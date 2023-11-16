Замминистра спорта РФ Кадыров о пиве на стадионах: «Обсуждаются технические детали. Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно»

В Минспорта РФ рассказали о подготовке к возвращению продажи пива на стадионах.

Летом депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива на стадионе может быть рассмотрен в ходе осенней сессии.

«Известно ли, когда будут обсуждать возвращение пива на стадионы? В работе пока, дату не назову.

В чем там проблема? Это технические вопросы, идет обсуждение технических деталей реализации. Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно. Для того чтобы он работал, идет обсуждение всех деталей», – сказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

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