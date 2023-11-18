Александр Мостовой: «Абаскаль даже не в десятке лучших тренеров РПЛ. Семака тоже не выделял бы, все и так знают, что «Зенит» 1-м будет или 2-м»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не относит Гильермо Абаскаля к лучшим тренерам Мир РПЛ.

«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что? С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего?

Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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20 комментариев

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Иксджии это смешно
Но ведь Семак играл в футбол и даже делал это заграницей...
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d.xoxlov
Ответ Иксджии это смешно
Но ведь Семак играл в футбол и даже делал это заграницей...
А самое интересное, что до Семака "Зенит" чемпионства достаточно долго (по нынешним меркам) не видел.
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Кокич
Чтобы Мостовой какого-то тренера похвалил?
Да не в жисть!
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Кан и Баллак сидят в баре
Как, ну вот как?!?!? Еще не понедельник, чтоб после запоя у него вопросы задавать, или журналист вместе с ним пьёт сейчас? Или Царь сам звонит,подвыпив, своей любимой? с вопросом "привет,спишь? тут Абаскаль и Спартак мне вспомнился")
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Евгений Громов 33
Ответ Кокич
Чтобы Мостовой какого-то тренера похвалил? Да не в жисть!
Я поэтому и зашёл , думаю неужели огласит десятку) Ну а как ему хвалить? Это ж надо чтобы он с командой что нибудь выиграл и мяч мог набить раз восемьсот. И в РПЛ всё это не нужно забывать)
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Тёма Тёма
Господи, вот журналистам повезло с фриком. Прям мечта. Жду не дождусь, когда лицензию получит и провалится.
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gja
Ответ Иксджии это смешно
Но ведь Семак играл в футбол и даже делал это заграницей...
Но ведь его царем никто за кордоном не величал. Вот потенциальный тренер пусть поиграет за рубежом, получит признание (царь, может быть инопланетянин) после этого начеканить ещё сколько надо, и, может быть, попадет в топ-10 тренеров от Мостового.
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Krauvec Cool
Семака тоже можно не выделять. Зенит и без него будет первым, ну или вторым. Разницы между первым и вторым местом нет. Пхахах
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Алексей Иванов
Я кажется знаю кто лучший тренер без лицензии
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pavlenko_15
Ответ Becks 84
А Сашка кого-нибудь хвалил хоть раз ?! Если да...скиньте ссылку плиз....
Это реально постараться нужно.. если найдете, поделитесь
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d.xoxlov
Ответ Тёма Тёма
Господи, вот журналистам повезло с фриком. Прям мечта. Жду не дождусь, когда лицензию получит и провалится.
Нашли дурака)) никогда он её не получит
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Сиражудин Халало
Побыстрее стал бы он тренером….такие хаха будут уверен!!!все будут издеваться когда он обос…..имя
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MikhaL
А на каком месте тренер Мостовой?
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Becks 84
А Сашка кого-нибудь хвалил хоть раз ?! Если да...скиньте ссылку плиз....
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Нургалиев Разрешил
Мостовой раскупорил бутылку и привычно начал
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past present future
реально задолбал уже
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CSKA_AC Milan
У него одна и таже шарманка про всех тренеров.

Не играл - не тренер.
Выиграл чемпионат - ну и что, пусть с Уралом выиграет.
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Фан Рубина
Семак - хороший тренер, так-то. А вот Абаскаль - эталонный физручелло из европки, выезжает за счёт того, что в Спартаке всё ещё хотят играть мощные футболисты.
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Олимпионик
А. Мостовой: Я засыпаю с именем Твоим
И просыпаюсь с именем Твоим, Гильермо Абаскаль!
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Иван Новиков
Нашего гения уже всякие наркоманы обыгрывают.
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