Винисиус о травме: «Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины»

Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).

Игрок « » был заменен на 27-й минуте. Когда он уходил в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

– Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

– Вы сможете сыграть против Аргентины?

– Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, – сказал .

22 ноября сборная дома сыграет против в квалификации ЧМ-2022.

На старте сезона Винисиус пропустил около месяца из-за травмы бицепса бедра.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?