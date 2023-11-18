Вадим Евсеев: «Сборная России должна существовать, несмотря ни на что. Найдите других соперников, в чем проблема? Играем с тем, с кем можно договориться»
Вадим Евсеев считает, что сборная России должна существовать, несмотря ни на что.
Национальная команда проведет товарищеский матч с Кубой 20 ноября в Волгограде.
– Нужна ли сборная России в такое время?
– А почему нет? Сборная должна существовать и играть.
– А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?
– Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.
Сборная должна существовать, несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.
– Скоро матч в Волгограде.
– Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник.
Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков, – сказал главный тренер «Кубани».
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