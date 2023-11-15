Карпин о матче с Кубой: «Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. Приходится играть с тем, с кем возможно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин высказался об уровне сборной Кубы.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с кубинцами. Встреча пройдет в Волгограде. 

– Обманывать ни себя, ни футболистов я не буду. Это команда из топ-5? Нет. Понятно, все умеют играть и обороняться, мы это увидели на примере Кении, но говорить, что это топ-сборная – нет. Обманывать не надо ни себя, ни футболистов, ни общественность.

– А есть ли такой элемент, что на самом деле интересно играть против экзотических сборных?

– Интересно? Не совсем понимаю это слово. Что значит «интересно»?

– Вам как главному тренеру вряд ли пришлось бы когда-либо играть против сборной Кубы или сборной Кении. А тут мы в таких обстоятельствах, когда приходится это делать…

– Правильно говорите – приходится. Но интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. С Камеруном интереснее играть, чем с Кубой или Кенией, если говорить правду. Выбирать не приходится, поэтому играем с тем, с кем возможно, – сказал главный тренер сборной России.

Карпин сравнил уровень Кубы с Кенией: «Пофамильно знаю игроков. Месси, Роналду и даже Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет»

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63 комментария

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atomio
диалоги журналюг на прессухах к Карпину в принципе понятны. Когда по сути обсуждать в силу обстановки данной попросту нечего - беседа давно превратилась в разговор мужиков за гаражами под водочку с закуской
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Сантёр
Куба: мы хотели бы сыграть м Францией, Германией, Испанией, но приходится играть с Россией
+46
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Prochor Potapich
Ты узбеков сначала обыграл и таджиков🤣🤣🤣 с Германией ему захотелось))) Куба напихает
+50
-13
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andyon
Ответ Человек_Легенда
Так есть дружественные Бразилия, Аргентина. Почему с ними не организуют товарняки? А то всякие Кубы с Кенией…
Может, потому что они дружественные только на словах?
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[ADO]
Я просто охреневаю от этой хамской манеры Валеры. Ну разве можно так демонстративно проявлять свое пренебрежение и неуважение к сопернику! Ему не сборную тренировать, а пивом на розлив торговать.
+22
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Марсель Объелся
Вспоминаю как перед домашним ЧМ мы играли товарняки вот против таких топов. Ух что за время было!
+10
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Mohnatiy
Кубинцы такие: "Не нравится, тогда вообще с тобой играть не будем!"
+10
-3
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Алар
Сыграть с Германией, Францией, Испанией интересно, только результат предсказуем.
+7
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arspurs9
Клоун. Это не какое то официальное соревнование, где нам выпадают любые соперники. С Кенией договорились на эту игру, можно проявить к соперникам немного уважения.
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Overkiller
Ответ Варлампий Варлампий
Валер, а почему не играете с Германией, Францией, Испанией?
У Василича спроси.
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andyon
Когда журналюга гос.структуры пытался сделать хорошую мину при плохой игре, а Валера поставил его на место
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Melnikov1968
Все правильно говорит. В отличие от Ротенберга, который считает, что Китай, Белоруссия и Казахстан это серьёзные соперники, у которых ещё и реванш за что-то надо взять.
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ДМ-1чемпион
Ответ [ADO]
Я просто охреневаю от этой хамской манеры Валеры. Ну разве можно так демонстративно проявлять свое пренебрежение и неуважение к сопернику! Ему не сборную тренировать, а пивом на розлив торговать.
Так он всегда вёл себя как гопник! Просто стоит хоть раз посмотреть его комментарии после матча или его поведение во время игры, что бы понять, что он невоспитанное существо!
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Пикачу82
Ответ Варлампий Варлампий
Валер, а почему не играете с Германией, Францией, Испанией?
Спроси у них почему они не играют
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Ветеран Агроном
Согласен с Валерием Георгиевичем.
Надоели уже эти постоянные сухие победы с двузначным счётом! Германия или Англия хотя бы тайм по-сопротивляется, прежде чем наши МАСТЕРА при мудром и тонком руководстве МАЭСТРО отгрузят им 5-6 банок.
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Sergeev55
Кубу сначала обыграйте!!!
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Spaten
Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?)))
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Ростов-на-Дону
С Кубой интересне. С теми интриги не видать будет.
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1ce
Ответ Марсель Объелся
Вспоминаю как перед домашним ЧМ мы играли товарняки вот против таких топов. Ух что за время было!
Да и тогда играли реально с самыми топами. Хотя матчи были чистой подготовкой к ЧМ и результат был вторичен. Но на Черчесова такие помои лили... А сейчас Карпин когда никаких турниров и оф игр не предвидеться должен в каждом матче на результат играть и доказывать что сборная есть. А он со слабыми соперниками еле еле ничьи лепит. Позорный футбол показывает.... К чему он сборную готовит? кучу игроков просмотрел? для чего? кто то знает когда нас вернут? Еще раз к чему все эти бредовые не последовательные правила игроки не старше 30. капитанство шапито. риторики меняются на раз два. Прекрасно помню что он говорил когда не вызвал Дзюбу "На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого". И ладно он вызывал не играющего опытного Джикию потому что защитников практически нету. А вот Соболева сыгравшего 4 минуты за последние 2 матча он вызывает. При этом Тюкавин вне заявки.. Пуделяголовый настолько лицемер что уже совсем не смешно
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Andrew Chepaylo
Ответ Пикачу82
Спроси у них почему они не играют
А зачем им играть с теми, кто их врагами называет? Я уже про замёрзнут, на коленях приползу, и в целом про оскорбления молчу
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Dmitrii Serebrennikov
Мне кажется с таким гонором Валеру уже давно попросили бы в любой цивилизованной стране. За кресло сборной не держусь, уважения к соперникам нуль, уважения к журналистам нуль. Из сборной устроил какой-то аля набор/просмотр в футбольную школу
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Maksat S
Франция, Германия и Испания так порвут Россию что захочется сыграть с Кубами и Кениями
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Назар Игорь
За неимением гербовой пишут на простой.
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Michael7.40
Сборная команда формируется для международных матчей. Таких матчей и турниров пока не предвидится. Отдаваться ради ничего мотивировать довольно проблематично. Нет даже психологического, спортивного удовольствия. И нет расстройства по поводу неудачи. Пустота. Кто будет счастлив, если обыграем Кубу? И кто будет убиваться, если не обыграем? По инерции, валиком. Сказали играть - играем, и по хрен, с кем. Карпина жаль
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Варлампий Варлампий
Ответ Overkiller
У Василича спроси.
говорят Василич совсем плохо стал тянуть роль Ладим Ладимыча
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Michael7.40
Ответ riverman1980
Можно было сформулировать, что конечно же всем хотелось бы сыграть с топовой сборной, но мы благодарны сборной Кубе за возможность провести международный матч, но гопник Валерка считает, что элементарная вежливость это для слабаков. А его недалекие фанбои с таким же уровнем культуры этому рукоплещут ведь"Валера говорит как есть".
Вот Вы правы в одном - мы благодарны любой сборной за возможность провести международный матч. В перспективе Монголия
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teddy10
Ответ ДМ-1чемпион
Хутор он такой!
Ну да, только кто-то в это же время с Италией будет играть за выход на Евро
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Водяра
Ответ [ADO]
Я просто охреневаю от этой хамской манеры Валеры. Ну разве можно так демонстративно проявлять свое пренебрежение и неуважение к сопернику! Ему не сборную тренировать, а пивом на розлив торговать.
Он таким способом думает что себе ценник набивает.
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Варлампий Варлампий
Валер, а почему не играете с Германией, Францией, Испанией?
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amurseff03
Ответ ДМ-1чемпион
Да если сборная России под руководством карпуши играла играла с Германией, Францией или Испанией. карпушу бы выгнали после второго, максимум третьего матча, так как счета были бы 5-0 или 7-0! карпуша не тренер!
Выздоравливай.
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amurseff03
Ответ Melnikov1968
Все правильно говорит. В отличие от Ротенберга, который считает, что Китай, Белоруссия и Казахстан это серьёзные соперники, у которых ещё и реванш за что-то надо взять.
Ротенберг тоже правильно говорит. Белоруссия и Казахстан нормальные соперники. Китай развивается, хотя конечно не соперник(но про них Роман Борисович ничего вроде не говорил).
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amurseff03
Ответ Andrew Chepaylo
Йозе (ой пардон, Роман Борисович) за подобные комменты хоть приплачивает?
А вам кто за подобные комменты выплачивает!
Я правду пишу. Смотрю завистники Романа Борисовича и сюда припёрлись.
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amurseff03
Ответ Melnikov1968
Все правильно говорит. В отличие от Ротенберга, который считает, что Китай, Белоруссия и Казахстан это серьёзные соперники, у которых ещё и реванш за что-то надо взять.
Комментарий удален пользователем
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Ибн Хоттабыч
Ответ Человек_Легенда
Так есть дружественные Бразилия, Аргентина. Почему с ними не организуют товарняки? А то всякие Кубы с Кенией…
Наверное потому, что дружественные Аргентина и Бразилия не горят желанием с нами играть.
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Мақсат Алдаш
С чего эти именитые сборные должны играть со сборной россии?
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Александр Степанов
Ответ Prochor Potapich
Ты узбеков сначала обыграл и таджиков🤣🤣🤣 с Германией ему захотелось))) Куба напихает
Ну да, надо обыграть Кубу и тогда дух русский воспрянет😁
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Артур Кузьминский
Ответ Andrey Maximkin
Сегодняшняя версия Германии сама кому хочешь проиграет. Нормальный вариант вполне. Игра была бы равна
уже информация не актуальная. После прихода Нагельсмана немцы резко прибавили
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Faust Doc
Ответ Prochor Potapich
Ты узбеков сначала обыграл и таджиков🤣🤣🤣 с Германией ему захотелось))) Куба напихает
Тоже самое хотел написать, надо же, придется по полю пешком ходить и зевая на классе скучающе выносить эту никчемную Кубу с хоккейным счётом в одну калитку....
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mr.Big
ну ещё есть Северная Корея и Талибы)))) Расти можно только от соперника и никак иначе.
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Денис Грибанов
нашей сборной в ее нынешнем состоянии вряд ли было бы интересно играть с топами, если не мазохисты конечно.
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waleri
Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Кувейт, Оман...Уже достаточно.
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sabur
Нужно футболистам в волейбол с ними сыграть, или в бейсбол. Было бы интересней
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leon01
Надеюсь на кубе есть футбол
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Xm.md
Зачем кубинцев оскорблять до матча?
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красно-белая бабирусса
после таких слов кубинцам нужно насрать во вратарской Сафонова
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Nikich1990
разговоры ни о чем
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cab
Что Вы прибодались к Карпину. Он что ли выбирает с кем сейчас нам играть. И чем он Вам не нравится. Пришёл в Ростов и через год если бы не ковид Ростов был бы с медалями. Прошлый год только отсутствие скамейки лишило Ростов медалей в последних 2х турах. Учтите, что в прошлом году не было ни одного иностранца. В отличии от некоторых, которым и два состава мало. Посмотрел бы я на Федотова и прочих, которые твердят постоянно о короткой скамейке. Вот пример сейчас Сочи. В том же Ахмате убери сейчас троих иностанцев и хана им с любым тренером.
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riverman1980
Можно было сформулировать, что конечно же всем хотелось бы сыграть с топовой сборной, но мы благодарны сборной Кубе за возможность провести международный матч, но гопник Валерка считает, что элементарная вежливость это для слабаков.

А его недалекие фанбои с таким же уровнем культуры этому рукоплещут ведь"Валера говорит как есть".
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