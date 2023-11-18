Маркус Тюрам рассказал, как Месси отдал ему бутсы: «Мне было 10, я не понимал, что произошло. На следующий день отдал их другу – жалею об этом каждый день»

Теги Интер МЛС Барселона Лилиан Тюрам Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Маркус Тюрам Интер Майами Футбол

Маркус Тюрам рассказал, как Лионель Месси отдал ему свои бутсы.

«Когда мне было 10 лет, я пошел посмотреть тренировку моего отца [Лилиана Тюрама] в «Барсе», и у меня не было с собой бутс. Месси был молод, и после тренировки я хотел выйти на поле и поиграть с другими детьми, а у Лео был почти тот же размер обуви, что и у меня: у меня был 38-й, а у него – 40-41-й.

Он оставил мне свои бутсы, я поиграл, а потом он сказал мне: «Забирай». В 10 лет я не понимал, что только что произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Я жалею об этом каждый день...» – сказал нападающий «Интера» в интервью DAZN. 

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13 комментариев

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Serkan_Ballboy
У всех есть история, когда отдал другу любимый диск и картридж, а он их так и не вернул. И вроде прошло 20-30 лет, а ты все равно это помнишь
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Никита Алексеев
Ответ Serkan_Ballboy
У всех есть история, когда отдал другу любимый диск и картридж, а он их так и не вернул. И вроде прошло 20-30 лет, а ты все равно это помнишь
Отдавал наушники, наверно до сих пор наслаждается качественным звуком)
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Александр Иванов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так же Тюрам: "А потом мой батя сказал, что это расизм,когда белый дал мне обувь донашивать,типа "отец играя в Барсе не мог мне купить бутсы", и все беды из-за них,унижают нас в Испанском футболе как только могут,Винни не даст соврать..."
у него говорит с собой не было)
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Отец Абду
Друг Тюрама: "А я не знаю, где они валяются сейчас"
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Никита Алексеев
Все бутсы Месси, где они сейчас
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Фут.Боль
Письмо в "Жди меня":
- Ищу друга, в 10 лет отдал ему бутсы Месси. Прошу отзовись, хочу встретиться.
P. S. Если не сможешь встретиться, то отправь бутсы почтой.
Маркус.Т
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Alexandr Kondratev
Ответ Serkan_Ballboy
У всех есть история, когда отдал другу любимый диск и картридж, а он их так и не вернул. И вроде прошло 20-30 лет, а ты все равно это помнишь
это точно. я дал другу видеокассету с Терминатор 3.До сих пор ему напоминаю😁
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Николай Кузнецов
У меня так книги разлетелись. Грусть.
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Gravdaar Iyaad
Ответ Serkan_Ballboy
У всех есть история, когда отдал другу любимый диск и картридж, а он их так и не вернул. И вроде прошло 20-30 лет, а ты все равно это помнишь
Я как то в детстве несколько картриджей от Сеги поменял на полуполоманный пистолет. Думал, нафига мне эти картриджи, ведь сега сломалась. До сих пор чувствую себя лошарой
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Serkan_Ballboy
У всех есть история, когда отдал другу любимый диск и картридж, а он их так и не вернул. И вроде прошло 20-30 лет, а ты все равно это помнишь
У меня в 90е более 20шт брали на Денди и всё с концами)
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