Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»

Миодраг Божович высказался о том, почему «Спартак» не уволит Гильермо Абаскаля.

– Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?



- Я не думаю. У них очень много проблем. - молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была , то с такими результатами его бы давно убрали.

Игра « » вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.

– Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?

– Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир .

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