На игру Россия – Куба продано более 15 000 билетов

На матч сборных России и Кубы продали более 15 тысяч билетов.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Ранее стало известно, что в первые сутки продаж было реализовано более 12 тысяч билетов.

Сборные России и Кубы встретятся 20 ноября на «Волгоград-Арене», которая вмещает 45 568 зрителей. Стоимость билетов составляет от 500 до 2500 рублей.

Сообщалось, что организаторы матча ожидают аншлага.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?