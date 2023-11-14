«Абаскаль – пример для меня, он многого добился, не будучи звездой футбола. Тем из нас, кто не был топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути». Тренер «Родины» Артига о Гильермо

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Родина Москва Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Родины» Франк Артига считает Гильермо Абаскаля примером для себя.

– Сейчас главный испанец в РПЛГильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака». Вам что-нибудь известно об этом тренере?

– Я лично с ним не знаком, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональным топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути. Это правда.

Он многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, тренировал небольшие команды и так далее. То, чего он достиг, – пример для меня. Было бы здорово встретиться в плей-офф Кубка со «Спартаком» и познакомиться с Абаскалем», – сказал Артига.

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6 комментариев

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ApXuMaHqPuT
«Тем из нас, кто не был топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути»

Есть такое, называется "проклятье Мостового"🤡
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Нефанатик
У мостового новое блюдо
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СССР цэ европа! - скакал?
Он многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, тренировал небольшие команды и так далее.
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А на полную катушку удалось охмурить только "Лукойл"
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SMART789
Чего именно добился?
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Нефанатик
Ответ T622222
А здесь прав получить контакт на 2 млн евро и конечно в футбол он не играл это большая удача!
Моуриньо тоже не играл, но трофеев больше чем у Мостового, который играл.
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