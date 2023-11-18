Александр Мостовой: «Абаскаль даже не в десятке лучших тренеров РПЛ. Семака тоже не выделял бы, все и так знают, что «Зенит» 1-м будет или 2-м»
Александр Мостовой не относит Гильермо Абаскаля к лучшим тренерам Мир РПЛ.
«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что? С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего?
Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Да не в жисть!
Не играл - не тренер.
Выиграл чемпионат - ну и что, пусть с Уралом выиграет.
И просыпаюсь с именем Твоим, Гильермо Абаскаль!