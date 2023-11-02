Роналдиньо – главная футбольная икона 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Месси – 7-й
Роналдиньо признан самой легендарной и узнаваемой футбольной фигурой 2000-х.
Бразилец, известный по выступлениям за «Барселону» и «Милан», занял первое место в списке FourFourTwo. Всего в список включены 32 так называемые иконы футбола.
В первую половину рейтинга попали:
1. Роналдиньо.
3. Тьерри Анри.
4. Алекс Фергюсон.
5. Роналдо.
6. Зинедин Зидан.
7. Лионель Месси.
8. Уэйн Руни.
9. Жозе Моуринью.
10. Дэвид Бекхэм.
11. Златан Ибрагимович.
12. Стивен Джеррард.
13. Андреа Пирло.
14. Арсен Венгер.
15. Кака.
16. Хави.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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О, Господи, когда же фанатики(не фанаты) Месси и Роналду перестанут страдать ендурой?
И бэкс ниже фергюсона, анри, месси и руни с кришти это кринж. Бэкс икона стиля тупо, в нулевых от него все писались кипятком
— Economy. Just economy.
— Спасибо. Иконами так иконами.
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Глядя на неё, хочется перекреститься.
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