Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте
Лионель Месси незаслуженно получил три «Золотых мяча», считают в FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 10 главных «ограблений» за всю историю вручения приза. Аргентинский форвард упомянут в трех из десяти наиболее спорных эпизодов.
Десятка выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовски должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз в 2020-м.
2. Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч» больше, чем Павел Недвед в 2003-м и Андрей Шевченко в 2004-м.
3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году.
4. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013-м.
5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019-м.
6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше Луки Модрича заслуживали «Золотой мяч»-2018.
7. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м.
8. Доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю.
9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году.
10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить «Золотой мяч» больше Фабио Каннаваро в 2006 году.
Следует отметить, что рейтинг был опубликован до церемонии, прошедшей в понедельник. На ней Месси опередил Эрлинга Холанда и получил 8-й «Золотой мяч».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Там у игрока 0 трофеев, у оппонента требл.
В догонку идет переголосование.
Это самый нелепый ЗМ в истории.
2010 и 2013 два самых неадекватных мяча
Хотя в этом рейтинге Модрич 2018. Ноу комментс. Это тест на айкью. Если слышишь, что Модрич будучи обладателем ЛЧ и МВП ЧМ не заслужил ЗМ, то перед тобой явно человек на которого не стоит тратить время. Салах в 2018 заслужил больше ЗМ чем Модрич))) и эти люди составляют рейтинги)
Реально сомнительный ЗМ 86 года. Хотя знаю чисто по фактчекингу через гугл. Беланов даже в пределах СССР не был лучшим. Заваров был лучшим игроком
В 2006 Роналдиньо провел фантастический сезон, а по итогу даже в тройке не оказался. Виной всему ЧМ
По факту вообще нет такого критерия как не заслуженный или украденный ЗМ,есть список победителей в премии
С оговорочкой!что премия должна всегда быть выдана четко в свой срок,а не как это случилось в 2013 с Рибери
Вот тут чистейшая фальшивка.Походу никто не ожидал что Рибери наберет много голосов,пришлось в спешке накручивать Рону,явная подстава,что странно Рибери ведь француз...
Или там другие какие-то критерии?
Спортс подкидывает дровишек своим хомякам.
Отыскали всеми забытый 442, запостили)
Издание в том же твиттере имеет вроде не более 10 000 подписчиков.
Надо же расширять аудиторию и провокация самое то.
Мюллер - 5+3. Хет-трик Португалии, победный гол США, 1+1 с Бразилией в полуфинале. Выкид Месси из финала + Чемпион Мира.
Месси - 4+1. Голы нигерии, Боснии и Герцеговине и Ирану в группе и проигрыш Мюллеру в финале с позорным 0+0 в плей-офф ЧМ.
И ЗМ МВП ЧМ присуждается....................................ЛЕГОНЕССИ.
И вы серьезно считаете что ЗМ и всяческие голосования ведут непредвзятые профессионалы? В 2014 году уже было все понятно, кто любимчик Фифа.
Не тратьте свое время на фанатов хасбика, просто посмейтесь над ними и их голым короликом.
"Недвед творил чудеса на поле", ну и далее по списку.
Недвед выиграл Сериал (в то время куда-более сильный чемпионат), довел клуб до финала ЛЧ, где сам сыграть не смог.
Арсенал же стал вторым в чемпионате и даже не вышел из группы ЛЧ.
ЗМ Недведа один из самых железобетонных, что я видел в этом веке.