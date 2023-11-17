«Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили». Божович о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Миодраг Божович Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Миодраг Божович уверен, что «Спартак» уже уволил бы тренера, будь он русским.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идет не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство.

Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев – очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения.

Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили», – сказал бывший главный тренер клубов Премьер-лиги Божович.

Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»

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7 комментариев

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Peter Parker
Если бы Абаскаль был черногорцем, он бы уже успел потренировать 10 клубов в РПЛ
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Юрий Зубов
Ты то куда?
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Кот под ногами майора
Если бы экспертов по "Спартаку" не было, их надо было бы придумать
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analogia
Если бы у меня было бы десять миллион долларов, я был бы долларовым миллионером
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Александр Васильев
Миодраг забыл свою биографию?
НЕ русский, а гнали отовсюду)
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Андрей Петров
У Абаскаля огромный кредит доверия болельщиков и видимо руководства не смотря на результаты поэтому его не уволили а не потому что он не русский.
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