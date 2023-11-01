Хавбек «Оренбурга» Башич: «Русские любят пить пиво больше, чем водку»
Босниец Иван Башич заметил, что русские предпочитают пиво, а не водку.
Полузащитник «Оренбурга» ответил на вопрос о том, успел ли он за два года жизни в России попробовать водку.
«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине.
Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими.
Но я пожил здесь, и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», – сказал Башич.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
— И пиво!