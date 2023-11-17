Винисиус из-за травмы бедра не сыграет с Аргентиной и вернется в «Реал»
Винисиус Жуниор покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра.
Вингер получил повреждение в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.
По данным O Globo, футболист вернется в «Реал».
В текущем сезоне Винисиус провел 10 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Cборная Бразилии сыграет против Аргентины 22 ноября.
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