Маркус Тюрам рассказал, как Лионель Месси отдал ему свои бутсы.

«Когда мне было 10 лет, я пошел посмотреть тренировку моего отца [ ] в «Барсе», и у меня не было с собой бутс. Месси был молод, и после тренировки я хотел выйти на поле и поиграть с другими детьми, а у Лео был почти тот же размер обуви, что и у меня: у меня был 38-й, а у него – 40-41-й.

Он оставил мне свои бутсы, я поиграл, а потом он сказал мне: «Забирай». В 10 лет я не понимал, что только что произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Я жалею об этом каждый день...» – сказал нападающий « » в интервью DAZN.

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