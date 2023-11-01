Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте

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Лионель Месси незаслуженно получил три «Золотых мяча», считают в FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 10 главных «ограблений» за всю историю вручения приза. Аргентинский форвард упомянут в трех из десяти наиболее спорных эпизодов.

Десятка выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз в 2020-м.

2. Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч» больше, чем Павел Недвед в 2003-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году.

4. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013-м.

5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019-м.

6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше Луки Модрича заслуживали «Золотой мяч»-2018.

7. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м.

8. Доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю.

9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году.

10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить «Золотой мяч» больше Фабио Каннаваро в 2006 году.

Следует отметить, что рейтинг был опубликован до церемонии, прошедшей в понедельник. На ней Месси опередил Эрлинга Холанда и получил 8-й «Золотой мяч».

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90 комментариев

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Domian
Все таки 2013 на первом месте.
Там у игрока 0 трофеев, у оппонента требл.
В догонку идет переголосование.
Это самый нелепый ЗМ в истории.
+33
-13
+20
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Илья Ганин
Ответ Men77
Для меня самый странный ЗМ был Оуэна. Если не ошибаюсь он вообще ничего в тот год не выиграл,по стате тоже не блеснул. Видимо за его гол Аргентине, и что другие топы были не так ярки в тот год.
Что? Он в тот сезон с Ливерпулем 5 трофеев выиграл, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
+14
-1
+13
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Bill Zapulil
Ну Левандовского-то кинули, ежу понятно. Беспрецедентная хрень, если честно. Каждый год вручали, а его кинули.
+10
-1
+9
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Tango442
Какая то бредовая статья…
+13
-7
+6
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Men77
Ответ Михаил Сафонов
Нелепее 2021?
а что нелепого в 2021? кто должен был получить?
+6
-2
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Sergio19882007
Ответ Men77
Для меня самый странный ЗМ был Оуэна. Если не ошибаюсь он вообще ничего в тот год не выиграл,по стате тоже не блеснул. Видимо за его гол Аргентине, и что другие топы были не так ярки в тот год.
За три кубка наверно) Аргентине он забивал в 98-м) Кан должен был брать награду, но видимо матч 1 сентября решил исход голосования, да и в конце августа Оливеру накидали красные трешку)
+3
0
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Блуждающий странник
Какое хоть ограбление 2021? У того же Месси есть два более сомнительных мячика. В 21 Левандовски вообще ничего не показал. Вылетел в ЛЧ от скромного клуба, в кубке Германии вылетели от команды второго дива и с евро он пролетел, заняв последнее место в легкой группе. Никогда не понимал фарса по этому году. Вот 2010 другое дело, там претендентов много было тот же Милито или Снейдер.

2010 и 2013 два самых неадекватных мяча

Хотя в этом рейтинге Модрич 2018. Ноу комментс. Это тест на айкью. Если слышишь, что Модрич будучи обладателем ЛЧ и МВП ЧМ не заслужил ЗМ, то перед тобой явно человек на которого не стоит тратить время. Салах в 2018 заслужил больше ЗМ чем Модрич))) и эти люди составляют рейтинги)

Реально сомнительный ЗМ 86 года. Хотя знаю чисто по фактчекингу через гугл. Беланов даже в пределах СССР не был лучшим. Заваров был лучшим игроком

В 2006 Роналдиньо провел фантастический сезон, а по итогу даже в тройке не оказался. Виной всему ЧМ
+4
-1
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bel01
Ответ Domian
Все таки 2013 на первом месте. Там у игрока 0 трофеев, у оппонента требл. В догонку идет переголосование. Это самый нелепый ЗМ в истории.
Даже не представляю, сколько бабла Перес отвалил за фейковый насквозь ЗМ Криша в 2013.
+9
-7
+2
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Altim
Неужели они посмели своего Оуэна включить? Вот это точно главный смех ЗМ. Ограбление Дель Пьеро, Анри, и всех на свете.
+2
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Tango442
Месси лучший, и по факту получил то, что и заслужил! Какие еще ограбления?! Человек столько лет держит уровень… Месси уже история, живая легенда, которую вам повезло видеть в живую, считаю надо такие вещи ценить… в будущем будете детям рассказывать, что вытворял этот аргентинец )
+7
-5
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MilanLombardia
Если издание публикует такой вид рейтинга и причем аккурат в период выдачи награды,то это говорит только о том что там не журналисты работают,а жалкие провокаторы,которых нужно распустить
По факту вообще нет такого критерия как не заслуженный или украденный ЗМ,есть список победителей в премии
С оговорочкой!что премия должна всегда быть выдана четко в свой срок,а не как это случилось в 2013 с Рибери
Вот тут чистейшая фальшивка.Походу никто не ожидал что Рибери наберет много голосов,пришлось в спешке накручивать Рону,явная подстава,что странно Рибери ведь француз...
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Ola BP
Ответ Domian
В 20 кинули, в 21 он провалил ЛЧ и Евро. Кто вообще решил что это достойно ЗМ?
Как Лео в 2010, да?
Или там другие какие-то критерии?
+6
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Domian
Ответ Groznyi2024
Так а чего мусолить, это как сво назвать...вроде бы все и называют сво, но все всё прекрасно понимают. Тут тоже самое, все знают кого и когда обокрали точно в 21 веке. Спойлер: Леву, Снейдера, Рибери и Холланда
Так никто особо и не мусолит)
Спортс подкидывает дровишек своим хомякам.
Отыскали всеми забытый 442, запостили)
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gronk22
Ответ Борис Александрович
Столько слез я ещё не видел )
Так не плачьте тогда
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Domian
Ответ MilanLombardia
Если издание публикует такой вид рейтинга и причем аккурат в период выдачи награды,то это говорит только о том что там не журналисты работают,а жалкие провокаторы,которых нужно распустить По факту вообще нет такого критерия как не заслуженный или украденный ЗМ,есть список победителей в премии С оговорочкой!что премия должна всегда быть выдана четко в свой срок,а не как это случилось в 2013 с Рибери Вот тут чистейшая фальшивка.Походу никто не ожидал что Рибери наберет много голосов,пришлось в спешке накручивать Рону,явная подстава,что странно Рибери ведь француз...
Да там в редакции сидят пару человек.
Издание в том же твиттере имеет вроде не более 10 000 подписчиков.
Надо же расширять аудиторию и провокация самое то.
+3
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VERBLYUD
Ответ Михаил Сафонов
Нелепее 2021?
2021 даже не спорный, у Левы были только голы в Бундеслиге за что он получил ЗБ, на ЗМ он никак не наиграл.
+4
-3
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Главное ограбление - ЧМ 2014 :
Мюллер - 5+3. Хет-трик Португалии, победный гол США, 1+1 с Бразилией в полуфинале. Выкид Месси из финала + Чемпион Мира.
Месси - 4+1. Голы нигерии, Боснии и Герцеговине и Ирану в группе и проигрыш Мюллеру в финале с позорным 0+0 в плей-офф ЧМ.
И ЗМ МВП ЧМ присуждается....................................ЛЕГОНЕССИ.
И вы серьезно считаете что ЗМ и всяческие голосования ведут непредвзятые профессионалы? В 2014 году уже было все понятно, кто любимчик Фифа.
Не тратьте свое время на фанатов хасбика, просто посмейтесь над ними и их голым короликом.
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Roman Dementiev
Ответ bel01
Кан вместо Оэуна -2001 Анри вместо Недведа - 2003 Буффон вместо Каннаваро - 2006 Рибери вместо КР - 2013 Вот моя личная четвёрка абсолютных несправедливостей.
А чем обосновывается 2003 год?)
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Grateskdurun
Левандовски зм? ни в жизни, он играл в топ команде где все передачи на блюдечке, ну и токсичному поляку это не надо.
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Борис Александрович
Столько слез я ещё не видел )
+8
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Domian
Ответ Михаил Сафонов
Жоржиньо выиграл евро и лч, у левы все на 30 очков меньше чем у Месси кстати. Это к слову о том, что он якобы провалил сезон.
Жоржиньо откопал😂
+1
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Men77
Для меня самый странный ЗМ был Оуэна. Если не ошибаюсь он вообще ничего в тот год не выиграл,по стате тоже не блеснул. Видимо за его гол Аргентине, и что другие топы были не так ярки в тот год.
+13
-12
+1
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Men77
Ответ Илья Ганин
Что? Он в тот сезон с Ливерпулем 5 трофеев выиграл, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
а, ну может быть.Но все равно, за кубок уефа, когда есть европейский ЛЧ это странно.
+1
0
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DimaBayern
А ведь в своё время ЗМ выигрывали футболисты таких клубов, как Блэкпул, Дукла и Ференцварош. В нынешнее время представить подобное очень сложно, если не невозможно.
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Roman Dementiev
Ответ bel01
Анри чудеса творил на поле. В каждом матче сезона. Это был один сильнейших индивидуальных сезонов в этом веке. Кроме того, у Арсенала была сверхдолгая серия в АПЛ без поражений (49 матчей, кажется), в которой Анри играл ключевую роль.
Это всё софистика. Могу сказать тоже самое.
"Недвед творил чудеса на поле", ну и далее по списку.
Недвед выиграл Сериал (в то время куда-более сильный чемпионат), довел клуб до финала ЛЧ, где сам сыграть не смог.
Арсенал же стал вторым в чемпионате и даже не вышел из группы ЛЧ.
ЗМ Недведа один из самых железобетонных, что я видел в этом веке.
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