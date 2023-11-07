Винисиус, Жезус, Алиссон, Родриго и Рафинья вызваны в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной

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Объявлена заявка сборной Бразилии на ноябрьские матчи.

На игры с Колумбией (16-го) и Аргентиной (21-го) в квалификации ЧМ-2026 Фернандо Диниз вызвал следующих футболистов:

- вратари: АлиссонЛиверпуль»), ЭдерсонМанчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»);

- защитники: Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»);

- полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»);

- нападающие: Жоао Педро Жезус («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

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6 комментариев

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ALMANAC
Ответ benjamin92
Попробуй сейчас не вызови Винисиуса )
Да и при Анчелотти будут вызываться сильнейшие. Тот же Рафинья. Это не Энрике с его непонятными обидками, когда игроки Реала в сборной для него не существуют
+5
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+5
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ALMANAC
Ответ Максат Тобыш
Не вижу имени, кроме винисиуса, оскудела бразил
Жезус, Алиссон, Родриго, Мартинелли🗿
+3
-1
+2
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Unclemeat
Ответ ALMANAC
Жезус, Алиссон, Родриго, Мартинелли🗿
Эдерсон, Маркиньос тоже
+2
0
+2
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Бронислав Каминский
Ответ ALMANAC
Да и при Анчелотти будут вызываться сильнейшие. Тот же Рафинья. Это не Энрике с его непонятными обидками, когда игроки Реала в сборной для него не существуют
" когда игроки Реала в сборной для него не существуют"
У реала испанцев в составе не существует,кого там вызывать?1-2 человека максимум
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