Гюндоган о Евро-2024: «Франция – фаворит, затем – Англия. За ними – Португалия, Испания, Германия. Финал мечты – Германия против Турции»

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Илкай Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024 и финал мечты.

Чемпионат Европы следующим летом примет Германия.

«Мой фаворит – Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции.

Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру.

Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия.

Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию.

Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции.

Ближайший матч [18 ноября] товарищеский, но он важен. В Германии проживает много турок. Это очень важный матч для турок, живущих в Германии. Конечно, если бы это был финал чемпионата Европы, была бы совсем другая история. Мне было бы сложно – это было тяжело, странно.

Если Германия или Турция выйдут в финал Евро-2024, я буду рад, если обе команды вышли бы в финал, я был бы счастлив», – сказал хавбек сборной Германии и «Барселоны» Гюндоган.

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21 комментарий

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ОттоДракула
Ответ Aleksey Yashin
Финал мечты: Англия - Казахстан
И гол Кейна на последней минуте. Болельщики в экстазе, слёзы радости текут по щекам. После стольких лет наконец-то свершилось: команда взяла трофей. Казахстан выигрывает 5:1.
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Aleksey Yashin
Финал мечты: Англия - Казахстан
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Владимир Владимирович
Адекватно. Две свои родины выделил, одна родимая, другая этническая
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mkudusov
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Речь по ЧЕ 2024, причем тут ЧМ 2026? Весь спортс знает что у тебя горит от Месси, но не надо это напоминать при каждом посте🤦
Они уже заранее подготавливают почву, на случай неудачи Португалии и успеха Аргентины)
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igor0432
Ответ Aleksey Yashin
Финал мечты: Англия - Казахстан
может Украина Израиль
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Artem Piatkov
Ну Португалии судьи помогать не будут и ставить левые пенки тоже, поэтому и не фавориты... А вот Месси перешёл в МЛС, поэтому не удивлюсь, что там уже прописаны 3-4 пенки на ЧМ 2026
Речь по ЧЕ 2024, причем тут ЧМ 2026? Весь спортс знает что у тебя горит от Месси, но не надо это напоминать при каждом посте🤦
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Фан Рубина
Ответ Любезный Коссутий
с трусливым физруком САутгейтом, у англичан не очень много шансов. опять дойдут до полуфинала/финала и обосрутся
А без него - из группы со второго места и после следующего матча - домой. )
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Амин Чич
Элкай, зайдешь в раздевалку сборной Турции и объяснишь, как нужно играть, а как нет...
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Амин Чич
Как я понял, что это часть полного интервью и интересно, его спросили про Палестину!? ))
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Игорь Климов
Фавориты - Франция и Испания.
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хавбек+
и дубль в свои ворота от Илкая))
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KarLik
Фавориты евро - французы, если не будут моросить, заберут изи;
Португалия , Англия , возможно немцы
Затем , может быть стрельнет Турция, ввиду домашнего ЧЕ с огромным количеством поддержки

Испания , если пройдёт Италия , Австрия , это так чисто теоретические ребятки
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Дорох
Финал Мечты Аргентина -Португалия .
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Даулет Сарсенбин
Ответ ОттоДракула
И гол Кейна на последней минуте. Болельщики в экстазе, слёзы радости текут по щекам. После стольких лет наконец-то свершилось: команда взяла трофей. Казахстан выигрывает 5:1.
Ахах лучший коммент
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