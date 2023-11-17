Винисиус о травме: «Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины»
Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).
Игрок «Реала» был заменен на 27-й минуте. Когда он уходил в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.
– Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.
– Вы сможете сыграть против Аргентины?
– Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, – сказал Винисиус.
22 ноября сборная Бразилии дома сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.
На старте сезона Винисиус пропустил около месяца из-за травмы бицепса бедра.
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