Радимов о «Факеле» при Ташуеве: «Это совершенно другая психология. Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. Команда не боится»
Владислав Радимов отметил прогресс «Факела» при главном тренере Сергее Ташуеве.
В матче 14-го тура Мир РПЛ воронежцы одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1).
«Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. О чем это говорит? Что это совершенно другая психология. Команда не боится.
Можем представить, что у Евсеева (прежний главный тренер «Факела» – прим. Sports.ru) так побежали бы пять человек? Нет, конечно. То есть «надежно сзади, нам бы очка хватило».
«Факел» не в первый раз так рискует. Это характеризует команду Ташуева», — сказал эск-игрок сборной России.
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