Месси, Ди Мария, Энцо, Лаутаро, Альварес, Мак Аллистер, Дибала – в заявке сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
Опубликована заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи.
В ноябре команда Лионеля Скалони сыграет со сборными Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2026.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ);
Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»);
Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»).
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Теперь спроси, способен ли Роналду на такие жертвы ради страны? Когда все его обвиняют, он способен дать шанс раскрыться сборной без него?)) Ни за что, стата против карликов для Роналду выше всей страны, он любит себя в сборной, а не сборную без себя.
Лукаку на этих карликах набил голов больше чем Пеле за сборную, но они по историческому величию на разных полюсах.
Так же и роналду, его рекорд лишь для недалеких имеет значение.
Смотри свой Лихштейн)
Альвареса или Лаутаро?)))
Игрок средний, но вовремя понявший что можно популярность сделать на теме - аргентинец фанат роналду)
Только от аргентинца у гарначо лишь название.
Никогда не жил в Аргентине, рожден в Испании, в Мадриде.
Фанат Реала и кринжа. Еще год назад не мог определиться за кого играть, за Испанию или Аргентину.
Так что Лео был прав.
Как это можно вообще заменить или поменять одного на другого?)