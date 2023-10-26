Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Миодраг Божович Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Миодраг Божович высказался о том, почему «Спартак» не уволит Гильермо Абаскаля.

– Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?
 
- Я не думаю. У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль - молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали.

Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.

– Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?

– Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.

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40 комментариев

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Дренажная вода 4
С какими такими результатами? Абаскаль в прошлом сезоне занял 3 место, в этом сезоне ещё ничего не потеряно. Аленичев в первом сезоне занял 5 место и его никто не увольнял, пока он от Аека не вылетел.
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Natan Pilkin
Ответ Дренажная вода 4
С какими такими результатами? Абаскаль в прошлом сезоне занял 3 место, в этом сезоне ещё ничего не потеряно. Аленичев в первом сезоне занял 5 место и его никто не увольнял, пока он от Аека не вылетел.
Сначала они ржут над завышенными ожиданиями, потом клянут за промежуточное четвертое место, выше ЦСКА , Локомотива и Динамо

Такое ощущение, что в России один тренер Абаскаль и он на последнем месте, и больше обсуждать нечего. Семак, Личка, Федотов как будто не существуют, суммарно новостей меньше чем про Абаскаля
+32
-3
+29
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bedLaM
Ответ Natan Pilkin
Сначала они ржут над завышенными ожиданиями, потом клянут за промежуточное четвертое место, выше ЦСКА , Локомотива и Динамо Такое ощущение, что в России один тренер Абаскаль и он на последнем месте, и больше обсуждать нечего. Семак, Личка, Федотов как будто не существуют, суммарно новостей меньше чем про Абаскаля
просто место Абаскаля самое "теплое" и кое кто очень хочет его занять
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Йохан Чпохан
Ответ sergspartak
ну у него и состав был послабее
тренер он послабее.
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Ностальгическое Дерьмо
А если бы его фамилия была Мостовой
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sergspartak
Ответ Йохан Чпохан
ну нет! ерунда. Аленичев медали не брал.
ну у него и состав был послабее
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Иван Пупкин
Ответ Avenaro
Теперь, если не сложно, давай эту же статистику за первые 35 игр у каждого из тренеров, чтобы все были в равных условиях.
Для Божовича с Аленичевым лучше и не выглядывать тогда.
Первые 35 у Абаскаля - 21 победа, 5 ничьих, 10 проигрышей.
Процент побед ровно 60,00%
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Вячеслав Припузов
Ответ bedLaM
просто место Абаскаля самое "теплое" и кое кто очень хочет его занять
Ключевое слово место Абаскаля, а не главного тренера, похоже что он в Спартаке всерьёз и надолго, независимо от промежуточных результататов, пора уже закрыть тему смены тренера...
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Иван Правспарт
дружок запомни есть Спартак так и есть все остальные.
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Магомед Саид Амирханов
Не переживай,тебя всё равно не позовём
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Георгий Кузьмин
он че, думает мы забыли как Спартак играл при Аленичеве???
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ bedLaM
просто место Абаскаля самое "теплое" и кое кто очень хочет его занять
Так то понятно кто, ждут осечки псы, затаились. В засаде сидит усач, ждёт когда же уже:)))
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nugoboss
Есть такие грешки у нас.
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Spartakus1984
Аленичеву дали все карты в руки а он шел на 8 месте и отбивался от Ростова играя в 8 защитников, дома,где сейчас Аленичев?В итоге решение его убрать было правильным.
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Otto Kretschmer
потому что Аленичев играл в футбол, а Абаскаль нет.
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Spartakus1984
Ответ sergspartak
ну у него и состав был послабее
для 8 места слабый состав?Играли Д.Комбаров,Глушаков,Ромуло,Хурадо,Мовсисян,Таски,
Чельстрем,Промес,Паршивлюк,позже добавились Ивелин Попов,Зе луиш. Это довольно таки добротный состав.
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Ринат Якупов
Абаскаль доработает, может быть, до зимы. Ему, похоже, уже ищут замену, но не спеша.
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Иван Пупкин
Ответ Невский баклан
Аленичев год только расчищал мусорный состав. У Абаскаля возможно 2й состав в лиге.
Да, конечно. Ещё и багаж любезно оставил.
И бесценный опыт игры в семь защитников
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1футбол1
А если Каррера, Романцев или Божевич?
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Ленид Вилькин
О, Боже ! (вич) Не суди строго! Кто без греха?! 😀
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AminO2
...А если бы его фамилия была Гвардиола - ему бы повысили зарплату.
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kalc1976@list.ru
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Ответ Natan Pilkin
Сначала они ржут над завышенными ожиданиями, потом клянут за промежуточное четвертое место, выше ЦСКА , Локомотива и Динамо Такое ощущение, что в России один тренер Абаскаль и он на последнем месте, и больше обсуждать нечего. Семак, Личка, Федотов как будто не существуют, суммарно новостей меньше чем про Абаскаля
)))
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Ulyan1979
Ответ bedLaM
просто место Абаскаля самое "теплое" и кое кто очень хочет его занять
Наверное не кое кто , а все , кроме пожалуй Семака .
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Невский баклан
Ответ kalc1976@list.ru
С нападающими Соболевым и Мелехиным это вряд ли.
Такие как Соболев придают характер команде. И то даже такого как он не было.
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sergspartak
Ответ Spartakus1984
Аленичеву дали все карты в руки а он шел на 8 месте и отбивался от Ростова играя в 8 защитников, дома,где сейчас Аленичев?В итоге решение его убрать было правильным.
у него состав слабее был заметно. Попов, Глушаков, Зе луиш и Промес. 4 игрока на 5 позиций в центре и атаке, потом зимой докупили Мельгарехо налево вместо молодежи, но все равно 5 на 5 позиций, любая травма и играть некому. А сейчас на каждую позицию по 2 человека, но с другой стороны Промес был конечно тогда гораздо сильнее, но все равно состав слабее, вот когда Каререа пришел потом купили еще 5 игроков основы, с ними Аленичев в первом туре уже 4:0 и выиграл. Я не к тому что Абаскаля убирать надо, он нормально работает пока
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