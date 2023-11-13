На игру Россия – Куба продано более 15 000 билетов

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики сборная Кубы Волгоград-Арена товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

На матч сборных России и Кубы продали более 15 тысяч билетов.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Ранее стало известно, что в первые сутки продаж было реализовано более 12 тысяч билетов.

Сборные России и Кубы встретятся 20 ноября на «Волгоград-Арене», которая вмещает 45 568 зрителей. Стоимость билетов составляет от 500 до 2500 рублей.

Сообщалось, что организаторы матча ожидают аншлага.

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