Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте

Лионель Месси незаслуженно получил три «Золотых мяча», считают в FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 10 главных «ограблений» за всю историю вручения приза. Аргентинский форвард упомянут в трех из десяти наиболее спорных эпизодов.

Десятка выглядит следующим образом:

1. должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз в 2020-м.

2. заслуживал «Золотой мяч» больше, чем в 2003-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году.

4. должен был проиграть Франку Рибери в 2013-м.

5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019-м.

6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше Луки Модрича заслуживали «Золотой мяч»-2018.

7. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м.

8. Доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю.

9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году.

10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить «Золотой мяч» больше Фабио Каннаваро в 2006 году.

Следует отметить, что рейтинг был опубликован до церемонии, прошедшей в понедельник. На ней Месси опередил Эрлинга Холанда и получил 8-й «Золотой мяч».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!