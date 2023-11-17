Ковтун о «Спартаке»: «Состав, а особенно защита, постоянно подвергается ротации. Абаскаль должен определиться с костяком»

Юрий Ковтун призвал Гильермо Абаскаля определиться с костяком «Спартака».

– По-вашему, что в спартаковской игре сегодня заслуживает «хирургического вмешательства» прежде всего?

– Наверное, тренеру стоит показать, что он доверяет игрокам центральной зоны линии обороны. Ну а самим футболистам после этого надо будет всеми силами доказывать, что такое доверие они заслужили. Но ведь все мы знаем, что состав «Спартака», а особенно его защитная линия, постоянно подвергаются ротации! Тренер все-таки должен определиться с костяком, но, к сожалению, он частенько тасует состав.

У «Спартака» достаточно сбалансированная линия атаки, и проблемы соперникам могут создать все ее игроки. Что касается полузащиты, то действует она более-менее неплохо, поскольку тут в распоряжении собраны интересные ребята – мобильные, техничные. Да, им еще надо вместе работать над командным взаимодействием, но многое у них получается уже сегодня, движение вперед есть.

А вот оборона для спартаковцев – конечно, тема больная: сколько через нее прошло игроков, а сколько еще пройдет! Хотелось бы видеть от нее большей надежности, – сказал экс-защитник « ».

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