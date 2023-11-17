Гюндоган о Евро-2024: «Франция – фаворит, затем – Англия. За ними – Португалия, Испания, Германия. Финал мечты – Германия против Турции»

Илкай Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024 и финал мечты.

Чемпионат Европы следующим летом примет Германия.

«Мой фаворит – , очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции.

Затем идет , у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру.

Потом я назвал бы такие команды, как , и Германия.

Я надеюсь, что успеха может добиться и , я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию.

Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции.

Ближайший матч [18 ноября] товарищеский, но он важен. В Германии проживает много турок. Это очень важный матч для турок, живущих в Германии. Конечно, если бы это был финал чемпионата Европы, была бы совсем другая история. Мне было бы сложно – это было тяжело, странно.

Если Германия или Турция выйдут в финал , я буду рад, если обе команды вышли бы в финал, я был бы счастлив», – сказал хавбек сборной Германии и «Барселоны» .

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