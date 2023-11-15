Представлен мяч Евро-2024. Он оснащен технологией Connected Ball с данными для системы ВАР

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА adidas видеоповторы стиль технологии Евро-2024 Футбол

УЕФА и adidas представили официальный мяч Евро-2024.

Презентация мяча состоялась на олимпийском стадионе в Берлине.

Модель получила название Fussballliebe («любовь к футболу»).  На мяч нанесены изображения всех стадионов Германии, которые будут принимать Евро-2024.

Мяч оснащен технологией Connected Ball, позволяющей предоставлять более точные данные и тем самым улучшать работу ВАР. Эта технология будет применена впервые в истории чемпионатов Европы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года. Матчи турнира пройдут в десяти городах Германии – в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Фото: uefa.com

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Круглый.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Симпатично. Эдакий футбольный супрематизм.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ostap&mio&dio
Ответ Александр Быков
Где блин нормальные дизайны? Я помню мячи до 2014 все, как они назывались и как выглядели, после 2014 начали штамповать непонятно что. Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
Ротейро!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
насчёт технологий не знаю а дизайн не подкачал... красивое
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Быков
Где блин нормальные дизайны? Я помню мячи до 2014 все, как они назывались и как выглядели, после 2014 начали штамповать непонятно что.

Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
По фото неясно, какая у него кривизна
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константиньо
мяч как для пляжного волейбола
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Ответ Александр Быков
Где блин нормальные дизайны? Я помню мячи до 2014 все, как они назывались и как выглядели, после 2014 начали штамповать непонятно что. Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
Шикарный дизайн как бы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rb9zhtsnvb
Ответ ostap&mio&dio
Ротейро!
Ротейро был конечно крутой мяч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Team_Coach
Ответ ostap&mio&dio
Ротейро!
Когда Бразилия стала чемпионами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калашников
Ответ Александр Быков
Где блин нормальные дизайны? Я помню мячи до 2014 все, как они назывались и как выглядели, после 2014 начали штамповать непонятно что. Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
Мне нравилась Февернова, это было что то новое в футболе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булат Кошкимбаев
Ответ Александр Быков
Где блин нормальные дизайны? Я помню мячи до 2014 все, как они назывались и как выглядели, после 2014 начали штамповать непонятно что. Джабуланни, Европас, Бразука, Тимгейст 😢
Февернова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Мяч красивый, но где формы сборных к Евро? Уже не терпится увидеть в чем будут играть хозяева и по возможности приобрести футболочку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pazzo7
Очень жаль, что это просто новая раскраска Al Rihla, так не интересно. Теперь по ходу новые дизайны от адика только раз в 4 года выходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rhett Butler
Кривизна мяча какая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Чёт не очень .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Step_up
Главное, чтобы без багов. Чтобы мяч в центре поля линию ворот не пересекал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Corleone
Это чего? теперь и футбольный мяч на зарядку ставить придется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Надеюсь на ЧМ 2030 увидеть классику, белый с чёрными пятнами или коричневый вовсе 👻
Ну право, все эти новомодные дизайны немного наскучили. Даёшь что-то аля Чм 2006 хотя б
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий