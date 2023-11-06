Радимов о «Факеле» при Ташуеве: «Это совершенно другая психология. Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. Команда не боится»

Владислав Радимов отметил прогресс «Факела» при главном тренере Сергее Ташуеве.

В матче 14-го тура Мир воронежцы одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1).

«Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. О чем это говорит? Что это совершенно другая психология. Команда не боится.

Можем представить, что у (прежний главный тренер « » – прим. Sports.ru) так побежали бы пять человек? Нет, конечно. То есть «надежно сзади, нам бы очка хватило».

«Факел» не в первый раз так рискует. Это характеризует команду », — сказал эск-игрок сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!