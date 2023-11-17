Евсеев о Мостовом в «Кубани»: «Это тренд какой-то? Не могу понять этого. Во всех СМИ: где Мостовой будет проходить стажировку»
Вадим Евссеев высказался о возможной стажировке Александра Мостового в «Кубани».
– Пригласили бы Мостового на стажировку?
– Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового.
Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку, – сказал главный тренер «Кубани» Евссеев.
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