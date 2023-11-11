Месси, Ди Мария, Энцо, Лаутаро, Альварес, Мак Аллистер, Дибала – в заявке сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией

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Опубликована заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи.

В ноябре команда Лионеля Скалони сыграет со сборными Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2026.

Вратари: Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Франко АрманиРивер Плейт»), Хуан МуссоАталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ);

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»). 

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46 комментариев

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Александр Жук
Ответ CHELSEA_2008
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Ну как не вызвать на матч с Лихтенштейном? Ради этого даже отдых в ЛЧ Азии дали)
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GuruFutbola
Не с 200-ой сборной мира играть ради статы, но тоже ничего)
+26
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+19
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A K
Забавно наблюдать за бессилием хейтеров Лео ))) Парни, вы, главное, не теряйте надежду, работайте, пишите, без вас скучно. Не забывайте только в перерывах штудировать курсы по верблюдоводству и проблемам игры в футбол с Лихтенштейном, чтобы вас вдохновение не покинуло.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, в слабых отборах Южной Америки у Аргентины в соперниках Бразилия и Уругвай(который сам в прошлом туре отборов обыграл сборную Бразилии). А в сильных отборах Европы, в соперниках у Португалии Лихтенштейны,Люксембурги, Боснии и Исландии.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ CHELSEA_2008
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Да, именно этот «минус один игрок» недавно принёс победу Аргентине над Перу 2:0, благодаря 2 голам.
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Экспертное мнение
Ответ Александр Жук
Комментарий удален модератором
Португельцам не повезло, что у них нет такого лидера и капитана, который отсекает мутных типов вроде Икардей и Гарнач. Будь Лео португальцем, давно выгнал бы из сборной Роналду. Месси - лучший играющий спортивный директор в истории, два требла с Барсой и всевозможные титулы с Аргентиной. ПСЖ дурачки, надо было дать Лео порулить составом, а не черепашке, сливающему чемп Лиллю.
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Отец Абду
Ну, наконец то перестали вызывать Гарначо в сборную. Таких персофанов надо отталкивать подальше от сборной... Он со своими тупыми действиями на поле испортит авторитет капитана Месси и сборной Аргентины
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Илья Мурашов
Если Месси не забьет Уругваю и Бразилии, то некоторые скажут, что Месси дно. Если Роналду забьет Лихтенштейну и Исландии, они же будут возносить Роналду до небес.
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
Не с 200-ой сборной мира играть ради статы, но тоже ничего)
Да, на днях Лео Месси в составе сборной Аргентины с Уругваем и Бразилией будет играть, конечно это не с Лихтенштейном статистику набивать, но тоже сойдёт)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Leon Petov
Да уж, сложно играть с Бразилией и Уругваем, когда у тебя топ-2 сборная континента. А на ЧМ от ЮА выходит 6 стран
Кстати, ты вообще о чём? Бразилии почти все матчи в отборе даются с трудом. Тут все играть умеют. Посмотри на результаты: Бразили:Уругвай 0:2 победа Уругвая, Бразилия:Венесуэла 1:1, Бразилия:Перу 1:0, и только одна простая победа Бразилия:Боливия 5:1. Тут Бразилии приходится каждое очко выцарапывать,и каждый матч - это пот. А ты мне тут про Аргентину говоришь.
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лидер, который убегал из сборной после поражений, обвинял в коррупции федерацию, да уж, отличный лидер.
Месси настолько великий лидер, что готов был даже уйти из сборной ради побед Аргентины, ведь тогда его обвиняли в поражениях, а он это принял с достоинством и хотел дать шанс сборной проявить себя без него самого.

Теперь спроси, способен ли Роналду на такие жертвы ради страны? Когда все его обвиняют, он способен дать шанс раскрыться сборной без него?)) Ни за что, стата против карликов для Роналду выше всей страны, он любит себя в сборной, а не сборную без себя.
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
Весь отбор играют с Бразилией и Уругваем, ага. Хватит чушь писать, в Европе тупо больше стран. Че теперь не играть с карликами и не забивать? Посмотрим ещё как Аргентина сыграет эти 2 матча.
С карликами можно играть, но фанатам роналду не стоит преувеличивать рекорд своего кумира и его значимость.
Лукаку на этих карликах набил голов больше чем Пеле за сборную, но они по историческому величию на разных полюсах.
Так же и роналду, его рекорд лишь для недалеких имеет значение.
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Весь отбор играют с Бразилией и Уругваем, ага. Хватит чушь писать, в Европе тупо больше стран. Че теперь не играть с карликами и не забивать? Посмотрим ещё как Аргентина сыграет эти 2 матча.
Не нужны великой Аргентине такие зрители.
Смотри свой Лихштейн)
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
Три раза перечитал и не нашел Гарначо. Месси меня услышал?
Скорее Скалони все понял с этим переоцененным пареньком, который популярность заработал не футболом, а инстой.
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LaffyTaffy
Ответ IAnvarWOT Project
а где Агуэро, Игуаин, Маскерано?
Да и Дзанетти как обычно не вызвали(
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Leon Petov
Да уж, сложно играть с Бразилией и Уругваем, когда у тебя топ-2 сборная континента. А на ЧМ от ЮА выходит 6 стран
Да, наш Лукаку ставит всевозможнын рекорды по голам за сборную, и входит в топ лучших бомбардиров сборных в истории. А знаешь, что почти все эти 90 голов, которые он забил, или сколько, он забил в отборах. На Евро или чм, у него почему-то не очень получается. На чм и че только слабым сборным что-то забивает, а в отборах он просто король. Вот, в нынешних отборах Лукаку лучший бомбардир. По-моему, то что Лукаку один из лучших бомбардиров сборных в истории, забив 90 блин голов,а ему всего 30 лет, всё говорит об уровне Европы, и её отборов.
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IAnvarWOT Project
а где Агуэро, Игуаин, Маскерано?
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Александр Жук
Ответ SCHOKKKK
Придурок Ромеро за какие заслуги в сборной? Его в психушку надо сажать, изолировать от здорового общества
от создателей "Бускетса должны удалять в каждом матче"
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Oleg
Ответ old pipe
Икарди хорош в Галатасарае. Но у него, видимо, "волчий билет".
А кого он должен в сборной потеснить и оставить вне заявки?
Альвареса или Лаутаро?)))
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Oleg
Ответ Отец Абду
Ну, наконец то перестали вызывать Гарначо в сборную. Таких персофанов надо отталкивать подальше от сборной... Он со своими тупыми действиями на поле испортит авторитет капитана Месси и сборной Аргентины
Хайп на ровном месте.
Игрок средний, но вовремя понявший что можно популярность сделать на теме - аргентинец фанат роналду)
Только от аргентинца у гарначо лишь название.
Никогда не жил в Аргентине, рожден в Испании, в Мадриде.
Фанат Реала и кринжа. Еще год назад не мог определиться за кого играть, за Испанию или Аргентину.
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лидер, который убегал из сборной после поражений, обвинял в коррупции федерацию, да уж, отличный лидер.
АФА и была коррумпированным анклавом, до тех пор пока не пришел Тапиа а с ним и перемены.
Так что Лео был прав.
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FOOTBALL Live
Ответ CHELSEA_2008
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чтобы ты увидел игру гения Месси! и тебе станет легче.
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Игорь Климов
Сборной Аргентины победы и удачи в предстоящих матчах! 🇦🇷
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Экспертное мнение
Три раза перечитал и не нашел Гарначо. Месси меня услышал?
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Oleg
Ответ Dghg Fghgg
в месте Ди Мария можно Икарди
Ди Мария вингер, Икарди цф.
Как это можно вообще заменить или поменять одного на другого?)
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