Евсеев о Мостовом в «Кубани»: «Это тренд какой-то? Не могу понять этого. Во всех СМИ: где Мостовой будет проходить стажировку»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Александр Мостовой Кубань Футбол

Вадим Евссеев высказался о возможной стажировке Александра Мостового в «Кубани».

– Пригласили бы Мостового на стажировку?

– Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового.

Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку, – сказал главный тренер «Кубани» Евссеев.

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7 комментариев

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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Это Евсеев вместе с Кубанью будет стажироваться у Мостового, не надо путать!
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Ебздрогыч
Это флэшмоб, как награждения Адама Кадырова
+2
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Spaten
Ты как челобитную царю подаёшь?
+2
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ЖУЛИК
Через неделю новость «Кубань меняет тренера на Мостового»
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Максим Столбов
Не один ведущий клуб не стал связываться с этим шутом гороховым, вот и пробивают почву куда пристроить. Держитесь, Вадим Валентинович
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jqzn88xn6n
А что тут понимать? Вы просто делайте, то что говорит вам Царь! Куда захочет туда и пойдет! Выполнять!
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Циник Петербургский
Опасается Евсеев, что не сможет мяч начеканить больше Царя, не иначе ))
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