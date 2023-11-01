Хавбек «Оренбурга» Башич: «Русские любят пить пиво больше, чем водку»

Босниец Иван Башич заметил, что русские предпочитают пиво, а не водку.

Полузащитник « » ответил на вопрос о том, успел ли он за два года жизни в России попробовать водку.

«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине.

Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими.

Но я пожил здесь, и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», – сказал .

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