Представлен мяч Евро-2024. Он оснащен технологией Connected Ball с данными для системы ВАР

УЕФА и adidas представили официальный мяч Евро-2024.

Презентация мяча состоялась на олимпийском стадионе в Берлине.

Модель получила название Fussballliebe («любовь к футболу»). На мяч нанесены изображения всех стадионов Германии, которые будут принимать .

Мяч оснащен технологией Connected Ball, позволяющей предоставлять более точные данные и тем самым улучшать работу ВАР. Эта технология будет применена впервые в истории чемпионатов Европы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года. Матчи турнира пройдут в десяти городах Германии – в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Фото: uefa.com

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