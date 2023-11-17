Винисиус из-за травмы бедра не сыграет с Аргентиной и вернется в «Реал»

Винисиус Жуниор покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра.

Вингер получил повреждение в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

По данным O Globo, футболист вернется в « ».

В текущем сезоне провел 10 матчей в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Cборная Бразилии сыграет против Аргентины 22 ноября.

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