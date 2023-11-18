Вадим Евсеев: «Сборная России должна существовать, несмотря ни на что. Найдите других соперников, в чем проблема? Играем с тем, с кем можно договориться»

Вадим Евсеев считает, что сборная России должна существовать, несмотря ни на что.

Национальная команда проведет товарищеский матч с 20 ноября в Волгограде.

– Нужна ли сборная России в такое время?

– А почему нет? должна существовать и играть.

– А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?

– Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.

Сборная должна существовать, несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

– Скоро матч в Волгограде.

– Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник.

Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков, – сказал главный тренер «Кубани».

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