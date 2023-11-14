«Абаскаль – пример для меня, он многого добился, не будучи звездой футбола. Тем из нас, кто не был топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути». Тренер «Родины» Артига о Гильермо

Главный тренер «Родины» Франк Артига считает Гильермо Абаскаля примером для себя.

– Сейчас главный испанец в – , главный тренер « ». Вам что-нибудь известно об этом тренере?

– Я лично с ним не знаком, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональным топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути. Это правда.

Он многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, тренировал небольшие команды и так далее. То, чего он достиг, – пример для меня. Было бы здорово встретиться в плей-офф Кубка со «Спартаком» и познакомиться с Абаскалем», – сказал Артига.

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