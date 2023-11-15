Представлен мяч Евро-2024. Он оснащен технологией Connected Ball с данными для системы ВАР
УЕФА и adidas представили официальный мяч Евро-2024.
Презентация мяча состоялась на олимпийском стадионе в Берлине.
Модель получила название Fussballliebe («любовь к футболу»). На мяч нанесены изображения всех стадионов Германии, которые будут принимать Евро-2024.
Мяч оснащен технологией Connected Ball, позволяющей предоставлять более точные данные и тем самым улучшать работу ВАР. Эта технология будет применена впервые в истории чемпионатов Европы.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года. Матчи турнира пройдут в десяти городах Германии – в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
Фото: uefa.com
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Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
Ну право, все эти новомодные дизайны немного наскучили. Даёшь что-то аля Чм 2006 хотя б