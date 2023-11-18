Евсеев считает, что российские игроки могут развиваться без еврокубков: «Ну сыграли там две игры и вылетели. О каком прогрессе речь?»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Кубань Футбол

Вадим Евсеев считает, что российские игроки могут прогрессировать и без еврокубков.

– А где сейчас искать мотивацию, особенно молодым российским футболистам в условиях международного бана?

– А у нас что, все команды играли в еврокубках? Я сейчас не понял что-то.

– Нет, не все.

– Три-четыре клуба только, а при чем тут все остальные? Я этого не понимаю.

– Возможно ли прогрессировать без еврокубков?

– Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идет речь?

Кто-то и без еврокубков может развиваться. Играйте в футбол, доказывайте на тренировках.

Сейчас нет такого количества иностранцев, как раньше. Упор делается на российских футболистов, в том числе и молодых, – сказал бывший футболист сборной России и главный тренер «Кубани».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Д.Н.Л
Да и вообще, в футбол ради еврокубков играют что ли ?
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Во-первых, для команд большой стимул занять место в чемпионате, чтобы иметь право участвовать в еврокубках. Во-вторых, для игроков участие в еврокубках шанс чтобы их заметили команды ведущих чемпионатов. В-третьих, участие в кубках это минимум 6 матчей в группе (если нет предварительных этапов). В-четвертых, международные кубки это престиж и деньги для клубов, иногда весьма приличные. Неприятно, когда бывшие авторитетные футболисты сегодня публично мелят разнообразную чушь ради личной выгоды.
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гроссмейстер Д
Ну а как же, зачем играть с Манчестерами, Бавариями, Реалами? В матчах с Ахматом или Балтикой уровень повысится. И это говорит физрук с последнего места первой лиги.
+40
-9
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Забыл добавить: **й вам а не еврокубки
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
г-н Евсеев, сыграли вы два матча против Уэльса - радости было полные штаны и полное горло после гола, словно галактику покорили) так-то двойные стандарты)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
Чтобы развиваться, нужно регулярно конкурировать с теми, кто сильнее. Именно еврокубки позволяли оценить уровень клубного футбола. И Евсеев 100% это понимает, а говорит другое.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urloff
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
г-н Евсеев, сыграли вы два матча против Уэльса - радости было полные штаны и полное горло после гола, словно галактику покорили) так-то двойные стандарты)
Так он больше ни на ЧЕ, ни на ЧМ не играл... травма у него психологическая. 😉
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Рапид это тоже был опыт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Кажется Евсеев в школе не развивался
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Так, блин, о том и речь, в этом случае есть к чему стремиться: в следующий раз вылететь после 4 матчей, а потом после 6. А нынешней РПЛ чем принципиально отличается 4 место (безмедальное) от 12-го (такого же безмедального)?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Ligalaiz
ну с таким подходом и менталитетом никогда ничего и не выиграть. не даром поколение Евсеева сливало всё подряд, кроме отскока с тогдашним никакущим карликом Уэльсом
Поколение Евсеева обыгрывало Интер 3-0 и постоянно в ЛЧ весьма неплохо выступало, играя с европейскими топами.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Помню когда еще Ахмат назывался Тереком , они выиграли кубок России и попали в кубок УЕФА ) каждый матч в кубке был национальным праздником в послевоенной Чечне )) а Евсеев чушь несет откровенную )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Ответ Глыба
чушь несешь ты. твой коммент из разряда: сегодня папа вместо водки купил колбасу и дома был праздник. а кто-то каждый день колбасу ест и никакого праздника не чувствует. логика для бедных
Нет. Если крошечный мозг не способен на анализ , то я не виноват . Если бы он хоть чуть чуть мог анализировать , ты бы понял мой посыл . Что игра в чемпионате России или в Кубке России - это уже приелось , а игра на международном уровне , совсем другое и возможность себя проявить . Мотивация и у молодежи и у игроков глраздо выше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Ответ Нейтральный критик
Какие красивые слова. А что говорит статистика подобных стремлений? С подобным-то опытом вылетов наши опытные вылетальщики должны были тусить в евровесне, как рыба в воде и подбираться к полуфиналу ЛЧ.
Да по такой логике надо все бросить и вообще даже голы не забивать, к чему все эти лишние стремления?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пвс-75
Ответ Ligalaiz
ну с таким подходом и менталитетом никогда ничего и не выиграть. не даром поколение Евсеева сливало всё подряд, кроме отскока с тогдашним никакущим карликом Уэльсом
В еврокубках начали играть с 71года, а до этого были 60, 66. Не знал?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ urloff
Так он больше ни на ЧЕ, ни на ЧМ не играл... травма у него психологическая. 😉
наверное,и остальным желает этого.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urloff
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
наверное,и остальным желает этого.)
Проецирует свои эмоции (уж не знаю что там у него было) на других... комплексует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bul.Bul
Ну вообще Евсеев тот еще специалист, ему что есть еврокубки, что нет, он прогрессирует по своему пути. Если это прогресс конечно
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АКА
Вообще то в чём то он прав, вон сборная Сан Марино поиграла и с Германией и Италией, ну что то ни один игрок даже близко не засверкал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Кубань на последнем месте в ФНЛ, развиваются до второй лиги и без этих Ваших еврокубков
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глыба
Никакой связи между игрой в ЕК и прогрессом игарьков нет. Например, Зиньченко из Уфы перешел в МС без всяких ЕК. Или играл Спартак с Наполи в ЕК и что? Кто-то вдруг раз и стал супер игарьком? Вадим по факту разложил
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат спартака с 1967
умственные спсособности этого товарища стали поняты,когда он предлагал пососать свой член астрийцам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chateor
Еврокубки возможность проявить себя и свалить, чем не стимул к развитию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urloff
Вадим, вот выйдете вы в рпл со своим очередным клубом, на следующий год допустим вылетите и что потом? Можно дальше не тренировать?

Вас увольняют, увольняют, а вы всё тренируете и тренируете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Ответ ApXuMaHqPuT
Мнение физрука из пердива крайне авторитетно😐
А что не так? В футбол играл, тренирует, имеет право на мнение. Причем логичное, потому что в мире огромное количество команд, особенно из чемпионшипов/секунд и ниже, которые не играют в евро/азиа/либертадорокубках – и ничего, не исчезают, болельщики ходят.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Ivanych
Ответ Гроссмейстер Д
Да условная Рома или Бенфика будут сильнее любой команды РПЛ. И матчей с топ или околотоп клубами Европы было прилично у Зенита, ЦСКА, Локомотива, иногда у Спартака, Краснодара, даже команды вроде Сибири изредка выходили в еврокубки. И играя с лучшими получали бесценный опыт и повышали свой уровень. Сейчас нет перспектив, кроме как сыграть против Зенита или Спартака, которые также деградируют без игры на высшем уровне.
Дада, для Сибири прям бесценный опыт был, после того сезона они вылетели в фнл и до рпл им как до китая раком, потом разорились, переименовались и тд... Так что, так себе опыт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenSpM
Российские футболисты могут развиваться и без футбола, ну сыграл ты 30-40 матчей, сезон закончился и что? О каком прогрессе здесь идет речь? Доказывайте на тренировках!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лоел
А многотысячная околофутбольная орава тоже есть хочет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ligalaiz
Ответ Гамарджоба Генацвале
Поколение Евсеева обыгрывало Интер 3-0 и постоянно в ЛЧ весьма неплохо выступало, играя с европейскими топами.
я про сборную если что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Но невозможно развиваться в отсутствии конкуренции. Об этом почему-то никто не говорит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Терн
тоже пришла такая мысль, жаль газпром тянет наш футбол в низ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Так то еще есть Евро и ЧМ, международные турниры, начиная с U16
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Евсеев никогда не отличался большими умственными навыками.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий