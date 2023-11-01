«Жигули» – одна из лучших марок пива, что я пробовал». Защитник «Крыльев» Костанза об алкоголе
Фернандо Костанза похвалил пиво «Жигули» и сравнил его с бразильским алкоголем.
– Бейл в восторге от самарского пива, говорит, вкуснее, чем Heineken. Очередь твоей экспертизы: Brahma или «Жигули»?
– В Бразилии есть очень хорошее пиво Brahma Duplo Malte. Пью его чаще, так что выберу его. Но жигулевское тоже пил – и мне понравилось! Из всех марок пива, что я пробовал, «Жигули» – одна из лучших.
– Вместе с раками употреблял?
– Мне все советуют! Но я еще не пробовал. Нужно исправить в ближайшее время!
– Алкоголь в течение сезона – вообще нормально?
– Стараюсь не пить по ходу сезона, разве что бокал вина за ужином. И то иногда.
Но на отдыхе в Бразилии, когда собираемся с друзьями, с семьей, могу позволить себе чуть больше, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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