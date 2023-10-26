Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»
Миодраг Божович высказался о том, почему «Спартак» не уволит Гильермо Абаскаля.
– Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?
- Я не думаю. У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль - молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали.
Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.
– Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?
– Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.
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Такое ощущение, что в России один тренер Абаскаль и он на последнем месте, и больше обсуждать нечего. Семак, Личка, Федотов как будто не существуют, суммарно новостей меньше чем про Абаскаля
Первые 35 у Абаскаля - 21 победа, 5 ничьих, 10 проигрышей.
Процент побед ровно 60,00%
Чельстрем,Промес,Паршивлюк,позже добавились Ивелин Попов,Зе луиш. Это довольно таки добротный состав.
И бесценный опыт игры в семь защитников