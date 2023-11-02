Роналдиньо – главная футбольная икона 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Месси – 7-й

Роналдиньо признан самой легендарной и узнаваемой футбольной фигурой 2000-х.

Бразилец, известный по выступлениям за «Барселону» и « », занял первое место в списке FourFourTwo. Всего в список включены 32 так называемые иконы футбола.

В первую половину рейтинга попали:

1. Роналдиньо.

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5. Роналдо.

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10. Дэвид Бекхэм.

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13. Андреа Пирло.

14. Арсен Венгер.

15. Кака.

16. Хави.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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