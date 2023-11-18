Евсеев считает, что российские игроки могут развиваться без еврокубков: «Ну сыграли там две игры и вылетели. О каком прогрессе речь?»
Вадим Евсеев считает, что российские игроки могут прогрессировать и без еврокубков.
– А где сейчас искать мотивацию, особенно молодым российским футболистам в условиях международного бана?
– А у нас что, все команды играли в еврокубках? Я сейчас не понял что-то.
– Нет, не все.
– Три-четыре клуба только, а при чем тут все остальные? Я этого не понимаю.
– Возможно ли прогрессировать без еврокубков?
– Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идет речь?
Кто-то и без еврокубков может развиваться. Играйте в футбол, доказывайте на тренировках.
Сейчас нет такого количества иностранцев, как раньше. Упор делается на российских футболистов, в том числе и молодых, – сказал бывший футболист сборной России и главный тренер «Кубани».
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Вас увольняют, увольняют, а вы всё тренируете и тренируете.