Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности: «Я всегда смотрел за его движениями в штрафной»
Эрлинг Холанд рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.
– Я помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться.
Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.
– Роналду вдохновлял вас на улучшение игры в чужой штрафной площади или был еще кто-то, на кого ты обращал внимание?
– Он – главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в «Манчестер Юнайтед», а затем в первые годы в «Реале»? В «Реале» он стал нападающим.
Невероятно, что он делал это. А также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников, – сказал норвежский форвард «Манчестер Сити» Холанд.
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Чего греха таить, пиковый Криштиану в «Мадриде» - это машина для уничтожения соперников!
А уровень Месси для них сверхъестественное. Они могут легко повторить Рюналду, а Месси этим не повторить.