Олег Романцев: «Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Футболисты могут прославлять нашу страну»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Футбол

Олег Романцев поддержал Валерия Карпина насчет отъезда игроков за рубеж.

– Сейчас на Карпина набрасываются люди, которые хотят выслужиться. Обвиняют, что он недостаточный патриот, потому что прямо говорит о нашей ужасной ситуации. Вы его постоянно поддерживаете.

– И буду поддерживать. Потому что сейчас у нас могут пропасть несколько поколений. Может, я немножко отошел, сейчас общаюсь меньше, но раньше и варился с легкоатлетами, и знал синхронисток. Допустим, сейчас там [на Западе] придут в себя и допустят нас на летнюю Олимпиаду. Кем мы поедем?

И футболисты у нас потихонечку в своем соку, как мыши в крупе, варятся. А посмотрите на Головина – выстрелил. Без флага, без гимна, но все же знают, что он русский. А если таких человек пять будет? Как во времена, когда Мостовой с Карпиным в Испании играли. Мы же гордились ими. Гордились нашей страной. Я считаю, что позиция Карпина более патриотична. Потому что футболисты могут прославлять нашу страну.

Нельзя же плыть по течению. А то обиделись на всех и сопли жуем.

– И во Франции никто не скрывает, что Головин из России – флаг есть.

– Так вот именно. И хорошо, если еще такие ребята будут в Италии, Германии. Надо бороться. Проникать туда самим. Они закрыли дверь – а ты в окно. От русских спортсменов просто так не отделаться.

Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Он говорит то же самое, что я сейчас сказал. И попробуйте со мной поспорить, – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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4 комментария

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T622222
У всех патриотов виллы на Лазурном берегу. Дети в Сарбоне. Кучера паспорта США у всей семьи. Цыгановы из Дубая интервью - 4 года до этого жили в Италии.
+2
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JENNINGS
Ветеран с адекватным мнением!
+1
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Красная стрела
Пс. Но уезжать или нет - выбор человека. И никто права его осуждать публично не имеет. Да, конечно есть мерзкие персонажи, всю жизнь на госконтрактах, а потом валят и осуждают всё подряд. Но и тогда даже это их дело. Просто видим на кого можно рассчитывать, а кого забыть. Вот на Валеру можно. Он человек нашего футбола от и до.
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