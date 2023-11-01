Хавбек «Оренбурга» Башич: «Русские любят пить пиво больше, чем водку»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Иван Башич алкоголь и спорт Футбол

Босниец Иван Башич заметил, что русские предпочитают пиво, а не водку.

Полузащитник «Оренбурга» ответил на вопрос о том, успел ли он за два года жизни в России попробовать водку.

«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине.

Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими.

Но я пожил здесь, и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», – сказал Башич

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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25 комментариев

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Faust Doc
Он ещё не бухал с моим медведем с балалайкой!
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Roman
Любим пить пиво, перед тем, как пить водку
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ЭАГ
Водка без пива, деньги на ветер.
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Фут.Боль
— Вы что будете, вино или водку?
— И пиво!
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Marienburg
А может, такой вывод из-за того, что Башич больше любит пиво и поэтому его здесь на рюмку водки не приглашают?
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Фран
Сейчас даже в Испании пиво пьют больше, чем вино. Я в России почти 10 лет не был, и уже тогда водку особенно никто не пил. А сейчас Россия, насколько я знаю, один из локомотивов крафтового пива в мире, поэтому думаю водку вообще мало кто пьёт в РФ. Это настоящая клюква.
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Владислав Демидов
Не понял ты, Босниец, русскую душу. Пьем мы больше пиво, но ЛЮБИМ мы больше водку.
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Тюменец
Русские любят водку пивом запивать. Освежает
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counsel
Ответ Антонио Мартынов
Тут немного иначе. У нас в целом очень много пьют. Поэтому много пьют и пива и водки. С водки фокус за последние годы сильно сдвинулся в сторону виски, настоек и самогона.
Много по сравнению с чем?
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Фран
Ответ Антонио Мартынов
Тут немного иначе. У нас в целом очень много пьют. Поэтому много пьют и пива и водки. С водки фокус за последние годы сильно сдвинулся в сторону виски, настоек и самогона.
Наверное, ещё многое зависит от региона. Россия всё таки большая. Уверен, что в северных регионах доля потребления крепких напитков выше, чем на юге, к примеру, поэтому в целом картина и получается, что пьют всё.
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Machine Head
Ответ ЭАГ
Водка без пива, деньги на ветер.
Опередил бггг)))
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Голуби в траве
Ответ Фут.Боль
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Человек-медведь, точнее
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Фут.Боль
Ответ Faust Doc
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Andrey Chengaev
Интересный факт - в США, которые всегда были пивной страной в прошлом году крепкие напитки обошли по продажам пиво. И лидер по продажам среди крепких напитков там как раз водка и баночные коктейли на ее основе.
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Олег Жуков
Поговорку, "пиво без водки - деньги на ветер" ему ещё не сказали?
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cukken
Водку же пивом запивают, расскажите легионеру)
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ApXuMaHqPuT
Пивка - для рывка, водочки - для обводочки😏
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Антон Герасименко
Тяжело спорить с И. Башичем
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Quiet Dad
утром пивом душу не обманешь!
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Северный болельщик
Водка уже в пиве
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Заборостроитель
Пиво пьем, а Водочку кушаем
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Иван Иванов
Водку пить не каждый сможет, а пиво это моча.
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Максим Столбов
Пивка для рывка, как спортивная нация любим конечно.
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Owen_the_Simple
Голливудские клюквенные штампы. Что поделать.
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