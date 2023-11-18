Нагучев о «Спартаке»: «У Абаскаля безумие с игровой моделью, это картина Дали. У них текут часы!»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Нагучев Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Нагучев высказался об игровой модели «Спартака».

«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» — чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника — два вектора.

Первый — ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают, как действовать, у них есть игровые принципы.

У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие. Матч против «Пари НН» в Кубке — это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» – 2:1] достаточно хорошая.

Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы. У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», — сказал комментатор.

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4 комментария

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Спартак непредсказуем, играет на контроле мяча, да есть проблемы сзади, но это решится лишь с приходом тренера держи "сраку" типо Семака, который упорно будет гонять в пять защитников или семь как делал Аленичев, но это не наш стиль, а так же я лично не приму Черчесова с навесами с фланга бесконечными...Абаскаль интересный тренер который постоянно находится в поиске и ищет оптимальные сочетания в игре...сейчас наверное нашёл если не идеальное, то весьма перспективное Зиньковский/Медина фланги, Промес/Игнатов центр + есть Соболев который пока отошёл на второй план...
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Вячеслав Припузов
На то он и Абаскаль, чтобы не понимали чего ждать и как готовиться к игре со Спартаком, не открытая книга, чтобы можно было легко прочесть, одного настроя теперь мало...
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Владимир Молявин
Всё будет хорошо!!!
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