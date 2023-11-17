Винисиус из-за травмы бедра не сыграет с Аргентиной и вернется в «Реал»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Винисиус Жуниор Здоровье Футбол

Винисиус Жуниор покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра.

Вингер получил повреждение в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

По данным O Globo, футболист вернется в «Реал».

В текущем сезоне Винисиус провел 10 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Cборная Бразилии сыграет против Аргентины 22 ноября.

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14 комментариев

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omsk1716
Походу у Реала на больничном целый состав соберется. Играть то кем будут?
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corazón blanco
Ответ omsk1716
Походу у Реала на больничном целый состав соберется. Играть то кем будут?
Старая гвардия с Вальверде в центре. Родриго скорее всего будет играть на позиции Винисиуса, тем более на левом фланге он смотрится куда более сильнее, чем на правом. Хоселу - ЦН. Ну а справа будет играть Диас.
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Gon3a1e5@mail.ru
А за него компенсация будет?
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Стахович
Ответ Амин Чич
Обвинят в этом болельщиков Валенсии и Севильи
Но хуже всех дикари-фаны барсы,которые кричат расистские кричалки и бросают в больных детей петарды
+1
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f0rmoceft
Ответ corazón blanco
Старая гвардия с Вальверде в центре. Родриго скорее всего будет играть на позиции Винисиуса, тем более на левом фланге он смотрится куда более сильнее, чем на правом. Хоселу - ЦН. Ну а справа будет играть Диас.
Скорее Родриго на левом, Хоселу справа, а 10-ку Браим. Сомневаюсь, что Анчи снова на 4-3-3 перейдёт
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f0rmoceft
Ответ corazón blanco
Десятку играет Джуд в этом сезоне. Поэтому когда он не играет, Браим уже выходит на свою родную позицию ЦАПа. Джуд я думаю, что после международного перерыва будет в строю.
Если будет в строю, тогда да.
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Max Payne
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
А за него компенсация будет?
будет
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