Радимов о «Факеле» при Ташуеве: «Это совершенно другая психология. Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. Команда не боится»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Сергей Ташуев Факел Футбол

Владислав Радимов отметил прогресс «Факела» при главном тренере Сергее Ташуеве.

В матче 14-го тура Мир РПЛ воронежцы одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1).

«Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. О чем это говорит? Что это совершенно другая психология. Команда не боится.

Можем представить, что у Евсеева (прежний главный тренер «Факела» – прим. Sports.ru) так побежали бы пять человек? Нет, конечно. То есть «надежно сзади, нам бы очка хватило».

«Факел» не в первый раз так рискует. Это характеризует команду Ташуева», — сказал эск-игрок сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
факел так в еврокубки выйдет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий