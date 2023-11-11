Месси, Ди Мария, Энцо, Лаутаро, Альварес, Мак Аллистер, Дибала – в заявке сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией

Опубликована заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи.

В ноябре команда сыграет со сборными Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2026.

Вратари: (« »), (« »), (« »), ( );

Защитники: («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»).

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