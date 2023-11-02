Роналдиньо – главная футбольная икона 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Месси – 7-й

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Роналдиньо признан самой легендарной и узнаваемой футбольной фигурой 2000-х.

Бразилец, известный по выступлениям за «Барселону» и «Милан», занял первое место в списке FourFourTwo. Всего в список включены 32 так называемые иконы футбола.

В первую половину рейтинга попали:

1. Роналдиньо.

2. Криштиану Роналду.

3. Тьерри Анри.

4. Алекс Фергюсон.

5. Роналдо.

6. Зинедин Зидан.

7. Лионель Месси.

8. Уэйн Руни.

9. Жозе Моуринью.

10. Дэвид Бекхэм.

11. Златан Ибрагимович.

12. Стивен Джеррард.

13. Андреа Пирло.

14. Арсен Венгер.

15. Кака.

16. Хави.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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50 комментариев

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werowolf-gears
Когда уже будет рейтинг самых бредовых рейтингов от 442?
+60
-7
+53
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Дороф
Ответ А. Мостовой
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Речь идёт о нулевых...
О, Господи, когда же фанатики(не фанаты) Месси и Роналду перестанут страдать ендурой?
+24
-3
+21
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VERBLYUD
Ответ А. Мостовой
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Тут учитывают период с 2000 до 2009 года
+27
-8
+19
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Eden Hazard
какая бредятина... это просто какой то трэшовый трэш... что они подразумевают под футбольными иконами то? Дети типа хотели быть Фергюсонами больше чем Роналдо?)
+21
-2
+19
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Тюменский медвежонок
Бекхэм на 10 месте? серьезно? да это был самый узнаваемый футболист в начале 00-ых, у меня во дворе были Зиданы, Роналдо и Бекхэмы (причем я один из них)
+18
-1
+17
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Ivan Vladyko
Бред. Дэвид Бекхэм ниже Руни? Да все домохозяйки в возмущении.
+14
-1
+13
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Гегенпрессинг Рангника
Главная икона нулевых Роналдо с его причёской, помню одноклассник себе такую сделал 🤣🤣
И бэкс ниже фергюсона, анри, месси и руни с кришти это кринж. Бэкс икона стиля тупо, в нулевых от него все писались кипятком
+13
0
+13
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Антонио Мартынов
В нулевые - Роналдо, Зидан, Бекхэм. И еще очень хайповый был Давидс
+7
0
+7
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Н.Ф.
— Подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?
— Economy. Just economy.
— Спасибо. Иконами так иконами.
©
+7
-1
+6
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Krizisru
При всём уважении, в этом списке обязан быть Лэмпард
+7
-1
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King_X
Дэвид низко что-то
+5
0
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red hikkikomori
Ответ Krizisru
При всём уважении, в этом списке обязан быть Лэмпард
Думаю да, вместо Хави или Пирло, помню было много во дворе ребят в футболках Роналдиньо и Лэмпард, а вот Хави и Пирло вообще никогда не видел чтобы у кого-то была)
+5
-1
+4
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Илья Мурашов
Ответ Гномович!
2010-х Роналду 2020-х Роналду Месси выиграет в номинации, главный мажорчик футбола.
Роналду вечно второй.
+6
-2
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charly_54
Ответ werowolf-gears
Когда уже будет рейтинг самых бредовых рейтингов от 442?
Там будет невозможно выбрать
+4
0
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alexmixer9
Бекхем без вариантов топ 1,странно что бриты так низко своего поставили
+5
-2
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Oleg Kostin
Согласен полностью, Роналдиньо своим футболом завоевал сердца миллионов
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Кокич
Ответ Н.Ф.
— Подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства? — Economy. Just economy. — Спасибо. Иконами так иконами. ©
Лена является своеобразной иконой нашей фирмы.
Глядя на неё, хочется перекреститься.
©
+3
0
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sashafan2
Самый узнаваемый - безусловно Бекхэм
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upuckuH
Бекс первый. Вы че) хотя рановато уехал в США, ну второй пусть.
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Cearvm
Тут все иконы, а список можно продолжать и продолжать.
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Леван Мкртчян
Ответ werowolf-gears
Когда уже будет рейтинг самых бредовых рейтингов от 442?
Там победит рейтинг , где 442 выбирал лучшую схему в истории футбола и победила схема 4231
+3
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gsomeer
меряли по количеству роликов на сони эриксонах?
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bress7
Ответ rigobersong
Рейтинг этого издания абсолютно не объективен, т.к. в основном голосуют британцы:) Проведите у нас такой же опрос на спортсе в топ 10 будут Кокорин, Мамаев и Мостовой:)) По первому месту вопросов нет, дальше просто кринж:))
И поэтому победил Роналдиньо, который даже в Англии никогда не играл
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Spartakus1984
2000-е это что?Я не помню вообще Роналду с 2000 по какой нибудь 2010
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Nothern Lord
Ответ Spartakus1984
2000-е это что?Я не помню вообще Роналду с 2000 по какой нибудь 2010
Ну значит фигово с памятью. Роналду в 8м году взял Золотой мяч.
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