Александр Мостовой: «Абаскаль даже не в десятке лучших тренеров РПЛ. Семака тоже не выделял бы, все и так знают, что «Зенит» 1-м будет или 2-м»

Александр Мостовой не относит Гильермо Абаскаля к лучшим тренерам Мир РПЛ.

« не входит даже в десятку лучших тренеров в этом сезоне, вы что? С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего?

тоже не выделял бы. Все и так знают, что « » первым будет или вторым», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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