Ковтун о «Спартаке»: «Состав, а особенно защита, постоянно подвергается ротации. Абаскаль должен определиться с костяком»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Ковтун Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Ковтун призвал Гильермо Абаскаля определиться с костяком «Спартака».

– По-вашему, что в спартаковской игре сегодня заслуживает «хирургического вмешательства» прежде всего?

– Наверное, тренеру стоит показать, что он доверяет игрокам центральной зоны линии обороны. Ну а самим футболистам после этого надо будет всеми силами доказывать, что такое доверие они заслужили. Но ведь все мы знаем, что состав «Спартака», а особенно его защитная линия, постоянно подвергаются ротации! Тренер все-таки должен определиться с костяком, но, к сожалению, он частенько тасует состав.

У «Спартака» достаточно сбалансированная линия атаки, и проблемы соперникам могут создать все ее игроки. Что касается полузащиты, то действует она более-менее неплохо, поскольку тут в распоряжении Абаскаля собраны интересные ребята – мобильные, техничные. Да, им еще надо вместе работать над командным взаимодействием, но многое у них получается уже сегодня, движение вперед есть.

А вот оборона для спартаковцев – конечно, тема больная: сколько через нее прошло игроков, а сколько еще пройдет! Хотелось бы видеть от нее большей надежности, – сказал экс-защитник «Спартака».

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6 комментариев

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Faust Doc
Думаю что у большинства игроков при упоминании фамилии Ковтун начинается фантомные боли в ногах))
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Bartez1986
такой игрок как Ковтун, хоть над ним и любят посмеяться, точно бы сейчас Спартаку не помешал
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Konstantin Zorin
При Абаскале ничего не измениться. Он продолжит ротировать состав до бесконечности.
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spartakgorky
Ответ igls54
Какого красавца Юра положил в ворота Саламыча в матче с Исландией помнят и четверть века спустя https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DISh1gqISVaE&ved=2ahUKEwif3vjPncqCAxVcLRAIHUvJAHAQwqsBegQIChAG&usg=AOvVaw1u7aTGzdawPhLsIa-PwZ23
Что-то у вас не так, если при упоминании Ковтуна только его автогол вспоминаете...Крутой защитник на самом деле, таких сейчас очень не хватает.
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Алар
Я бы на месте Абаскаля прислушался к мнению такого тренера, как Ковтун! Только в какой команде Ковтун работает главным тренером и чего он добился в этом качестве?
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