Колосков об отъезде футболистов за рубеж: «Игроков высокого класса можно растить и в России. Надо просто работать как следует»

Вячеслав Колосков оценил целесообразность отъезда российских игроков за рубеж.

«Мнение у большинства такое, что в России можно готовить и растить игроков высокого класса. Я эту точку зрения абсолютно разделяю.

Карпин говорил, что видит разницу в физическом компоненте между выступающим во Франции Головиным и другими игроками сборной, играющими в чемпионате России. И что уровень падает, поэтому футболистам надо уезжать в Европу. Но возникает вопрос: как их готовят, если они в таком состоянии выходят на поле в форме сборной?

Нет никаких проблем в том, чтобы внутри своей страны способствовать росту высококлассных футболистов. Кроме одной — надо просто работать как следует.

Я уже приводил после того нашумевшего интервью пример из его прошлого: когда он после развала СССР уехал в Европу, а с ним примерно в те же годы это сделали еще человек 15–17 – что выиграла сборная? А ведь это были футболисты, игравшие за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс», «Интер» и так далее.

Но где их изначально готовили? Не в Европе же. В СССР их готовили — там ребят отбирали в школы, их учили высококлассные тренеры, потом им доверяли место в дублирующих, а затем и в основных составах команд мастеров чемпионата СССР, причем даже во Второй лиге они могли быстро прогрессировать при тогдашнем уровне первенства и конкуренции. А уж регулярная практика Высшей лиги союзного чемпионата их выводила на европейский уровень.

И всего этого они достигали за счет того, что с детства их учили футболу по нашим отечественным методикам. А потом это все выбросили на помойку и стали пытаться копировать западную систему подготовки, очень поверхностно ее формируя по европейским конспектам. И все — застой.

В относительно молодом возрасте уехали только Головин, Миранчук и Захарян. Только они вписываются в логику сторонников отъезда в Европу, что это способствует профессиональному росту. Но лишь эти трое стали позитивным примером.

Почему в СССР выигрывали чемпионаты мира и Европы среди молодежных и юношеских команд? Потому что работали в школах как положено работать. А сейчас этим глобально не занимаются. Вот в чем проблема, и ее надо решать», – считает почетный президент РФС.

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