«Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили». Божович о тренере «Спартака»

Миодраг Божович уверен, что «Спартак» уже уволил бы тренера, будь он русским.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идет не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство.

Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев – очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения.

Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили», – сказал бывший главный тренер клубов Премьер-лиги Божович.

Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»

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