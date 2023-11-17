Винисиус о травме: «Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Колумбии по футболу Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).

Игрок «Реала» был заменен на 27-й минуте. Когда он уходил в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

– Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

– Вы сможете сыграть против Аргентины?

– Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, – сказал Винисиус.

22 ноября сборная Бразилии дома сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.

На старте сезона Винисиус пропустил около месяца из-за травмы бицепса бедра.

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15 комментариев

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corazón blanco
Не стоит форсировать и пытаться сыграть с Аргентиной, тем более если это рецидив. И так уже эпидемия травм захлестнула Мадрид. Здоровья Винисиусу!
+11
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Алексей Дустов
Ответ f42h45d84q
Как же задолбали эти сборные, камавинга вылетел, теперь Вини…кому они вообще нужны, сборные это уже пережиток прошлого!
Что же ты тогда на все топ-сборные подписан?
+7
-1
+6
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Kahn01
Ответ f42h45d84q
Как же задолбали эти сборные, камавинга вылетел, теперь Вини…кому они вообще нужны, сборные это уже пережиток прошлого!
Но только сборные могут собрать у телевизора далёких от футбола людей. Ни один матч не сравнится с финалом чемпионата мира
+3
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+3
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Сикарио
С одной стороны жаль, так бы наверняка продырявил бы Мартинеса, с другой стороны там стая цепных псов, риск что сломают, поэтому пусть отдыхает лучше.
+12
-10
+2
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f42h45d84q
Как же задолбали эти сборные, камавинга вылетел, теперь Вини…кому они вообще нужны, сборные это уже пережиток прошлого!
+9
-7
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Tyrone Woodley
Винтику здоровья, хотелось бы конечно посмотреть на него с Аргами, но здоровье и Реал важнее...
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MESSIya
Травма выглядит не очень хорошо(Картегана)
https://twitter.com/MadridXtra/status/1725468506865455303?t=dBQARNmm5Q2pw8bvMBmrBQ&s=19
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g.manafov
Сиди на месте.Против Аргентины он хочет играть
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Emkafa
Ответ f42h45d84q
Как же задолбали эти сборные, камавинга вылетел, теперь Вини…кому они вообще нужны, сборные это уже пережиток прошлого!
Хорошо, а таким как я, больше не смотреть футбол? или что предлагаешь? я например, болею, только за одну сборную и в клубах слежу, за игроками этой сборной.
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Barsenoga
Ответ Emkafa
Хорошо, а таким как я, больше не смотреть футбол? или что предлагаешь? я например, болею, только за одну сборную и в клубах слежу, за игроками этой сборной.
за какую сборную?
0
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