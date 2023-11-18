Нагучев о «Спартаке»: «У Абаскаля безумие с игровой моделью, это картина Дали. У них текут часы!»
Роман Нагучев высказался об игровой модели «Спартака».
«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» — чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника — два вектора.
Первый — ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают, как действовать, у них есть игровые принципы.
У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие. Матч против «Пари НН» в Кубке — это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» – 2:1] достаточно хорошая.
Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы. У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», — сказал комментатор.
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