«Жигули» – одна из лучших марок пива, что я пробовал». Защитник «Крыльев» Костанза об алкоголе

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Гленн Бейл Фернандо Костанза алкоголь и спорт Футбол

Фернандо Костанза похвалил пиво «Жигули» и сравнил его с бразильским алкоголем.

– Бейл в восторге от самарского пива, говорит, вкуснее, чем Heineken. Очередь твоей экспертизы: Brahma или «Жигули»?

– В Бразилии есть очень хорошее пиво Brahma Duplo Malte. Пью его чаще, так что выберу его. Но жигулевское тоже пил – и мне понравилось! Из всех марок пива, что я пробовал, «Жигули» – одна из лучших.

– Вместе с раками употреблял?

– Мне все советуют! Но я еще не пробовал. Нужно исправить в ближайшее время!

– Алкоголь в течение сезона – вообще нормально?

– Стараюсь не пить по ходу сезона, разве что бокал вина за ужином. И то иногда.

Но на отдыхе в Бразилии, когда собираемся с друзьями, с семьей, могу позволить себе чуть больше, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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10 комментариев

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Roman
Ну самарское жигули с завода реально топ
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samarskij-kuzmich
Правильный выбор. Лучшее пиво варят на Жигулевском пивзаводе.
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Злобный Конь
Ответ samarskij-kuzmich
Правильный выбор. Лучшее пиво варят на Жигулевском пивзаводе.
Не,мне понравилось Фон Вакано. Спустился от монастыря,посидел в "На дне", потом зашёл в магазин при пивзаводе,набрал "Фон Вакано", и потопал по набережной. Лето 21 года,жара,кайф.
+6
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Demyan Grachev
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chiga
Жигули «барное» с московской пивоварни, очень даже!
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Максим Столбов
Красавчик! Таких обрусевших легионеров одобряю.
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Александр Ищенко
Жигулёвское, а не Жигули.
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Кот болотный
Ответ Евгений Квасников
если честно в 2011 году привозил товарищ с Тольятти самарское пиво. да пиво просто бомба. но в этом же году я съездил к другу в Сердобск пенз. обл и понял что Самара не рулит в плане пива. честно!!!! пивасик я люблю и чуть шарю. имхо.
С твоей фамилией не про пиво
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