Гюндоган о Евро-2024: «Франция – фаворит, затем – Англия. За ними – Португалия, Испания, Германия. Финал мечты – Германия против Турции»
Илкай Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024 и финал мечты.
Чемпионат Европы следующим летом примет Германия.
«Мой фаворит – Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции.
Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру.
Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия.
Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию.
Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции.
Ближайший матч [18 ноября] товарищеский, но он важен. В Германии проживает много турок. Это очень важный матч для турок, живущих в Германии. Конечно, если бы это был финал чемпионата Европы, была бы совсем другая история. Мне было бы сложно – это было тяжело, странно.
Если Германия или Турция выйдут в финал Евро-2024, я буду рад, если обе команды вышли бы в финал, я был бы счастлив», – сказал хавбек сборной Германии и «Барселоны» Гюндоган.
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Португалия , Англия , возможно немцы
Затем , может быть стрельнет Турция, ввиду домашнего ЧЕ с огромным количеством поддержки
Испания , если пройдёт Италия , Австрия , это так чисто теоретические ребятки