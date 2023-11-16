Замминистра спорта РФ Кадыров о пиве на стадионах: «Обсуждаются технические детали. Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно»

Теги премьер-лига Россия болельщики Министерство спорта России стадионы Политика ТАСС Азат Кадыров алкоголь и спорт Футбол

В Минспорта РФ рассказали о подготовке к возвращению продажи пива на стадионах.

Летом депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива на стадионе может быть рассмотрен в ходе осенней сессии.

«Известно ли, когда будут обсуждать возвращение пива на стадионы? В работе пока, дату не назову.

В чем там проблема? Это технические вопросы, идет обсуждение технических деталей реализации. Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно. Для того чтобы он работал, идет обсуждение всех деталей», – сказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

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10 комментариев

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Тиджани Бабангида
Подумал что Адама уже зам министра спорта РФ назначили…
+3
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+3
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T622222
Ответ Тиджани Бабангида
Подумал что Адама уже зам министра спорта РФ назначили…
Зам министра? Это слишком! Только министр
+2
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+2
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White Bone
О повышении пенсионного возраста закон легко приняли ))
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Назар Игорь
Закон о пиве на стадионе настолько важен, что его обсуждение может длиться не один год. Как бы чего не вышло.
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argentina10
ну вот какое на хрень пиво на стадике, получается, что распитие алкогольных напитков в общественном месте....как его отменять собрались, то есть можно будет пиво и во дворах тогда будет пить, и вообще где захочешь???
так то, было бы классно и правильно, но не думаю, что правительство пойдет на такое..
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Птюч, Ёж.
сына уже до замминистра повысили?😦
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T622222
А комментарии, то были 🤣🎈
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Запах Свободы
Ответ Тиджани Бабангида
Подумал что Адама уже зам министра спорта РФ назначили…
еще нет, но орден уже дали
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Hitgoe Himgob
Ответ argentina10
ну вот какое на хрень пиво на стадике, получается, что распитие алкогольных напитков в общественном месте....как его отменять собрались, то есть можно будет пиво и во дворах тогда будет пить, и вообще где захочешь??? так то, было бы классно и правильно, но не думаю, что правительство пойдет на такое..
Во всем мире на стадионах пьют а в общественных местах за это огромный штраф. Но у нас особый путь, как всегда
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