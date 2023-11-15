Карпин о матче с Кубой: «Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. Приходится играть с тем, с кем возможно»

Валерий Карпин высказался об уровне сборной Кубы.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с кубинцами. Встреча пройдет в Волгограде.

– Обманывать ни себя, ни футболистов я не буду. Это команда из топ-5? Нет. Понятно, все умеют играть и обороняться, мы это увидели на примере Кении, но говорить, что это топ-сборная – нет. Обманывать не надо ни себя, ни футболистов, ни общественность.

– А есть ли такой элемент, что на самом деле интересно играть против экзотических сборных?

– Интересно? Не совсем понимаю это слово. Что значит «интересно»?

– Вам как главному тренеру вряд ли пришлось бы когда-либо играть против сборной Кубы или сборной Кении. А тут мы в таких обстоятельствах, когда приходится это делать…

– Правильно говорите – приходится. Но интереснее было бы сыграть с Германией, Францией, Испанией. С Камеруном интереснее играть, чем с Кубой или Кенией, если говорить правду. Выбирать не приходится, поэтому играем с тем, с кем возможно, – сказал главный тренер сборной России.

Карпин сравнил уровень Кубы с Кенией: «Пофамильно знаю игроков. Месси, Роналду и даже Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет»

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