак-плак
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Greatest Of All Time
Ответ Веселый денек
источник: Managing Barca, лол)) айлинка даже не понял, что ето фейк-цитата, Холанд никогда єтого не говорил. Касаемо Мбаппе - он не раз говорил ,что Роналду - 👑🐐, есть куча пруфов, а про Месси - как про лучшего в истории - ни слова)
Источник: Tv2.no , лол)))) Артемка даже не понял, то что Холанд даже не в курсе, что унего спросили про Рюналду.
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Ivang King
Ответ Даниял Капланов
До сих пор встречаю людей в комментариях, которые считают, что Месси это 0% усердия и 100% таланта, тогда как Криштиану его полная противоположность. Если вы считаете, что у Роналду нет таланта и дара, то вы как минимум ничего не понимаете в футболе. Рост, скорость, антропометрические данные и так далее это дар, который ему дан с рождения. Не каждый может вырасти, хотя бы в 180 см, тот же Месси в пример. Или не каждому даны крепкие кости и мышцы, Неймар и тд в пример. Свой дар и талант он укрепил на тренировках, помножил и возвёл в абсолют. С Месси ситуация точно такая же, разница лишь в том, что Месси никогда не выставлял свои тренировки напоказ, всегда тихо тренировался и никогда не вёл пиар-компанию вокруг своего тела и тренировок, тогда как пиар-компания Криштиану делала это с момента практически как только он начал выступать за МЮ.
Даже не стал дочитывать, хоть одно слово ты прочитал о Месси от меня ? Речь здесь о Роналду, это во первых, во вторых подражать Роналду гораздо проще чем Месси, то как месси обращается с мячом, никому не по силам, сколько не тренируйся, а то что делает Роналду, вполне укладывается в голове.
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Вальдано
Ответ elkipalki
От жены, за которой гном бегал с детства. Но дала ему только тогда, когда разбогател. Настоящая крепкая семья)
Биографию Величайшего знаешь, следишь. Это похвально. Следующим комментом поведай что-нибудь про балласта из Насра. Про Майоргу отдельно распиши. Про ботокс тоже.. 😄🤭
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Вальдано
Ответ almagrosp
А кого вырастил Месси?🤣 Правильно, никого
Троих детей не из пробирки. 😄🤭
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Greatest Of All Time
Ответ OldRedWhite
Почему все сравнивают себя с Роналду исключительно ? И никто с божественным героем МЛС ? Не смеют небось ? )
Потому что уровень Рюналду это реальное.
А уровень Месси для них сверхъестественное. Они могут легко повторить Рюналду, а Месси этим не повторить.
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Иван Лапин
Ответ FOOTBALL Live
станешь великим ботексом!
Ты про того, который в Майами сидит?
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Иван Есев
Ответ Universal1000
Исключительно для желающих стать унылыми, деревянными, примитивными, неинтересными, скучными, еще раз унылыми, очень унылыми замыкателями. Ну еще для фанатов симулиций. Для стукачей. Для нытиков. Аве! Сиууу!
ахаха, сколько боли в этом комментарии))
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Street Fighter
Ответ Greatest Of All Time
Нет нет, он не полузашитник , а опорный вратарь))))
Роналду в Манчестер Юнайтед при САФе играл правого полузащитника в 4-4-2. В Реале он играл левого вингера в 4-2-3-1, и потом в 4-3-3
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Веселый денек
Ответ Blaumerc
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Я понимаю твою боль, но єто нормально, что Мбаппе и Холанд, и Винисиус фанатеют от лучшего полузащитника 2000-х и лучшего вингера 2010-х) Ну не от переоцененного аргентинца ж им фанатеть, кек
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Клирик
Ответ Иван Есев
Роналду является настоящим эталоном и примером для подражания молодых футболистов!
Эталон - это Златан!
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Гномович!
Месси кумир папиков из ФИФА, Роналду кумир молодежи и футболистов.
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Ильдар М
сейчас Холанду тут объяснят местные эксперты, что он совершенно ничего не понимает в футболе))
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Men77
В какой еще штрафной? он вообще то полузащитник
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Клирик
Смотрели миллионы, а Холланд один такой))
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