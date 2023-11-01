«Жигули» – одна из лучших марок пива, что я пробовал». Защитник «Крыльев» Костанза об алкоголе

Фернандо Костанза похвалил пиво «Жигули» и сравнил его с бразильским алкоголем.

– Бейл в восторге от самарского пива, говорит, вкуснее, чем Heineken. Очередь твоей экспертизы: Brahma или «Жигули»?

– В Бразилии есть очень хорошее пиво Brahma Duplo Malte. Пью его чаще, так что выберу его. Но жигулевское тоже пил – и мне понравилось! Из всех марок пива, что я пробовал, «Жигули» – одна из лучших.

– Вместе с раками употреблял?

– Мне все советуют! Но я еще не пробовал. Нужно исправить в ближайшее время!

– Алкоголь в течение сезона – вообще нормально?

– Стараюсь не пить по ходу сезона, разве что бокал вина за ужином. И то иногда.

Но на отдыхе в Бразилии, когда собираемся с друзьями, с семьей, могу позволить себе чуть больше, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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